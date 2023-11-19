Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Швеция играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Пикк Артур оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Эстония идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Экдаль Альбин нанес удар головой, но Карл Хайн спокойно отбил мяч.

45' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Эстония

41' Классон Виктор не смог попасть в створ ударом издали

40' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Пеэтсон Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Линделоф Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Эстония

38' Крафт Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Швеция

33' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эстония идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Юргенс Оливер из команды Эстония своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Юргенс Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Эстония идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Эстония

28' Форсберг Эмиль из команды Швеция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Аугустинссон Людвиг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Аугустинссон Людвиг из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

24' Хеландер Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Эстония

23' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Команда Швеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Аугустинссон Людвиг из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аугустинссон Людвиг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Хейн Карл-Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аугустинссон Людвиг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

16' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Пикк Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дьёкереш Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Эстония

10' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Метс Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

7' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оооо... вот это был удар! Классон Виктор должен был забить с этой позиции.

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Классон Виктор и попал в перекладину!

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дьёкереш Виктор и попал в перекладину!

6' Экдаль Альбин из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Юргенс Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

2' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эстония начинает с центра поля

1' Судья начинает матч