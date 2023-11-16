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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Израиль
FIFA #71
 
Позже
Румыния
FIFA #48
Прогнозы 51
Израиль 27.5% (14)
X 41.2% (21)
Румыния 31.4% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Румыния
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Израиль
Румыния

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.25
Вайссман Шон 2 (1) 0.25
Манор Соломон 1 0.13
Перец Дор 1 0.13
Каничовски Габи 1 0.13
Шломо Раз 1 0.13
Лави Нета 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Станчу Николае 3 0.38
Михэйлэ Валентин 3 0.38
Алибек Денис 2 0.25
Марин Рэзван 1 (1) 0.13
Хаджи Янис 1 0.13
Коман Флоринел 1 0.13
Бурка Андрей 1 0.13
Ман Деннис 1 0.13
Моруцан Олимпиу 0 0
Банку Никусор 0 0
Ратиу Андрей 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ревиво Рой 1 1
Витор Мигел 2 0
Давидзаде Офир 2 0
Шломо Раз 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1

Результаты матчей

Израиль
Румыния

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Израиль
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 8 4 4 0 21 - 9 16
2.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
3.
Израиль
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Израиль 27.5% (14)
    X 41.2% (21)
    Румыния 31.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Румыния
    2.85
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    Прогнозы на матч Израиль - Румыния

    Исход игры
    Израиль
    27.5% (14)
    Ничья
    41.2% (21)
    Румыния
    31.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (18)
    Меньше
    64% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    74% (37)
    Нет
    26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (19)
    1:2 Румыния
    15.7% (8)
    0:1 Румыния
    13.7% (7)
    2:1 Израиль
    13.7% (7)
    1:0 Израиль
    5.9% (3)
    2:0 Израиль
    5.9% (3)
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