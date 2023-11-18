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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Израиль
FIFA #71
1:2
Второй тайм: 90+'
Румыния
FIFA #48
0'
1:0
2' Гол
Захави Эран
1:1
10' Гол
Пушкаш Георге
37' Желтая карточка
Витор Мигел
1:2
63' Гол
Хаджи Янис
71' Желтая карточка
Коман Флоринел
78' Желтая карточка
Ратиу Андрей
83' Желтая карточка
Барибо Тай
85' Красная карточка
Михэйлэ Валентин
90' Желтая карточка
Захави Эран

Ход матча

2'
Захави Эран
(Витор Мигел)
1:0
10'
1:1
Пушкаш Георге
(Драгус Денис)
37'
Витор Мигел
 
62'
Каничовски Габи
Даса Элазар
 
62'
Абу-Фани Мохаммад
Лави Нета
 
63'
1:2
Хаджи Янис
65'
 
Коман Флоринел
Хаджи Янис
65'
 
Михэйлэ Валентин
Драгус Денис
71'
 
Коман Флоринел
77'
Гурно Идан
Халаили Анан
 
77'
 
Марин Мариус
Скречу Владимир
77'
Барибо Тай
Ревиво Рой
 
78'
 
Ратиу Андрей
83'
Барибо Тай
 
85'
 
Михэйлэ Валентин
87'
 
Рус Адриан
Станчу Николае
87'
 
Чикылдэу Александру
Марин Рэзван
90'
Захави Эран
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 143
Израиль 27.3% (39)
X 42.7% (61)
Румыния 30.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Румыния
22.00
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4.50
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2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Витор
Мигел
3
Гольдберг
Шон
12
Ревиво
Рой
8
Перец
Дор
6
Лави
Нета
15
Глух
Оскар
19
Тургеман
Дор
7
Захави
Эран
11
Халаили
Анан
12
Молдован
Хорациу
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
5
Скречу
Владимир
14
Хаджи
Янис
18
Марин
Рэзван
10
Станчу
Николае
19
Драгус
Денис
9
Пушкаш
Георге
Израиль
4-3-3
Румыния
4-1-4-1

История личных встреч

Израиль
Румыния

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.22
Вайссман Шон 2 (1) 0.22
Манор Соломон 1 0.11
Захави Эран 1 0.11
Перец Дор 1 0.11
Каничовски Габи 1 0.11
Шломо Раз 1 0.11
Лави Нета 0 0
Витор Мигел 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Станчу Николае 3 0.33
Михэйлэ Валентин 3 0.33
Хаджи Янис 2 0.22
Алибек Денис 2 0.22
Марин Рэзван 1 (1) 0.11
Пушкаш Георге 1 0.11
Коман Флоринел 1 0.11
Бурка Андрей 1 0.11
Ман Деннис 1 0.11
Моруцан Олимпиу 0 0
Банку Никусор 0 0
Драгус Денис 0 0
Ратиу Андрей 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 3 0
Ревиво Рой 1 1
Давидзаде Офир 2 0
Шломо Раз 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Коман Флоринел 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1

Результаты матчей

Израиль
Румыния

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Израиль
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 9 4 5 0 22 - 10 17
3.
Израиль
 1:2 Заявка 9 3 3 3 9 - 11 12
4.
Косово
 1:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
5.
Беларусь
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
6.
Андорра
 Заявка 9 0 2 7 3 - 18 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 1:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Косово
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4.
Израиль
 1:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 8 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Израильтяне разыграли угловой удар. Мяч доставил в штрафную площадь на Тургемана, который с четырнадцати метров пробил по центру. Молдован мяч поймал.
  • 90'
    Глух слева с семнадцати метров пробил выше ворот.
  • 90'
    Абу-Фани с Каничовски делают один за другим забросы вперёд, но они прерываются соперниками.
  • Желтая карточка
    90'
    Захави перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Руса и начал спорить с арбитром. Француз показал Эрану жёлтую карточку.
  • Угловой
    90'
    Абу-Фани от углового флага навесил на Гольдберга, который головой пробил левее ворот.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут добавил Летесье во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Абу-Фани от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Дрэгушин.
  • Замена
    89'
    Замена в составе сборной Румынии: вместо Рэзвана Марина на поле вышел Александру Чикылдэу.
  • Замена
    88'
    Замена в составе сборной Румынии: вместо Николае Станчу на поле вышел Адриан Рус.
  • Угловой
    87'
    Глух от углового флага навесил к воротам. Молдован на выходе сыграл неуверенно, но мяч смог отбить, а дальше помогли партнёры.
  • Красная карточка
    86'
    Михэйле в центре поля прыгнул безрассудно в ноги Тургеману и получил красную карточку. Румыны доиграют матч в меньшинстве.
  • Желтая карточка
    85'
    Барибо у чужой штрафной площади наступил на ногу Марину и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    84'
    Михэйле на чужой половине поля сбил Гольдберга.
  • 83'
    Захави с двадцати четырёх метров низом пробил в левый угол. Молдован успел переместиться к штанге и остановить мяч.
  • Желтая карточка
    82'
    Ратиу в центре поля прихватил руками Тургемана и получил жёлтую карточку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      81'
      Замена в составе сборной Израиля: вместо Анана Халаили на поле вышел Идан Гурно.
    • Замена
      80'
      Замена в составе сборной Израиля: вместо Роя Ревиво на поле вышел Тай Барибо.
    • Замена
      79'
      Замена в составе сборной Румынии: вместо Владимира Скречу на поле вышел Мариус Марин.
    • 78'
      Станчу в центре поля нарушил правила.
    • Опасный момент
      76'
      Коман слева убежал один на один с голкипером и выдал пас направо на Михэйле, которому надо было пробить по пустым воротам. Но Валентин зачем-то направил мяч точно в Глазера, который находился перед Флоринелом и не успевал вернуться в створ.
    • Фол, нарушение
      75'
      Марин на чужой половине поля поставил подножку Ревиво.
    • Фол, нарушение
      74'
      Перец в центральном круге сбил Комана.
    • Желтая карточка
      72'
      Коман помешал соперникам разыграть штрафной удар у чужой штрафной площади и получил жёлтую. карточку.
    • 71'
      Абу-Фани слева с двадцати шести метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 70'
      Навес Ревиво слева в штрафную площадь партнёров не нашёл.
    • 68'
      Игра переместилась к штрафной площади сборной Румынии. Напряжение нарастает, но ударов по воротам нет.
    • Фол, нарушение
      67'
      Сихэйле в чужой штрафной площади толкнул в спину Ревиво.
    • Замена
      66'
      Замена в составе сборной Румынии: вместо Дениса Драгуса на поле вышел Валентин Михэйле.
    • Замена
      65'
      Замена в составе сборной Румынии: вместо Яниса Хаджи на поле вышел Флоринел Коман.
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      ХАДЖИ!!! Хаджи справа в штрафной площади получил пас от Марина и прострелил в центр. Мяч от соперника отскочил обратно на Яниса, который с четырнадцати метров сразу низом пробил в ближний угол.
    • Замена
      63'
      Замена в составе сборной Израиля: вместо Нета Лави на поле вышел Мохаммад Абу-Фани.
    • Замена
      62'
      Замена в составе сборной Израиля: вместо Элазара Дасы на поле вышел Габи Каничовски.
    • Травма, повреждение
      61'
      У Дасы проблемы с правым бедром. Требуется выход медиков на поле.
    • Офсайд
      60'
      Ревиво слева забежал в офсайд.
    • 59'
      Захави со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      58'
      Хаджи перед штрафной площадью сбил Тургемана. Двадцать три метра дол ворот.
    • 56'
      Во втором тайме мяч значительно меньше времени стал проводить у центрального круга. Обе команды более целеустремленно доставляют сферу вперёд.
    • 55'
      Тургеман слева с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      54'
      Израильтяне организовали выпад вперёд. Глух справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      52'
      Марин от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Станчу, который с двадцати двух метров низом пробил правее ворот.
    • 51'
      Румыны активно начали вторую половину встречи, накатывая одну за другой атаки на ворота соперников.
    • Опасный момент
      50'
      После передачи Ратиу справа Марин с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      48'
      Пушкан слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Глазер сумел отбить мяч.
    • 47'
      Витор на фланге заблокировал проход Банку и выбил мяч за боковую линию поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Фельчуте!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Израиль - Румыния - 1:1.
    • 45'
      Румыны на левом фланге заработали несколько аутов, но мяч к воротам так и не смогли доставить.
    • 45'
      Глух слева со штрафного навесил к ближней штанге низко, и Дрэгушин выбил мяч за боковую линию поля.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Летесье в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Станчу на фланге сбил Глуха.
    • 44'
      Витор по центру сделал заброс вперёд в чужую штрафную площадь, где Халаили не смог выиграть борьбу вверху у румынских защитников.
    • 42'
      Драгус на левом фланге не смог пройти двух соперников, а его падение арбитр оставил без внимания.
    • 41'
      Витор справа всё чаще переходит на чужую половину поля, но сам в атакующих действиях команды участия не принимает, предпочитая поперечные передачи.
    • 40'
      Скречу слева подключился к атаке, но смог заработать только аут.
    • Опасный момент
      38'
      После прострела справа Пушкаш попытался пяткой переправить мяч в сетку. Глазер сыграл внимательно и в падении остановил сферу.
    • Желтая карточка
      37'
      Витор на чужой половине поля сбил Драгуса и получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Лави справа сделал пас в центр на Халаили, удар которого с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 35'
      Сборная Израиля перехватила инициативу и стала подолгу контролировать мяч на половине поля соперников.
    • 34'
      Тургеман слева немного сместился к центру и  слишком сильно исполнил перевод к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
    • 32'
      Глух слева убежал в отрыв, но долго не решался бить, а с острого угла пробил точно в Молдована.
    • 31'
      Даса с Перецем не смогли продвинуться вперёд по правому флангу и упустили мяч за боковую линию поля.
    • 30'
      Хаджи слева с двадцати восьми метров пробил в ближний угол. Глазер успел сместиться к штанге и аккуратно отбить мяч.
    • Опасный момент
      28'
      Глух слева вывел к воротам Тургемана, удар которого с восьми метров Молдован отразил. Мяч отскочил на Халаили, который с двенадцати метров пробил выше перекладины.
    • 27'
      Прострел Дасы справа к воротам соперники нейтрализовали. Мяч отскочил к Халаили, который сделал неточную передачу в центр.
    • 26'
      Марин справа навесил к воротам, где Пушкашу в борьбе с соперником не удалось нанести удар головой.
    • Штанга
      24'
      Станчу слева сделал пас к воротам на Драгуса, который с разворота с линии вратарской площади пробил в ближнюю штангу.
    • 23'
      Тургеман справа сделал пас в штрафную площадь на Халаили, который в касание с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 22'
      К середине тайма игра подравнялась. Стало много борьбы у центрального круга, а вот продвижение вперёд обеим командам даётся с трудом.
    • 20'
      Халаили справа попытался оторваться от Данку, но упустил мяч за пределы поля.
    • 19'
      Станчу перед штрафной площадью сделал пас налево на Драгуса, который с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      18'
      Даса у чужой штрафной площади попал по ногам Банку.
    • Фол, нарушение
      17'
      Халайли на чужой половине поля опасно подкатился под Банку. Обошлось всё без серьёзного стыка и повреждений.
    • Фол, нарушение
      16'
      Витор у центрального круга подтолкнул в спину Пушкаша.
    • Травма, повреждение
      14'
      Пушкашу у центрального круга в столкновении с Витором досталось по голове. Арбитр выждал паузу, но всё же остановил встречу. Медиков на поле Летесье приглашать не стал.
    • Угловой
      13'
      Угловой удар исполнили румыны. Мяч выбит к центральному кругу.
    • 12'
      Станчу справа с двадцати метров низом пробил в ближний угол. Глахзер отбил мяч на Пушкаша, которому на этот раз на добивании сыграть не удалось.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ПУШКАШ!!! Марин с двадцати трёх метров пробил верхом по воротам. Глазер отбил мяч в перекладину, а первым на добивание успел Пушкаш, ударом головой сравнявший счёт в матче.
    • 8'
      Румынам удалось по правому флангу дойти до штрафной площади соперников. Передача внутрь перехвачена.
    • 7'
      Румыны начудили в своей штрафной площади, и только нерасторопность соперников не привела ко второму голу в ворота Молдована.
    • 6'
      Захави справа прошёл вперёд, но его пас в центр получился точно на соперника.
    • 5'
      Израильтяне больше атакуют левым флангом. Заработана серия аутов.
    • 4'
      Румыны пробуют наладить игру в пас, но у них это получается только на своей половине поля. При переходе через центр сразу происходит потеря.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЗАХАВИ!!! Глух от углового флага навесил к ближней штанге, Витор сделал скидку к дальней, где Хахави с метра вколотил мяч головой в сетку
    • 2'
      Сборная Израиля играет в голубых футболках и белых трусах, сборная Румынии - в жёлтой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Панчо Арене"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Витор Мигел получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Драгус Денис сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
    • 2'
      Витор Мигел сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль 1:2 Румыния

    Исход игры
    Израиль
    27.3% (39)
    Ничья
    42.7% (61)
    Румыния
    30.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (52)
    1:2 Румыния
    13.3% (19)
    2:1 Израиль
    12.6% (18)
    0:1 Румыния
    7.7% (11)
    1:0 Израиль
    4.2% (6)
    2:0 Израиль
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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