Настырно атаковали сербы, несколько раз доставляя мяч в штрафную, но в итоге всё закончилось в руках Наумова, который забрал снаряд после навеса Костича.

Неманья Радоньич и Иван Илич выходят на поле вместо Андрии Живковича и Саши Лукича

Александара Колева меняет Илиан Илиев, Ивайло Чочев играет вместо Андриана Краева, а вместо Филипа Крастева на поле появляется Преслав Боруков.

Да, всё ближе у нас неожиданная победа сборной Болгарии, хотя команда Илияна Илиева уже не раз упускала удачные результаты.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! СРДЖАН БАБИЧ! Девятый угловой сборной Сербии приносит успех! Тадич подает с правого фланга на ближнюю штангу, а Бабич головой подрезает мяч в сетку!

Первый гол за национальную сборную Сербии сегодня забивает Бабич, в хорошем настроении он должен вернуться в расположение "Спартака".

Штрафной на левом фланге заработали гости, Десподов решился на прямой удар с неочевидной позиции, но в ворота не попал.

Колев с левого фланга исполняет передачу в штрафную на Десподова, который секундой ранее уронил на газон соперника, что не ускользнуло от взора арбитра.

Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, однако в штрафной площади сербы сфолили против Атанасова в верховой борьбе.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! КИРИЛЛ ДЕСПОДОВ! А вот это уже совсем интересно! Отбивается сборная Болгарии после углового, дальше следует обрез Лукича, Крастев катит мяч на ход Десподову, тот убегает в штрафную хозяев и посылает мяч мимо Милинковича-Савича!

Сборная Сербии всё равно сохраняет второе место, Черногория обыгрывала Венгрию полтора тайма, но пропустила дважды за минуту.

Влахович после заброса из глубины добрался до штрафной и пробил метров с десяти точно в цель, однако гол Душана не засчитан из-за офсайда.

Десподов подает угловой с левого фланга, мяч скользнул по голове кого-то из сербов и едва не юркнул в дальний угол ворот Милинковича-Савича.

Теперь угловой справа исполнил Десподов, в этом моменте надежно головой сыграл Гудель.

Теперь уже угловой с левого фланга подает Костич, однако серия верховых единоборств всё-таки остается за болгарами.

Лукич получает желтую карточку за фол на чужой половине поля.

Отличный момент создают хозяева! После навеса со штрафного мяч отскакивает в центр к Груеву, который расстреливает ворота с близкого расстояния, но Милинкович-Савич спасает свои ворота!

Углового не будет, так как в предыдущем моменте у болгар всё-таки был офсайд, однако это не отменяет мастерства Милинковича-Савича на последнем рубеже.

Груев выскакивает из-за спин соперника после заброса с правого фланга, однако на отскоке мяч уходит за лицевую линию.

Да, сборная Болгарии во втором тайме действовует смелее, могут сербы и поплатиться за потерю инициативы.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГЕОРГИ РУСЕВ! Костич не смог выбить мяч из штрафной, Колев переиграл в воздухе Бабича и скинул снаряд на Русева, который пробивает в касание точно в левый от себя угол!

Да, ничья тоже сербов устраивает даже в случае победы над Черногорией, так как у них есть преимущество. Но можно было бы и избежать нервной концовки.

Угловой с левого фланга подает Тадич, однако вновь ничего опасного создать хозяев не удается.

Забирает сборная Сербии мяч под свой контроль, пытаясь сбить настрой соперника, поверившего в свои силы.

Второй тайм начался! Георги Русев появляется на поле вместо Мартина Минчева.

Крастеву достается в единоборстве с Миленковичем в центре поля, врачи сборной Болгарии снова появляются на поле.

Наумов под прессингом Митровича отдает неудачный пас на партнера, мяч уходит за лицевую линию, совершенно необязательный угловой привозят болгары.

С угловым у своих ворот справляется оборона сборной Болгарии, но продолжает владеть мячом команда хозяев.

Костич прорывается по левому флангу и исполняет передачу в штрафную с отскоком от газона - Наумов забирает мяч на выходе.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Помощь врачей требуется Десподову, который получил повреждение в единоборстве с Миленковичем.

45' 2 минуты добавляет к основному времени первого тайма бельгийский арбитр.

44' Живкович смещается в центр, играет в "стенку" с партнером, однако не рискнул Андрия пробивать, загубив атаку.

43' Тадич становится адресатом передачи в штрафную, однако развернуться капитану сербской сборной не удается.

41' Неплохая диагональ с правого фланга в направлении Десподова по сути, прошла, однако капитан гостей не смог принять мяч, находясь на углу вратарской.

39' Приближается у нас перерыв в этой встрече, в целом односторонний футбол пока у нас, не хватает класса нынешней сборной Болгарии.

37' 11 ударов нанесли хозяева, 6 раз попав в створ ворот, но забили однажды. У гостей одна попытка, но крайне опасная.

36' Еще один навес слева исполняет Тадич, мяч прилетает на дальнюю штангу к Живковичу, который с хорошей позиции стреляет мимо цели.

35' Миленкович после навеса Тадича с углового добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара защитник "Фиорентины" нанести не сумел.

34' Костич врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближнюю "девятку" - Наумов отбивает мяч на угловой.

33' Живкович получает мяч на правом краю штрафной, перекладывает под левую, однако пробивает точно в защитника сборной Болгарии.

31' Краев жестковато встречает в центре поля Гуделя, не давая тому развернуться, карточка у нас остается одна.

30' Защитник болгарской сборной под прессингом соперника катит мяч назад своему вратарю, с трудом Наумов успел к снаряду, благо, он не катился в створ.

29' Десподов с углового исполняет подачу в направлении Атанасова, тот скидывает мяч головой на дальнюю штангу, но там партнеров не оказалось.

28' Десподов с линии штрафной отмечается ударом в дальний верхний угол - мяч попадает в перекладину, отскакивает в штангу и вылетает в поле!

26' Выбрались в атаку через левый фланг, однако отскок от ноги Тадича получается не самым удачным, партнер оказывается в офсайде.

24' Последние минуты проходят в центре поля, атакующая активность сербов постепенно снижается, болгары имеют возможность немного повладеть мячом.

22' 62 процента игрового времени мячом владеет сборная Сербии, визуально этот компонент выглядит даже внушительнее.

21' Митрович после навеса Костича с левого фланга пробивает головой под перекладину, однако Наумов успевает спасти свои ворота!

20' Митрович на скорости приближался к штрафной площади соперника, однако потерял равновесие и не смог продолжить атаку.

19' Победный результат сборной Сербии, конечно же, обеспечит путевку на Евро-2024, впрочем, изначально было мало сомнений, что команда Драгана Стойковича может провалиться в такой группе.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МИЛОШ ВЕЛЬКОВИЧ!

Тадич с углового исполняет подачу на дальний угол вратарской, Гудель пробивает головой в перекладину, а на отскоке Велькович переправляет снаряд в сетку головой!

16' Тадич подает с углового не очень здорово, удар Джуричича оказывается заблокирован, дальше с отскока пробивает Бабич - мяч попадает в соперника и проходит мимо створа.

15' Атака хозяев правым флангом завершается подачей Живковича, мяч после рикошета от защитника в воздухе покидает пределы поля, назначен угловой.

13' Есть какие-то технические неполадки у лайнсмена, небольшая пауза в игре, связанная именно с этим.

12' Неплохо взаимодействуют сербы на правом фланге, Тадич выкатывает мяч к линии штрафной, а Гудель пробивает в касание в руки Наумову.

11' Живкович с правого фланга катит мяч на линию штрафной, Лукич низом пробивает в ближний угол, однако Наумов уверенно накрывает снаряд.

10' Угловой с левого фланга подает Тадич, однако Миленковичу не удается выиграть верховую борьбу, отбиваются гости.

8' Митрович попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако на пути мяча возникли защитники сборной Болгарии.

7' Гудель отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч прокатывается чуть правее створа.

6' При этом и в матче в Болгарии хозяева были близки к победе - Лазович спас сербов на шестой добавленной минуте.

5' Сборная Болгарии в этом отборочном цикле идет на последнем месте, уступая даже Литве. Побед у команды Илияна Илиева нет, хотя против Венгрии до победы не хватило каких-то секунд.

4' Тадич исполняет штрафной с левого фланга, однако ничего опасного придумать хозяевам не удается.

3' Уже у нас первая желтая карточка, Петков получает предупреждение за срыв атаки фолом против Джуричича.

2' Напомним, что сборная Сербии близка к выходу на Евро-2024, им надо не проиграть в сегодняшнем матче, либо рассчитывать, что немотивировнная Венгрия отберет очки у Черногории.