Тур: 10. Стадион: Дубочица.
0'
3' Желтая карточкаПетков Алекс
1:0
17' ГолВелькович Милош
52' Желтая карточкаЛукич Саша
1:1
59' ГолРусев Георги
1:2
69' ГолДесподов Кирилл
2:2
82' ГолБабич Срджан
Ход матча
3'
17'
52'
59'
1:1
69'
1:2
77'
82'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бабич
Срджан
11
Костич
Филип
22
Лукич
Саша
10
Тадич
Душан
19
Турицов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
-
11 Костич ФилипЗащитник
-
22 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илич ИванПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
20 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Лясков АнгелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илиев Илиян
История личных встреч
Сербия
Болгария
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|0.63
|Влахович Душан
|3
|0.38
|Тадич Душан
|2
|0.25
|Лазович Дарко
|1
|0.13
|Велькович Милош
|1
|0.13
|Павлович Страхинья
|1
|0.13
|Младенович Филип
|0
|0
|Лукич Саша
|0
|0
|Гудель Неманья
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|3 (1)
|0.38
|Делев Спас
|1
|0.13
|Русев Георги
|1
|0.13
|Петков Марин
|1
|0.13
|Боруков Преслав
|1
|0.13
|Чочев Ивайло
|0
|0
|Колев Александар
|0
|0
|Шопов Станислав
|0
|0
|Крастев Филип
|0
|0
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|2
|1
|Краев Андриан
|1
|1
|Русев Георги
|2
|0
|Атанасов Живко
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Дюлгеров Иван
|1
|0
|Попов Виктор
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Результаты матчей
Сербия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Сербия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
4
Сербия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Пропущено
8
11
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
5
63%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3
Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1
Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0
Результаты матчей
Сербия
Болгария
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сербия
Болгария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сербия 2:2 Болгария
Исход игры
Сербия
93.2% (123)
Ничья
3% (4)
Болгария
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
44.83% (52)
Нет
55.17% (64)
Популярный счёт
2:0 Сербия
36.4% (48)
2:1 Сербия
26.5% (35)
1:0 Сербия
9.8% (13)
3:1 Сербия
9.1% (12)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:0 Сербия
2.3% (3)
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