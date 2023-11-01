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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сербия
FIFA #29
 
Позже
Болгария
FIFA #84
Прогнозы 43
Сербия 93% (40)
X 4.7% (2)
Болгария 2.3% (1)
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Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Болгария
1.32
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5.20
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11.00
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История личных встреч

Сербия
Болгария

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:1
ТМС
0:1
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 0.71
Влахович Душан 3 0.43
Тадич Душан 2 0.29
Лазович Дарко 1 0.14
Павлович Страхинья 1 0.14
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0
Костич Филип 0 0
Живкович Андрия 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 (1) 0.29
Делев Спас 1 0.14
Петков Марин 1 0.14
Боруков Преслав 1 0.14
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Миленкович Никола 2 0
Гудель Неманья 1 0
Митрович Стефан 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Младенович Филип 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 2 1
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Атанасов Живко 1 0
Колев Александар 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Дюлгеров Иван 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Петков Лукас 1 0
Груев Илия 1 0

Результаты матчей

Сербия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Сербия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
4
Сербия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

8
11
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
5
63%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3
Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1
Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1

Результаты матчей

Сербия
Болгария

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сербия
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Сербия
 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Черногория
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
4.
Литва
 Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
5.
Болгария
 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сербия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Литва
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Сербия 93% (40)
    X 4.7% (2)
    Болгария 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Болгария
    1.32
    Реклама, ligastavok.ru
    5.20
    Реклама, ligastavok.ru
    11.00
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    Прогнозы на матч Сербия - Болгария

    Исход игры
    Сербия
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Болгария
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    38.6% (17)
    2:0 Сербия
    31.8% (14)
    1:0 Сербия
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    Болгария
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