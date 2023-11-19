Неплохой подход был у черногорцев, но он ничем не завершился, так как нападающий гостей замешкался в штрафной.

Зарабатывают угловой гости, но после совещания судей главный показывает удар от ворот.

Замена в составе Венгрии. Адам уходит с поля, выходит Немет.

Что за момент! Один на один выходит нападающий Черногории, но бьет по центру ворот, и голкипер Венгрии фиксирует мяч намертво.

Между тем Дибус получает свою желтую карточку за затяжку времени.

Моментище у Йоветича! Из-за пределов штрафной в метре от линии площади подсечкой попытался перебросить голкипера, но тот в прыжке отбивает мяч. Классный сейв.

Два класснейших момента упускает сборная Черногории, а ведь могли поменять для себя ситуацию координально.

Немного перестроилось направление атак венгерской сборной, все чаще они атакую правым флангом. С помощью своих активностей удалось заработать угловой хозяевам. Навес привел еще к одному.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Доминик СОБОСЛАИ! По правому флангу прорывается Собослаи, входит в штрафную зону, обыгрывает двоих и сильно бьет в дальний угол!

Двойная замена у Черногории. Крстович и Радулович на поле. Янкович Марко и Цамай Дритон ушли отдыхать.

На волне успеха Венгрия продолжает нестись вперед, гости находятся в явном нокдауне.

Болельщики ликуют на трибунах, такой праздник дарят им свои любимцы.

Неплохой проход по правому флангу от венгров, следует подача во вратарскую, где не очень уверенно играет Джукич, но мяч попадает в своих защитников и выносится из штрафной.

Последняя замена у гостей. Рубежич уходит с поля, а выходит Раичкович.

Черногория явно вышла на второй тайм с целью удержать счет, не держится у них мяч. Надь навешивал с левого фланга в центр штрафной, где Него пробивал с одиннадцати метров, но слабо и мимо.

Замена у Черногории вместо Вешовича, получившего совсем недавно желтую карточку, на поле выходит Вукчевич.

Лежит на газоне голкипер Черногории Миятович, дернул похоже он переднюю поверхность бедра при выносе мяча в предыдущем эпизоде.

Встает Миятович и сразу же снова падает, не сможет продолжить игру голкипер.

Замена голкипера у Черногории. Появляется Джукич на поле, кстати, это дебют у него за свою сборную.

Возобновляется игра у нас. Но данная пауза может пойти на пользу гостям, так как сбили они темп сборной Венгрии на старте второго тайма.

Гудят болельщики на трибунах, это вызвано в первую очередь тем, что слишком долго происходила замена у Черногории.

На правом фланге получает мяч Стайлс и выполняет навесную передачу в штрафную, но она оказывается безадресной.

Мартин Адам наносит удар с линии штрафной площади, но мяч откровенно слабо полетел низом, прямо в перчатки вратарю.

Двойная замена у Венгрии, вместо Газдага появляется Кальмар, вместо Болла Него.

Вешович сносит на левом фланге Стайлса за что заслуженно получает желтую карточку.

Собослаи сильно стрелял со штрафного, мяч попал в Ланга, но слабо отскочил в сторону ворот. Миятович разыграет мяч ударом от ворот.

Теперь уже Надь фолит на Вешовиче в центре поля, достаточно грубо, но арбитр дает просто фол без каких-либо санкций.

Венгрия активно владеет мячом, черногорцы находятся всем составом за линией мяча. Собослаи с левого фланга попробовал навесить в штрафную, но защита выбивает мяч.

Янкович лежит в центре поля, Салаи проехался ему по ногам сзади. Игра на паузе.

Собослаи по первым минутам самый активный в составе хозяев, вся игра строится у сборной Венгрии через него.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Отправляет главный судья встречи команды в раздевалки. Счёт 0:1.

45' Уже переиграли команды и добавленное время, но арбитр до сих пор не дает свисток.

45' Лежит игрок Черногории в центре поля, но судья не увидел нарушения правил.

45' Две минуты добавляет судья к основному времени первого тайма.

44' Что за момент, после навеса Адам головой проталкивает мяч в сторону ворот и сразу два игрока сборной Венгрии не попадают по мячу с трех метров, после чего сфера уходит за пределы поля. Миятович исполнит удар от ворот.

43' Активно взялись венгры за дело, очередной угловой зарабатывают. Навес во вратарскую заканчивается еще одним угловым ударом.

41' Неплохая подача следует с углового, но мяч выбивается, после чего венгры возвращают мяч в штрафную и происходит падение, но арбитр назначает удар от ворот.

40' Проводят венгры атаку через левый фланг. Зарабатывают угловой хозяева.

38' Не позволяют черногорцы подойти хозяевам близко к своим воротам.

37' Теперь Венгрии необходимо отыгрываться. Забирают мяч хозяева под свой контроль.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! РУБЕЖИЧ!

Навес в штрафную площадь на дальнюю штангу на капитана команды, и Йоветич скидывает головой мяч в центр вратарской, откуда Рубежич вколачивает мяч в сетку!

35' Газдаг мешает гостям разыграть штрафной и получает желтую карточку.

34' Рубежич фолит вблизи штрафной, фол достаточно грубый, и арбитр показывает ему желтую карточку. Сам штрафной ни к чему не привел.

32' Перепасовываются венгры на своей половине поля, ну их можно понять, им в этом матче особо ничего не надо, только лишь можно порадовать болельщиков, которые заполнили трибуны доотказа.

31' Неплохая атака от хозяев через левый фланг, но защита Черногории не дремлет.

30' В последние минуты венгры стараются больше использовать фланги, так как в центре поля слишком много футболистов, и там особо не получается быстро двигать мяч.

29' Заброс на Осмаича, но Дибус выходит далеко за пределы своей штрафной и оказывается первым на мяче.

28' Снова хозяева забирают мяч под свой контроль, игра преимущественно проходит в центре поля.

27' Через правый фланг идет атаку Венгрии, навес с фланга на Адама, но тот метров с одиннадцати несильно бьет мимо ворот.

26' Собослаи фолит в центре поля на Янковиче. Высоко выставлял локоть, за что заслуженно получает желтую карточку.

25' Примерно равное соотношение владения мячом у команд, что подтверждает равенство в игре.

23' Черногория не торопится в развитии атаки, но следует неплохая разрезающая передача в атаку, которая ни к чему не привела.

22' Первый тайм постепенно подходит к своей середине, прям реальных моментов для открытия счета пока не было.

21' Черногория постепенно перехватывает инициативу, но скорее всего можно сказать, что гости пытаются успокоить игру и поконтролировать немного мяч.

19' Угловой ни к чему не привел, мяч вынесен и Черногория выбегает в контратаку, но хозяева настигли соперников. Будет удар от ворот.

18' И снова фолят черногорцы вблизи штрафной. Собослаи исполняет стандарт, но гости справляются и выбивают мяч на угловой.

16' Очередное нарушение правил, грубо Савич играет против Надя. Штрафной удар метров с двадцати пяти пробит прямо в стенку.

15' Стараются венгры ускорять темп игры, черногорцы постепенно начинают не успевать, переходят на мелкий фол.

14' Штрафной был достаточно перспективный, вратарь не добрался до мяча, но должен сказать спасибо защитнику, который отвёл угрозу от ворот.

13' Цамай получает желтую карточку. Абсолютно по делу, зацепил соперника за плечо, сорвал тем самым перспективную атаку.

12' Идет спокойная игра без особых взрывных действий со стороны футболистов.

11' Собослаи прорывается по левому флангу, но его цепляет Рубежич. Неплохой шанс, но штрафной удар разыгран неудачно.

9' Дибус и Салаи не очень уверенно действуют, едва не подарили шанс Черногории на гол, но сами себя подстраховали.

8' Венгрия все-таки захватывает инициативу в матче, на то они и хозяева. Черногория перехватывает мяч, быстрый заброс на левый фланг, но слишком сильно, мяч улетает в аут.

7' Падение в штрафной площади сборной Черногории. Кажется, что Газдага подталкивали, но арбитр промолчал.

6' Напомню, что для выхода на Евро-2024 сборную Черногории устраивает только победа в сегодняшней встречи. Помимо этого, черногорцам нужно надеяться на поражение Сербии в параллельном матче. Только при таких исходах Черногория отберется на чемпионат Европы 2024. Венгрия свою заветную путевку уже получила!

5' Пока что никто не может захватить инициативу в матче, мяч переходит от одной команды к другой.

4' Венгрия попыталась выбежать в контратаку и тоже через левый фланг. Пошел навес в штрафную площадь, но безуспешно.

3' Пытаются черногорцы атаковать через левый фланг и следует неплохой навес от Вукчевича, но защита справляется.

2' Венгры вышли на поле в белых футболках и белых трусах, гости же выбрали полностью красный комплект формы.