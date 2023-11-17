Тур: 10. Стадион: Ференц Пушкаш.
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История личных встреч
Венгрия
Черногория
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|4
|0.57
|Собослаи Доминик
|2 (1)
|0.29
|Шаллаи Роланд
|2
|0.29
|Адам Мартин
|2
|0.29
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|Вечеи Балинт
|1
|0.14
|Него Лоик
|0
|0
|Ланг Адам
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.43
|Савич Стефан
|2
|0.29
|Крстович Никола
|2
|0.29
|Куц Эдвин
|1
|0.14
|Марушич Адам
|0
|0
|Цамай Дритон
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керкез Милош
|1
|1
|Ботка Эндре
|2
|0
|Варга Барнабас
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Фиола Аттила
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|1
|Савич Стефан
|3
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Цамай Дритон
|1
|0
|Куц Эдвин
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
Результаты матчей
Венгрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Венгрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черногория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90
Забито
13
8
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1
Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2
Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2
Результаты матчей
Венгрия
Черногория
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Венгрия
Черногория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
16
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогнозы на матч Венгрия - Черногория
Исход игры
Венгрия
86% (37)
Ничья
9.3% (4)
Черногория
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
46.5% (20)
1:0 Венгрия
16.3% (7)
2:0 Венгрия
14% (6)
1:1 Ничья
9.3% (4)
1:2 Черногория
4.7% (2)
3:1 Венгрия
4.7% (2)
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