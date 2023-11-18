Тур: 9. Стадион: Панчо Арена.
0'
1:0
2' ГолЗахави Эран
1:1
10' ГолПушкаш Георге
37' Желтая карточкаВитор Мигел
1:2
63' ГолХаджи Янис
71' Желтая карточкаКоман Флоринел
78' Желтая карточкаРатиу Андрей
83' Желтая карточкаБарибо Тай
85' Красная карточкаМихэйлэ Валентин
90' Желтая карточкаЗахави Эран
Ход матча
2'
1:0
10'
1:1
37'
63'
1:2
71'
77'
78'
83'
85'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
18
Глазер
Омри
12
Ревиво
Рой
15
Глух
Оскар
19
Тургеман
Дор
11
Халаили
Анан
15
Бурка
Андрей
14
Хаджи
Янис
18
Марин
Рэзван
19
Драгус
Денис
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
-
19 Тургеман ДорНападающий
- Нападающий
-
11 Халаили АнанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
-
20 Коэн АвишайЗащитник
- Защитник
-
10 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
-
21 Глазер ДанПолузащитник
- Нападающий
-
13 Гурно ИданНападающий
-
Главный тренер: Хазан Алон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Драгус ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Могос ВасилеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
История личных встреч
Израиль
Румыния
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.22
|Вайссман Шон
|2 (1)
|0.22
|Манор Соломон
|1
|0.11
|Захави Эран
|1
|0.11
|Перец Дор
|1
|0.11
|Каничовски Габи
|1
|0.11
|Шломо Раз
|1
|0.11
|Лави Нета
|0
|0
|Витор Мигел
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Станчу Николае
|3
|0.33
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.33
|Хаджи Янис
|2
|0.22
|Алибек Денис
|2
|0.22
|Марин Рэзван
|1 (1)
|0.11
|Пушкаш Георге
|1
|0.11
|Коман Флоринел
|1
|0.11
|Бурка Андрей
|1
|0.11
|Ман Деннис
|1
|0.11
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Драгус Денис
|0
|0
|Ратиу Андрей
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Мигел
|3
|0
|Ревиво Рой
|1
|1
|Давидзаде Офир
|2
|0
|Шломо Раз
|2
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
31%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1
Результаты матчей
Израиль
Румыния
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Израиль
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
53
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|8 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Израиль 1:2 Румыния
Исход игры
Израиль
27.3% (39)
Ничья
42.7% (61)
Румыния
30.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (52)
1:2 Румыния
13.3% (19)
2:1 Израиль
12.6% (18)
0:1 Румыния
7.7% (11)
1:0 Израиль
4.2% (6)
2:0 Израиль
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!