Тур: 9. Стадион: Панчо Арена.
История личных встреч
Израиль
Румыния
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.25
|Вайссман Шон
|2 (1)
|0.25
|Манор Соломон
|1
|0.13
|Перец Дор
|1
|0.13
|Каничовски Габи
|1
|0.13
|Шломо Раз
|1
|0.13
|Лави Нета
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Станчу Николае
|3
|0.38
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.38
|Алибек Денис
|2
|0.25
|Марин Рэзван
|1 (1)
|0.13
|Хаджи Янис
|1
|0.13
|Коман Флоринел
|1
|0.13
|Бурка Андрей
|1
|0.13
|Ман Деннис
|1
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Ратиу Андрей
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ревиво Рой
|1
|1
|Витор Мигел
|2
|0
|Давидзаде Офир
|2
|0
|Шломо Раз
|2
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
31%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1
Результаты матчей
Израиль
Румыния
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Израиль
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
53
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Израиль - Румыния
Исход игры
Израиль
27.5% (14)
Ничья
41.2% (21)
Румыния
31.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
36% (18)
Меньше
64% (32)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (19)
1:2 Румыния
15.7% (8)
0:1 Румыния
13.7% (7)
2:1 Израиль
13.7% (7)
1:0 Израиль
5.9% (3)
2:0 Израиль
5.9% (3)
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