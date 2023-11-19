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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сербия
FIFA #29
2:2
Второй тайм: 86'
Болгария
FIFA #84
0'
3' Желтая карточка
Петков Алекс
1:0
17' Гол
Велькович Милош
52' Желтая карточка
Лукич Саша
1:1
59' Гол
Русев Георги
1:2
69' Гол
Десподов Кирилл
2:2
82' Гол
Бабич Срджан

Ход матча

3'
 
Петков Алекс
17'
Велькович Милош
(Гудель Неманья)
1:0
46'
 
Русев Георги
Минчев Мартин
52'
Лукич Саша
 
59'
1:1
Русев Георги
(Колев Александар)
62'
Влахович Душан
Джуричич Филип
 
69'
1:2
Десподов Кирилл
(Крастев Филип)
77'
Илич Иван
Лукич Саша
 
77'
Радоньич Неманья
Живкович Андрия
 
77'
 
Чочев Ивайло
Краев Андриан
77'
 
Илиев Илиан
Колев Александар
77'
 
Боруков Преслав
Крастев Филип
82'
Бабич Срджан
(Тадич Душан)
2:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 132
Сербия 93.2% (123)
X 3% (4)
Болгария 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Болгария
7.50
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6.94
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
13
Велькович
Милош
15
Бабич
Срджан
14
Живкович
Андрия
11
Костич
Филип
22
Лукич
Саша
6
Гудель
Неманья
10
Тадич
Душан
21
Джуричич
Филип
9
Митрович
Александар
1
Наумов
Даниел
19
Турицов
Иван
5
Петков
Алекс
15
Атанасов
Живко
2
Попов
Виктор
4
Груев
Илия
21
Минчев
Мартин
20
Крастев
Филип
8
Краев
Андриан
11
Десподов
Кирилл
17
Колев
Александар
Сербия
3-4-2-1
Болгария
4-1-4-1

История личных встреч

Сербия
Болгария

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
0:1
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 0.63
Влахович Душан 3 0.38
Тадич Душан 2 0.25
Лазович Дарко 1 0.13
Велькович Милош 1 0.13
Павлович Страхинья 1 0.13
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0
Гудель Неманья 0 0
Костич Филип 0 0
Живкович Андрия 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 3 (1) 0.38
Делев Спас 1 0.13
Русев Георги 1 0.13
Петков Марин 1 0.13
Боруков Преслав 1 0.13
Чочев Ивайло 0 0
Колев Александар 0 0
Шопов Станислав 0 0
Крастев Филип 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Миленкович Никола 2 0
Гудель Неманья 1 0
Митрович Стефан 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Младенович Филип 1 0
Лукич Саша 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 2 1
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Атанасов Живко 1 0
Колев Александар 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Дюлгеров Иван 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Петков Лукас 1 0
Петков Алекс 1 0
Груев Илия 1 0

Результаты матчей

Сербия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Сербия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
4
Сербия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

8
11
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
5
63%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3
Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1
Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0

Результаты матчей

Сербия
Болгария

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сербия
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 8 5 3 0 15 - 7 18
2.
Сербия
 2:2 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3.
Черногория
 1:2 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
4.
Литва
 Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
5.
Болгария
 2:2 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Сербия
 2:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Черногория
 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3.
Черногория
 1:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Литва
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5.
Болгария
 2:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Штрафной на левом фланге заработали гости, Десподов решился на прямой удар с неочевидной позиции, но в ворота не попал.
  • 83'
    Первый гол за национальную сборную Сербии сегодня забивает Бабич, в хорошем настроении он должен вернуться в расположение "Спартака".
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! СРДЖАН БАБИЧ!
    Девятый угловой сборной Сербии приносит успех! Тадич подает с правого фланга на ближнюю штангу, а Бабич головой подрезает мяч в сетку!
  • 79'
    Да, всё ближе у нас неожиданная победа сборной Болгарии, хотя команда Илияна Илиева уже не раз упускала удачные результаты.
  • Замена
    77'
    Александара Колева меняет Илиан Илиев, Ивайло Чочев играет вместо Андриана Краева, а вместо Филипа Крастева на поле появляется Преслав Боруков.
  • Замена
    76'
    Неманья Радоньич и Иван Илич выходят на поле вместо Андрии Живковича и Саши Лукича
  • 75'
    Настырно атаковали сербы, несколько раз доставляя мяч в штрафную, но в итоге всё закончилось в руках Наумова, который забрал снаряд после навеса Костича.
  • Угловой
    74'
    Теперь уже угловой с левого фланга подает Костич, однако серия верховых единоборств всё-таки остается за болгарами.
  • Угловой
    73'
    Теперь угловой справа исполнил Десподов, в этом моменте надежно головой сыграл Гудель.
  • Угловой
    72'
    Десподов подает угловой с левого фланга, мяч скользнул по голове кого-то из сербов и едва не юркнул в дальний угол ворот Милинковича-Савича.
  • Офсайд
    71'
    Влахович после заброса из глубины добрался до штрафной и пробил метров с десяти точно в цель, однако гол Душана не засчитан из-за офсайда.
  • 70'
    Сборная Сербии всё равно сохраняет второе место, Черногория обыгрывала Венгрию полтора тайма, но пропустила дважды за минуту.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! КИРИЛЛ ДЕСПОДОВ!
    А вот это уже совсем интересно! Отбивается сборная Болгарии после углового, дальше следует обрез Лукича, Крастев катит мяч на ход Десподову, тот убегает в штрафную хозяев и посылает мяч мимо Милинковича-Савича!
  • Фол, нарушение
    67'
    Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, однако в штрафной площади сербы сфолили против Атанасова в верховой борьбе.
  • Фол, нарушение
    65'
    Колев с левого фланга исполняет передачу в штрафную на Десподова, который секундой ранее уронил на газон соперника, что не ускользнуло от взора арбитра.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Забирает сборная Сербии мяч под свой контроль, пытаясь сбить настрой соперника, поверившего в свои силы.
    • Замена
      62'
      Душан Влахович появляется на поле вместо Филипа Джуричича.
    • Угловой
      61'
      Угловой с левого фланга подает Тадич, однако вновь ничего опасного создать хозяев не удается.
    • 60'
      Да, ничья тоже сербов устраивает даже в случае победы над Черногорией, так как у них есть преимущество. Но можно было бы и избежать нервной концовки.
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГЕОРГИ РУСЕВ!
      Костич не смог выбить мяч из штрафной, Колев переиграл в воздухе Бабича и скинул снаряд на Русева, который пробивает в касание точно в левый от себя угол!
    • 58'
      Да, сборная Болгарии во втором тайме действовует смелее, могут сербы и поплатиться за потерю инициативы.
    • 56'
      Груев выскакивает из-за спин соперника после заброса с правого фланга, однако на отскоке мяч уходит за лицевую линию.
    • Офсайд
      54'
      Углового не будет, так как в предыдущем моменте у болгар всё-таки был офсайд, однако это не отменяет мастерства Милинковича-Савича на последнем рубеже.
    • Опасный момент
      53'
      Отличный момент создают хозяева! После навеса со штрафного мяч отскакивает в центр к Груеву, который расстреливает ворота с близкого расстояния, но Милинкович-Савич спасает свои ворота!
    • Желтая карточка
      52'
      Лукич получает желтую карточку за фол на чужой половине поля.
    • 51'
      Костич прорывается по левому флангу и исполняет передачу в штрафную с отскоком от газона - Наумов забирает мяч на выходе.
    • Угловой
      49'
      С угловым у своих ворот справляется оборона сборной Болгарии, но продолжает владеть мячом команда хозяев.
    • 48'
      Наумов под прессингом Митровича отдает неудачный пас на партнера, мяч уходит за лицевую линию, совершенно необязательный угловой привозят болгары.
    • Травма, повреждение
      47'
      Крастеву достается в единоборстве с Миленковичем в центре поля, врачи сборной Болгарии снова появляются на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Георги Русев появляется на поле вместо Мартина Минчева.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Травма, повреждение
      45'
      Помощь врачей требуется Десподову, который получил повреждение в единоборстве с Миленковичем.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет к основному времени первого тайма бельгийский арбитр.
    • 44'
      Живкович смещается в центр, играет в "стенку" с партнером, однако не рискнул Андрия пробивать, загубив атаку.
    • 43'
      Тадич становится адресатом передачи в штрафную, однако развернуться капитану сербской сборной не удается.
    • 41'
      Неплохая диагональ с правого фланга в направлении Десподова по сути, прошла, однако капитан гостей не смог принять мяч, находясь на углу вратарской.
    • 39'
      Приближается у нас перерыв в этой встрече, в целом односторонний футбол пока у нас, не хватает класса нынешней сборной Болгарии.
    • 37'
      11 ударов нанесли хозяева, 6 раз попав в створ ворот, но забили однажды. У гостей одна попытка, но крайне опасная.
    • 36'
      Еще один навес слева исполняет Тадич, мяч прилетает на дальнюю штангу к Живковичу, который с хорошей позиции стреляет мимо цели.
    • Угловой
      35'
      Миленкович после навеса Тадича с углового добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара защитник "Фиорентины" нанести не сумел.
    • 34'
      Костич врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближнюю "девятку" - Наумов отбивает мяч на угловой.
    • 33'
      Живкович получает мяч на правом краю штрафной, перекладывает под левую, однако пробивает точно в защитника сборной Болгарии.
    • Фол, нарушение
      31'
      Краев жестковато встречает в центре поля Гуделя, не давая тому развернуться, карточка у нас остается одна.
    • 30'
      Защитник болгарской сборной под прессингом соперника катит мяч назад своему вратарю, с трудом Наумов успел к снаряду, благо, он не катился в створ.
    • Угловой
      29'
      Десподов с углового исполняет подачу в направлении Атанасова, тот скидывает мяч головой на дальнюю штангу, но там партнеров не оказалось.
    • Опасный момент
      28'
      Десподов с линии штрафной отмечается ударом в дальний верхний угол - мяч попадает в перекладину, отскакивает в штангу и вылетает в поле!
    • Офсайд
      26'
      Выбрались в атаку через левый фланг, однако отскок от ноги Тадича получается не самым удачным, партнер оказывается в офсайде.
    • 24'
      Последние минуты проходят в центре поля, атакующая активность сербов постепенно снижается, болгары имеют возможность немного повладеть мячом.
    • 22'
      62 процента игрового времени мячом владеет сборная Сербии, визуально этот компонент выглядит даже внушительнее.
    • Опасный момент
      21'
      Митрович после навеса Костича с левого фланга пробивает головой под перекладину, однако Наумов успевает спасти свои ворота!
    • 20'
      Митрович на скорости приближался к штрафной площади соперника, однако потерял равновесие и не смог продолжить атаку.
    • 19'
      Победный результат сборной Сербии, конечно же, обеспечит путевку на Евро-2024, впрочем, изначально было мало сомнений, что команда Драгана Стойковича может провалиться в такой группе.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МИЛОШ ВЕЛЬКОВИЧ!
      Тадич с углового исполняет подачу на дальний угол вратарской, Гудель пробивает головой в перекладину, а на отскоке Велькович переправляет снаряд в сетку головой!
    • Угловой
      16'
      Тадич подает с углового не очень здорово, удар Джуричича оказывается заблокирован, дальше с отскока пробивает Бабич - мяч попадает в соперника и проходит мимо створа.
    • 15'
      Атака хозяев правым флангом завершается подачей Живковича, мяч после рикошета от защитника в воздухе покидает пределы поля, назначен угловой.
    • Судья
      13'
      Есть какие-то технические неполадки у лайнсмена, небольшая пауза в игре, связанная именно с этим.
    • 12'
      Неплохо взаимодействуют сербы на правом фланге, Тадич выкатывает мяч к линии штрафной, а Гудель пробивает в касание в руки Наумову.
    • 11'
      Живкович с правого фланга катит мяч на линию штрафной, Лукич низом пробивает в ближний угол, однако Наумов уверенно накрывает снаряд.
    • Угловой
      10'
      Угловой с левого фланга подает Тадич, однако Миленковичу не удается выиграть верховую борьбу, отбиваются гости.
    • 8'
      Митрович попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако на пути мяча возникли защитники сборной Болгарии.
    • 7'
      Гудель отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч прокатывается чуть правее створа.
    • 6'
      При этом и в матче в Болгарии хозяева были близки к победе - Лазович спас сербов на шестой добавленной минуте.
    • 5'
      Сборная Болгарии в этом отборочном цикле идет на последнем месте, уступая даже Литве. Побед у команды Илияна Илиева нет, хотя против Венгрии до победы не хватило каких-то секунд.
    • 4'
      Тадич исполняет штрафной с левого фланга, однако ничего опасного придумать хозяевам не удается.
    • Желтая карточка
      3'
      Уже у нас первая желтая карточка, Петков получает предупреждение за срыв атаки фолом против Джуричича.
    • 2'
      Напомним, что сборная Сербии близка к выходу на Евро-2024, им надо не проиграть в сегодняшнем матче, либо рассчитывать, что немотивировнная Венгрия отберет очки у Черногории.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Гудель Неманья сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Велькович Милош бьет в цель!
    • 3'
      Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия 2:2 Болгария

    Исход игры
    Сербия
    93.2% (123)
    Ничья
    3% (4)
    Болгария
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    44.83% (52)
    Нет
    55.17% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Сербия
    36.4% (48)
    2:1 Сербия
    26.5% (35)
    1:0 Сербия
    9.8% (13)
    3:1 Сербия
    9.1% (12)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:0 Сербия
    2.3% (3)
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    Болгария
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