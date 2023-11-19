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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Швеция
FIFA #23
2:0
Конец матча
Эстония
FIFA #118
0'
1:0
22' Гол
Классон Виктор
2:0
55' Гол
Форсберг Эмиль
69' Желтая карточка
Кууск Мяртен
72' Желтая карточка
Хеландер Филип
90' Желтая карточка
Поом Маркус
90'+6

Ход матча

22'
Классон Виктор
(Аугустинссон Людвиг)
1:0
55'
Форсберг Эмиль
(Классон Виктор)
2:0
56'
 
Синявский Василий
Ващук Богдан
56'
 
Зенёв Сергей
Тунёв Георгий
62'
 
Аниер Хенри
Юргенс Оливер
62'
 
Кууск Мяртен
Тамм Йоонас
69'
 
Кууск Мяртен
72'
Ларссон Хуго
Экдаль Альбин
 
72'
Сванберг Маттиас
Форсберг Эмиль
 
72'
Хеландер Филип
 
84'
 
Тамм Алекс
Пикк Артур
85'
Кайсон Робин
Классон Виктор
 
85'
Олссон Кристоффер
Каюсте Йенс
 
90'
 
Поом Маркус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 537 Количество передач 337
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Швеция 99.2% (125)
X 0% (0)
Эстония 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
3
Линделоф
Виктор
4
Хеландер
Филип
6
Аугустинссон
Людвиг
21
Кулушевски
Деян
9
Каюсте
Йенс
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
17
Дьёкереш
Виктор
7
Классон
Виктор
12
Хейн
Карл-Якоб
16
Тамм
Йоонас
13
Паскочи
Максим
18
Метс
Кароль
6
Пеэтсон
Расмус
3
Пикк
Артур
4
Кяйт
Маттиас
20
Поом
Маркус
21
Ващук
Богдан
7
Тунёв
Георгий
9
Юргенс
Оливер
Швеция
4-4-2
Эстония
3-4-2-1

История личных встреч

Швеция
Эстония

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
5

Среднее время на гол

72
18

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 0.38
Форсберг Эмиль 2 0.25
Классон Виктор 2 0.25
Кулушевски Деян 1 0.13
Карлссон Йеспер III 1 0.13
Кайсон Робин 1 0.13
Исак Александр 1 0.13
Хольм Эмиль 1 0.13
Эланга Энтони 1 0.13
Аугустинссон Людвиг 0 0
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.25
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулушевски Деян 2 0
Хеландер Филип 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Хиен Исак 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Синявский Василий 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Пикк Артур 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Поом Маркус 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Веткал Мартин 1 0
Паскочи Максим 1 0

Результаты матчей

Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эстония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

6
0
Швеция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Эстония
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Забито

13
2
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
100%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3
Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0
Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0

Результаты матчей

Швеция
Эстония

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Швеция
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
3
5
1.5
2
6
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 8 6 2 0 22 - 4 20
2.
Австрия
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Швеция
 Заявка 8 3 1 4 14 - 12 10
4.
Азербайджан
 Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
5.
Эстония
 Заявка 8 0 1 7 2 - 22 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 4 2 2 0 12 - 2 8
3.
Швеция
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
5.
Эстония
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
4.
Азербайджан
 Заявка 4 1 0 3 3 - 14 3
5.
Эстония
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Метс Кароль успешно блокирует удар.
  • 95'
    Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Тамм Алекс из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Швеция пытается что-то создать.
  • 94'
    Швеция контролирует мяч.
  • 94'
    Эстония контролирует мяч.
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    Прогнозы 126
    Швеция 99.2% (125)
    X 0% (0)
    Эстония 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швеция 2:0 Эстония

    Исход игры
    Швеция
    99.2% (125)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    16.24% (19)
    Нет
    83.76% (98)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    44.4% (56)
    3:0 Швеция
    23% (29)
    2:1 Швеция
    10.3% (13)
    4:0 Швеция
    5.6% (7)
    5:0 Швеция
    4% (5)
    3:1 Швеция
    3.2% (4)
    4:1 Швеция
    1.6% (2)
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