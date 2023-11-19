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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Венгрия
FIFA #30
2:1
Второй тайм: 85'
Черногория
FIFA #70
0'
13' Желтая карточка
Цамай Дритон
18' Желтая карточка
Савич Стефан
26' Желтая карточка
Собослаи Доминик
34' Желтая карточка
Рубежич Слободан
35' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
0:1
36' Гол
Рубежич Слободан
47' Желтая карточка
Вешович Марко
1:1
66' Гол
Собослаи Доминик
2:1
68' Гол
Собослаи Доминик
70' Желтая карточка
Вуячич Игор
78' Желтая карточка
Дибус Денеш

Ход матча

13'
 
Цамай Дритон
18'
 
Савич Стефан
26'
Собослаи Доминик
 
34'
 
Рубежич Слободан
35'
Газдаг Даниэль
 
36'
0:1
Рубежич Слободан
(Йоветич Стеван)
46'
Кальмар Жолт
Газдаг Даниэль
 
46'
Него Лоик
Болла Бендегуз
 
47'
 
Вешович Марко
55'
 
Вукчевич Марко
Вешович Марко
58'
 
Джукич Филип
Миятович Милан
64'
Хорват Кристофер
Стайлс Каллум
 
66'
Собослаи Доминик
(Надь Адам)
1:1
68'
Собослаи Доминик
(Адам Мартин)
2:1
70'
 
Вуячич Игор
70'
 
Крстович Никола
Цамай Дритон
70'
 
Радулович Андрия
Янкович Марко
76'
 
Раичкович Милош
Рубежич Слободан
77'
Немет Ондраш
Адам Мартин
 
78'
Дибус Денеш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 136
Венгрия 79.4% (108)
X 14% (19)
Черногория 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Черногория
3.65
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7.50
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5.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
5
Болог
Ботонд
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
14
Болла
Бендегуз
18
Надь
Жолт
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
16
Газдаг
Даниэль
10
Собослаи
Доминик
9
Адам
Мартин
1
Миятович
Милан
22
Рубежич
Слободан
15
Савич
Стефан
5
Вуячич
Игор
7
Вешович
Марко
8
Янкович
Марко
14
Куц
Эдвин
18
Цамай
Дритон
2
Вукчевич
Андрия
21
Осмаич
Милутин
10
Йоветич
Стеван
Венгрия
3-4-2-1
Черногория
3-5-2

История личных встреч

Венгрия
Черногория

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:0
ТМС
2:1
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 4 (1) 0.5
Варга Барнабас 4 0.5
Шаллаи Роланд 2 0.25
Адам Мартин 2 0.25
Орбан Вилли 1 0.13
Вечеи Балинт 1 0.13
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Надь Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.38
Савич Стефан 2 0.25
Крстович Никола 2 0.25
Куц Эдвин 1 0.13
Рубежич Слободан 1 0.13
Марушич Адам 0 0
Цамай Дритон 0 0
Йовович Владимир 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собослаи Доминик 3 0
Керкез Милош 1 1
Ботка Эндре 2 0
Варга Барнабас 2 0
Фиола Аттила 1 0
Орбан Вилли 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Чобот Кевин 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 4 1
Савич Стефан 4 0
Вешович Марко 2 0
Джюрджевич Урош 2 0
Цамай Дритон 2 0
Крстович Никола 2 0
Рубежич Слободан 2 0
Томашевич Зарко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Бакич Марко 1 0
Йовович Владимир 1 0
Раичкович Милош 1 0
Куц Эдвин 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Венгрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черногория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90

Забито

13
8
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1
Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2
Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1
Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2

Результаты матчей

Венгрия
Черногория

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
3
4
1
6
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 8 5 3 0 15 - 7 18
2.
Сербия
 2:2 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3.
Черногория
 1:2 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
4.
Литва
 Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
5.
Болгария
 2:2 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Сербия
 2:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Черногория
 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3.
Черногория
 1:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Литва
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5.
Болгария
 2:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Два класснейших момента упускает сборная Черногории, а ведь могли поменять для себя ситуацию координально.
  • Опасный момент
    82'
    Моментище у Йоветича! Из-за пределов штрафной в метре от линии площади подсечкой попытался перебросить голкипера, но тот в прыжке  отбивает мяч. Классный сейв.
  • Желтая карточка
    81'
    Между тем Дибус получает свою желтую карточку за затяжку времени.
  • Опасный момент
    80'
    Что за момент! Один на один выходит нападающий Черногории, но бьет по центру ворот, и голкипер Венгрии фиксирует мяч намертво.
  • Замена
    78'
    Замена в составе Венгрии. Адам уходит с поля, выходит Немет.
  • 77'
    Зарабатывают угловой гости, но после совещания судей главный показывает удар от ворот.
  • 76'
    Неплохой подход был у черногорцев, но он ничем не завершился, так как нападающий гостей замешкался в штрафной.
  • Замена
    75'
    Последняя замена у гостей. Рубежич уходит с поля, а выходит Раичкович.
  • 73'
    Неплохой проход по правому флангу от венгров, следует подача во вратарскую, где не очень уверенно играет Джукич, но мяч попадает в своих защитников и выносится из штрафной.
  • 72'
    Болельщики ликуют на трибунах, такой праздник дарят им свои любимцы.
  • 71'
    На волне успеха Венгрия продолжает нестись вперед, гости находятся в явном нокдауне.
  • Замена
    70'
    Двойная замена у Черногории. Крстович и Радулович на поле. Янкович Марко и Цамай Дритон ушли отдыхать.
  • 2 гола - дубль!
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Доминик СОБОСЛАИ!
    Обыгрывается в стеночку Собослаи с Адамом, после чего входит в штрафную и пробивает в ближний угол, вратарь остался не у дел.
  • Описание гола
    66'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Доминик СОБОСЛАИ!
    По правому флангу прорывается Собослаи, входит в штрафную зону, обыгрывает двоих и сильно бьет в дальний угол!

  • Угловой
    65'
    Немного перестроилось направление атак венгерской сборной, все чаще они атакую правым флангом. С помощью своих активностей удалось заработать угловой хозяевам. Навес привел еще к одному.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      64'
      Очередная замена у хозяев, вместо Стайласа появляется Хорват.
    • 63'
      Мартин Адам наносит удар с линии штрафной площади, но мяч откровенно слабо полетел низом, прямо в перчатки вратарю.
    • 62'
      На правом фланге получает мяч Стайлс и выполняет навесную передачу в штрафную, но она оказывается безадресной.
    • 60'
      Гудят болельщики на трибунах, это вызвано в первую очередь тем, что слишком долго происходила замена у Черногории.
    • 59'
      Возобновляется игра у нас. Но данная пауза может пойти на пользу гостям, так как сбили они темп сборной Венгрии на старте второго тайма.
    • Замена
      58'
      Замена голкипера у Черногории. Появляется Джукич на поле, кстати, это дебют у него за свою сборную.
    • 56'
      Встает Миятович и сразу же снова падает, не сможет продолжить игру голкипер.
    • 55'
      Лежит на газоне голкипер Черногории Миятович, дернул похоже он переднюю поверхность бедра при выносе мяча в предыдущем эпизоде.
    • Замена
      54'
      Замена у Черногории вместо Вешовича, получившего совсем недавно желтую карточку, на поле выходит Вукчевич.
    • 53'
      Черногория явно вышла на второй тайм с целью удержать счет, не держится у них мяч. Надь навешивал с левого фланга в центр штрафной, где Него пробивал с одиннадцати метров, но слабо и мимо.
    • 52'
      Собослаи по первым минутам самый активный в составе хозяев, вся игра строится у сборной Венгрии через него.
    • 51'
      Янкович лежит в центре поля, Салаи проехался ему по ногам сзади. Игра на паузе.
    • 50'
      Венгрия активно владеет мячом, черногорцы находятся всем составом за линией мяча. Собослаи с левого фланга попробовал навесить в штрафную, но защита выбивает мяч.
    • 49'
      Теперь уже Надь фолит на Вешовиче в центре поля, достаточно грубо, но арбитр дает просто фол без каких-либо санкций.
    • 48'
      Собослаи сильно стрелял со штрафного, мяч попал в Ланга, но слабо отскочил в сторону ворот. Миятович разыграет мяч ударом от ворот.
    • Желтая карточка
      47'
      Вешович сносит на левом фланге Стайлса за что заслуженно получает желтую карточку.
    • Замена
      46'
      Двойная замена у Венгрии, вместо Газдага появляется Кальмар, вместо Болла Него.
    • Второй тайм начался
      46'
      Началась вторая половина матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Отправляет главный судья встречи команды в раздевалки. Счёт 0:1.
    • 45'
      Уже переиграли команды и добавленное время, но арбитр до сих пор не дает свисток.
    • 45'
      Лежит игрок Черногории в центре поля, но судья не увидел нарушения правил.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавляет судья к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Что за момент, после навеса Адам головой проталкивает мяч в сторону ворот и сразу два игрока сборной Венгрии не попадают по мячу с трех метров, после чего сфера уходит за пределы поля. Миятович исполнит удар от ворот.
    • 43'
      Активно взялись венгры за дело, очередной угловой зарабатывают. Навес во вратарскую заканчивается еще одним угловым ударом.
    • Угловой
      41'
      Неплохая подача следует с углового, но мяч выбивается, после чего венгры возвращают мяч в штрафную и происходит падение, но арбитр назначает удар от ворот.
    • 40'
      Проводят венгры атаку через левый фланг. Зарабатывают угловой хозяева.
    • 38'
      Не позволяют черногорцы подойти хозяевам близко к своим воротам.
    • 37'
      Теперь Венгрии необходимо отыгрываться. Забирают мяч хозяева под свой контроль.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! РУБЕЖИЧ!
      Навес в штрафную площадь на дальнюю штангу на капитана команды, и Йоветич скидывает головой мяч в центр вратарской, откуда Рубежич вколачивает мяч в сетку!
    • Желтая карточка
      35'
      Газдаг мешает гостям разыграть штрафной и получает желтую карточку.
    • Желтая карточка
      34'
      Рубежич фолит вблизи штрафной, фол достаточно грубый, и арбитр показывает ему желтую карточку. Сам штрафной ни к чему не привел.
    • 32'
      Перепасовываются венгры на своей половине поля, ну их можно понять, им в этом матче особо ничего не надо, только лишь можно порадовать болельщиков, которые заполнили трибуны доотказа.
    • 31'
      Неплохая атака от хозяев через левый фланг, но защита Черногории не дремлет.
    • 30'
      В последние минуты венгры стараются больше использовать фланги, так как в центре поля слишком много футболистов, и там особо не получается быстро двигать мяч.
    • 29'
      Заброс на Осмаича, но Дибус выходит далеко за пределы своей штрафной и оказывается первым на мяче.
    • 28'
      Снова хозяева забирают мяч под свой контроль, игра преимущественно проходит в центре поля.
    • 27'
      Через правый фланг идет атаку Венгрии, навес с фланга на Адама, но тот метров с одиннадцати несильно бьет мимо ворот.
    • Желтая карточка
      26'
      Собослаи фолит в центре поля на Янковиче. Высоко выставлял локоть, за что заслуженно получает желтую карточку.
    • 25'
      Примерно равное соотношение владения мячом у команд, что подтверждает равенство в игре.
    • 23'
      Черногория не торопится в развитии атаки, но следует неплохая разрезающая передача в атаку, которая ни к чему не привела.
    • 22'
      Первый тайм постепенно подходит к своей середине, прям реальных моментов для открытия счета пока не было.
    • 21'
      Черногория постепенно перехватывает инициативу, но скорее всего можно сказать, что гости пытаются успокоить игру и поконтролировать немного мяч.
    • Угловой
      19'
      Угловой ни к чему не привел, мяч вынесен и Черногория выбегает в контратаку, но хозяева настигли соперников. Будет удар от ворот.
    • 18'
      И снова фолят черногорцы вблизи штрафной. Собослаи исполняет стандарт, но гости справляются и выбивают мяч на угловой.
    • Желтая карточка
      16'
      Очередное нарушение правил, грубо Савич играет против Надя. Штрафной удар метров с двадцати пяти пробит прямо в стенку.
    • 15'
      Стараются венгры ускорять темп игры, черногорцы постепенно начинают не успевать, переходят на мелкий фол.
    • 14'
      Штрафной был достаточно перспективный, вратарь не добрался до мяча, но должен сказать спасибо защитнику, который отвёл угрозу от ворот.
    • Желтая карточка
      13'
      Цамай получает желтую карточку. Абсолютно по делу, зацепил соперника за плечо, сорвал тем самым перспективную атаку.
    • 12'
      Идет спокойная игра без особых взрывных действий со стороны футболистов. 
    • 11'
      Собослаи прорывается по левому флангу, но его цепляет Рубежич. Неплохой шанс, но  штрафной удар разыгран неудачно. 
    • 9'
      Дибус и Салаи не очень уверенно действуют, едва не подарили шанс Черногории на гол, но сами себя подстраховали.
    • 8'
      Венгрия все-таки захватывает инициативу в матче, на то они и хозяева. Черногория перехватывает мяч, быстрый заброс на левый фланг, но слишком сильно, мяч улетает в аут.
    • 7'
      Падение в штрафной площади сборной Черногории. Кажется, что Газдага подталкивали, но арбитр промолчал.
    • 6'
      Напомню, что для выхода на Евро-2024 сборную Черногории устраивает только победа в сегодняшней встречи. Помимо этого, черногорцам нужно надеяться на поражение Сербии в параллельном матче. Только при таких исходах Черногория отберется на чемпионат Европы 2024. Венгрия свою заветную путевку уже получила!
    • 5'
      Пока что никто не может захватить инициативу в матче, мяч переходит от одной команды к другой.
    • 4'
      Венгрия попыталась выбежать в контратаку и тоже через левый фланг. Пошел навес в штрафную площадь, но безуспешно. 
    • 3'
      Пытаются черногорцы атаковать через левый фланг и следует неплохой навес  от Вукчевича, но защита справляется.
    • 2'
      Венгры вышли на поле в белых футболках и белых трусах, гости же выбрали полностью красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. С центра поля разыграли гости!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Черногория

    Исход игры
    Венгрия
    79.4% (108)
    Ничья
    14% (19)
    Черногория
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    41.9% (57)
    1:0 Венгрия
    18.4% (25)
    1:1 Ничья
    9.6% (13)
    2:0 Венгрия
    8.8% (12)
    3:1 Венгрия
    3.7% (5)
    1:2 Черногория
    2.2% (3)
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    Черногория
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