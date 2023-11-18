Абу-Фани от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Дрэгушин.

Абу-Фани от углового флага навесил на Гольдберга, который головой пробил левее ворот.

Захави перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Руса и начал спорить с арбитром. Француз показал Эрану жёлтую карточку.

Абу-Фани с Каничовски делают один за другим забросы вперёд, но они прерываются соперниками.

Израильтяне разыграли угловой удар. Мяч доставил в штрафную площадь на Тургемана, который с четырнадцати метров пробил по центру. Молдован мяч поймал.

Ратиу в центре поля прихватил руками Тургемана и получил жёлтую карточку.

Захави с двадцати четырёх метров низом пробил в левый угол. Молдован успел переместиться к штанге и остановить мяч.

Барибо у чужой штрафной площади наступил на ногу Марину и получил жёлтую карточку.

Михэйле в центре поля прыгнул безрассудно в ноги Тургеману и получил красную карточку. Румыны доиграют матч в меньшинстве.

Глух от углового флага навесил к воротам. Молдован на выходе сыграл неуверенно, но мяч смог отбить, а дальше помогли партнёры.

Замена в составе сборной Румынии: вместо Николае Станчу на поле вышел Адриан Рус.

Замена в составе сборной Румынии: вместо Рэзвана Марина на поле вышел Александру Чикылдэу.

Навес Ревиво слева в штрафную площадь партнёров не нашёл.

Абу-Фани слева с двадцати шести метров пробил рядом с дальней штангой.

Коман помешал соперникам разыграть штрафной удар у чужой штрафной площади и получил жёлтую. карточку.

Коман слева убежал один на один с голкипером и выдал пас направо на Михэйле, которому надо было пробить по пустым воротам. Но Валентин зачем-то направил мяч точно в Глазера, который находился перед Флоринелом и не успевал вернуться в створ.

Замена в составе сборной Румынии: вместо Владимира Скречу на поле вышел Мариус Марин.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Роя Ревиво на поле вышел Тай Барибо.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Анана Халаили на поле вышел Идан Гурно.

Второй тайм в Фельчуте!

Витор на фланге заблокировал проход Банку и выбил мяч за боковую линию поля.

Пушкан слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Глазер сумел отбить мяч.

После передачи Ратиу справа Марин с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.

Румыны активно начали вторую половину встречи, накатывая одну за другой атаки на ворота соперников.

Марин от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Станчу, который с двадцати двух метров низом пробил правее ворот.

Израильтяне организовали выпад вперёд. Глух справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с дальней штангой.

Во втором тайме мяч значительно меньше времени стал проводить у центрального круга. Обе команды более целеустремленно доставляют сферу вперёд.

Хаджи перед штрафной площадью сбил Тургемана. Двадцать три метра дол ворот.

У Дасы проблемы с правым бедром. Требуется выход медиков на поле.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Элазара Дасы на поле вышел Габи Каничовски.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Нета Лави на поле вышел Мохаммад Абу-Фани.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ХАДЖИ!!! Хаджи справа в штрафной площади получил пас от Марина и прострелил в центр. Мяч от соперника отскочил обратно на Яниса, который с четырнадцати метров сразу низом пробил в ближний угол.

Замена в составе сборной Румынии: вместо Яниса Хаджи на поле вышел Флоринел Коман.

Замена в составе сборной Румынии: вместо Дениса Драгуса на поле вышел Валентин Михэйле.

Сихэйле в чужой штрафной площади толкнул в спину Ревиво.

Игра переместилась к штрафной площади сборной Румынии. Напряжение нарастает, но ударов по воротам нет.

Первый тайм

— Перерыв! Израиль - Румыния - 1:1.

45' Румыны на левом фланге заработали несколько аутов, но мяч к воротам так и не смогли доставить.

45' Глух слева со штрафного навесил к ближней штанге низко, и Дрэгушин выбил мяч за боковую линию поля.

45' 2 минуты добавил Летесье в первом тайме.

45' Станчу на фланге сбил Глуха.

44' Витор по центру сделал заброс вперёд в чужую штрафную площадь, где Халаили не смог выиграть борьбу вверху у румынских защитников.

42' Драгус на левом фланге не смог пройти двух соперников, а его падение арбитр оставил без внимания.

41' Витор справа всё чаще переходит на чужую половину поля, но сам в атакующих действиях команды участия не принимает, предпочитая поперечные передачи.

40' Скречу слева подключился к атаке, но смог заработать только аут.

38' После прострела справа Пушкаш попытался пяткой переправить мяч в сетку. Глазер сыграл внимательно и в падении остановил сферу.

37' Витор на чужой половине поля сбил Драгуса и получил жёлтую карточку.

36' Лави справа сделал пас в центр на Халаили, удар которого с восемнадцати метров соперники заблокировали.

35' Сборная Израиля перехватила инициативу и стала подолгу контролировать мяч на половине поля соперников.

34' Тургеман слева немного сместился к центру и слишком сильно исполнил перевод к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.

32' Глух слева убежал в отрыв, но долго не решался бить, а с острого угла пробил точно в Молдована.

31' Даса с Перецем не смогли продвинуться вперёд по правому флангу и упустили мяч за боковую линию поля.

30' Хаджи слева с двадцати восьми метров пробил в ближний угол. Глазер успел сместиться к штанге и аккуратно отбить мяч.

28' Глух слева вывел к воротам Тургемана, удар которого с восьми метров Молдован отразил. Мяч отскочил на Халаили, который с двенадцати метров пробил выше перекладины.

27' Прострел Дасы справа к воротам соперники нейтрализовали. Мяч отскочил к Халаили, который сделал неточную передачу в центр.

26' Марин справа навесил к воротам, где Пушкашу в борьбе с соперником не удалось нанести удар головой.

24' Станчу слева сделал пас к воротам на Драгуса, который с разворота с линии вратарской площади пробил в ближнюю штангу.

23' Тургеман справа сделал пас в штрафную площадь на Халаили, который в касание с двенадцати метров пробил выше ворот.

22' К середине тайма игра подравнялась. Стало много борьбы у центрального круга, а вот продвижение вперёд обеим командам даётся с трудом.

20' Халаили справа попытался оторваться от Данку, но упустил мяч за пределы поля.

19' Станчу перед штрафной площадью сделал пас налево на Драгуса, который с двадцати метров пробил выше ворот.

18' Даса у чужой штрафной площади попал по ногам Банку.

17' Халайли на чужой половине поля опасно подкатился под Банку. Обошлось всё без серьёзного стыка и повреждений.

16' Витор у центрального круга подтолкнул в спину Пушкаша.

14' Пушкашу у центрального круга в столкновении с Витором досталось по голове. Арбитр выждал паузу, но всё же остановил встречу. Медиков на поле Летесье приглашать не стал.

13' Угловой удар исполнили румыны. Мяч выбит к центральному кругу.

12' Станчу справа с двадцати метров низом пробил в ближний угол. Глахзер отбил мяч на Пушкаша, которому на этот раз на добивании сыграть не удалось.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ПУШКАШ!!! Марин с двадцати трёх метров пробил верхом по воротам. Глазер отбил мяч в перекладину, а первым на добивание успел Пушкаш, ударом головой сравнявший счёт в матче.

8' Румынам удалось по правому флангу дойти до штрафной площади соперников. Передача внутрь перехвачена.

7' Румыны начудили в своей штрафной площади, и только нерасторопность соперников не привела ко второму голу в ворота Молдована.

6' Захави справа прошёл вперёд, но его пас в центр получился точно на соперника.

5' Израильтяне больше атакуют левым флангом. Заработана серия аутов.

4' Румыны пробуют наладить игру в пас, но у них это получается только на своей половине поля. При переходе через центр сразу происходит потеря.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЗАХАВИ!!! Глух от углового флага навесил к ближней штанге, Витор сделал скидку к дальней, где Хахави с метра вколотил мяч головой в сетку

2' Сборная Израиля играет в голубых футболках и белых трусах, сборная Румынии - в жёлтой форме.