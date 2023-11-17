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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Венгрия
FIFA #30
 
Позже
Черногория
FIFA #70
Прогнозы 43
Венгрия 86% (37)
X 9.3% (4)
Черногория 4.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Черногория
4.00
4.20
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7.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Черногория

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:0
ТМС
2:1
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 4 0.57
Собослаи Доминик 2 (1) 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Адам Мартин 2 0.29
Орбан Вилли 1 0.14
Вечеи Балинт 1 0.14
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.43
Савич Стефан 2 0.29
Крстович Никола 2 0.29
Куц Эдвин 1 0.14
Марушич Адам 0 0
Цамай Дритон 0 0
Йовович Владимир 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керкез Милош 1 1
Ботка Эндре 2 0
Варга Барнабас 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Фиола Аттила 1 0
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Чобот Кевин 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 1
Савич Стефан 3 0
Джюрджевич Урош 2 0
Крстович Никола 2 0
Томашевич Зарко 1 0
Вешович Марко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Бакич Марко 1 0
Йовович Владимир 1 0
Раичкович Милош 1 0
Цамай Дритон 1 0
Куц Эдвин 1 0
Рубежич Слободан 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Венгрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черногория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90

Забито

13
8
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1
Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2
Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2

Результаты матчей

Венгрия
Черногория

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
3
4
1
6
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Сербия
 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Черногория
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
4.
Литва
 Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
5.
Болгария
 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сербия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Литва
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Венгрия 86% (37)
    X 9.3% (4)
    Черногория 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Черногория
    4.00
    4.20
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    7.10
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    Прогнозы на матч Венгрия - Черногория

    Исход игры
    Венгрия
    86% (37)
    Ничья
    9.3% (4)
    Черногория
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    46.5% (20)
    1:0 Венгрия
    16.3% (7)
    2:0 Венгрия
    14% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    1:2 Черногория
    4.7% (2)
    3:1 Венгрия
    4.7% (2)
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    Венгрия
    Черногория
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