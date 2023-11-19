Тур: 10. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Мареска Фабио
0'
1:0
22' ГолКлассон Виктор
2:0
55' ГолФорсберг Эмиль
69' Желтая карточкаКууск Мяртен
73' Желтая карточкаХеландер Филип
Ход матча
22'
55'
2:0
69'
73'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
286 Количество передач 144
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
20
Поом
Маркус
21
Ващук
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сема КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роден МаркусПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
-
21 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Тур ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
11 Тамм АлексНападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Швеция
Эстония
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
5
Среднее время на гол
72
18
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|3
|0.38
|Форсберг Эмиль
|2
|0.25
|Классон Виктор
|2
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.13
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.13
|Кайсон Робин
|1
|0.13
|Исак Александр
|1
|0.13
|Хольм Эмиль
|1
|0.13
|Эланга Энтони
|1
|0.13
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Сема Кен
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.25
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Результаты матчей
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эстония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
6
0
Швеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эстония
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
4
31%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3
Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0
Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0
Результаты матчей
Швеция
Эстония
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Швеция
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
25
25
25
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швеция 2:0 Эстония
Исход игры
Швеция
99.2% (125)
Ничья
0% (0)
Эстония
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
16.24% (19)
Нет
83.76% (98)
Популярный счёт
2:0 Швеция
44.4% (56)
3:0 Швеция
23% (29)
2:1 Швеция
10.3% (13)
4:0 Швеция
5.6% (7)
5:0 Швеция
4% (5)
3:1 Швеция
3.2% (4)
4:1 Швеция
1.6% (2)
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