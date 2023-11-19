Доку надоело быть в роли разыгрывающего, и Джереми принимает решение пробить издали. Неплохо! Но все же выше створки.

Еще удар издали, только теперь низом и в исполнении Тилеманса. В паре метров от ворот прошел мяч.

Устал, видимо, Магомедалиев, медленно разыгрывает удар от ворот. Даже арбитр его торопит, что непривычно для проигрывающей стороны.

Бельгия не хочет просто подавать в штрафную, да и не на кого, Лукаку-то ушел в перерыве. Так что, в основном, бельгийцы играют быстрыми передачами низом. Стоит отметить, получается у них довольно красиво.

15 минут до конца основного времени матча. Хотелось бы увидеть гол престижа от Азербайджана сегодня, но шансов на это крайне мало.

Мамедов опережает оппонента после проникающего паса в штрафную площадь. Сохранить контроль - азербайджанцам не удается.

73 на 27 по владению мячом в пользу Бельгии. В целом, это лучшее описание сегодняшнего матча.

Алиева сбивают у самой бровки, но к сожалению около штрафной Азербайджана. Опасного стандарта не будет.

Опенда среагировал на заброс в штрафную, Лои обработал и пробил в ближний угол. Магомедалиев отбил.

Карраско подал со стандартного положения на ближнюю штангу, не замкнуть на этот раз.

Тилеманс отдал неожиданный пас на Доку в чужой штрафной, удар метров с 8. Выше цели.

Магомедалиев сильно вперед бьет, Азербайджану не удается зацепиться за этот верховой мяч, Бельгия отбирает.

Вынужденно обороняются азербайджанцы, Доку обыгрывается с партнером, пока не бьют хозяева, только держат игровой снаряд под своим контролем.

Доку один в один с Алиевым, чуть смещается и подает в штрафную, первый на мяче Мамедов.

Тилеманс на Доку, опять Джереми пытается как-то обострить, на этот раз прострелом. Угловой.

После подачи мяч остался у Бельгии, через центр поля они обыгрываются. Спешить, в общем-то, некуда.

Красиво и быстро бельгийцы действуют в чужой трети, Троссар уже в чужой штрафной, не дают Лендро пробить.

А на этот раз Доку сфолил, точнее отмахнулся от Гисмата Алиева. Это нарушение правил.

Азербайджан наконец контролирует мяч, Махмудов ненадолго его теряет, быстро вернув обратно, вход гостей в штрафную, прострела не получилось.

Вместо Теате и Бакайок выходят Салемакерс и Карраско у Бельгии.

Час игры прошел, кажется, что все голы были в первом тайме, а без Лукаку забивать посложнее стало.

Вместо Исаева, Эмрели и Джафаркулиев выходят Диниев, Ахундзаде и Алиев у Азербайджана.

Лои Опенда вышел вместо Лукаку у Бельгии. Хватит Ромелу четырех мячей на сегодня.

Бакайоко с правого угла пробил по воротам соперника, Магомедалиев отбил сферу.

Тилеманс в касание направил мяч в штрафную, чуть слабее и вышел бы мощный удар из убойной позиции, а так - мяч только в перчатках у вратаря.

Первый тайм

— Перерыв.

45' В Бельгии забивают и без Лукаку, однако только из офсайда. Троссар пробил издали, Магомедалиев отбил, Кастань замкнул на добивании, но уже из "вне игры".

45' 4 минуты добавлено.

43' Вранкс сбил Дадашова на половине поля Азербайджана. Желтая.

42' Бельгия не хочет отдавать мяч и при таком счете, получая удовольствие от игры. Доку теперь в роли завершающего, открывается под пас от Лукаку и бьет. Мимо цели.

40' Мангала мощно пробил после передачи с левого фланга, выше ворот на этот раз.

39' Штрафной Азербайджана. Классная подача, жаль, что на нее никто не откликнулся. Мяч выбит из опасной зоны.

38' Вот он, шанс для Азербайджана. Махмудов в опорной зоне, атака 3 в 3, бьет из полукруга, оборона блокирует.

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Лукаку!!! Это покер Ромелу и уже просто неприличный счет для первого тайма. Перехват Бельгии, проход Мангаля по центру, передача на Лукаку и завершение от форварда.

36' Корнер. Подача на линию вратарской, Ваут Фас высоко выпрыгнул, однако по мячу не сумел пробить.

35' Троссар подхватил после потери партнера, одного обыграл, еле догнал мяч у лицевой, но все же только угловой.

34' Троссар не очень удачно подает, мяч выскакивает в опорную зону, бельгийцы забирают. Все 10 игроков азербайджанцев в обороне.

33' Хагверди задерживает Теате за футболку. Это штрафной на левом фланге прямо на линии штрафной.

32' Показывают нам Де Бьязи. Главный тренер Азербайджана пытается что-то придумать вместо со своими помощниками и планшетами в руках.

31' Махмудов отрабатывает в обороне, Бакайоко теряет мяч, аут гостей.

30' Еще тяжелее пошел матч для Азербайджана после удаления. Тедеско и Бельгия сегодня довольны.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Лукаку!!! Хет-трик Ромелу за полчаса игры! Гол похож на первый, подача с фланга, мощный Лукаку выигрывает верх и головой кладет мяч в угол ворот!

27' Да, Бельгия сегодня обязана наколотить мячей в ворота Азербайджана. Основная цель - давать забивать Лукаку, чтобы он обогнал Криштиану в списке бомбардиров.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Тут же Бельгия удваивает преимущество! Доку вновь блестяще начинает атаку, Кастань головой скидывает, а Лукаку вколачивает! Дубль!

25' А здесь красная! Паскуаль получил вторую желтую за фол в центре поля и это уверенная красная!

24' ВАР в деле. Проверка на потенциальную красную для Бельгии, очень быстрая, никакой красной здесь. Продолжаем матч.

23' Теате грубанул в центре поля и получил желтую. Зачем-то стал спорить с арбитром, Лукаку пришел его успокаивать.

22' Неожиданный удар вместо подачи в исполнении Троссара. Слегка мимо цели прошел мяч.

21' Паскуаль сбил Доку на левом фланге и получил желтую карточку.

20' Навес на ближнюю, там защита справляется, Доку подбирает и отыгрывает назад. Очередная позиционная атака Бельгии.

19' Кастань в штрафную, Джафаргулиев подчищает, но ценой корнера у своих ворот.

18' Пока что абсолютно в одни ворота идет игра. Азербайджану, будем честны, сегодня придется трудно.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Лукаку!!! Вполне ожидаемый гол Бельгии, но от того не менее элегантный! Доку мягко навесил, мяч нашел голову Лукаку и после кивка Ромелу залетел в сетку!

16' Редкая атака гостей. Подача с угла штрафной Бельгии, верх снимается обороной.

15' Теате прошел Махмудова, направил сферу в центр, Магомедалиев зафиксировал сферу. Голкипер Азербайджана весь в работе.

14' Лукаку летит на мяч, если бы не вовремя вышедший из ворот Магомедалиев, то Ромелу многовероятно завершал бы эту атаку голом.

13' Доку на Лукаку, Ромелу обратно, Доку не удается пробить, Магомедалиев догоняет уходящий за лицевую мяч.

12' Корнер для хозяев. Навес, вынос, подбор Бельгии. Еще раз верхом летит мяч в сторону Лукаку, не доходит.

11' Классный проникающий пас на левый край штрафной, Троссар догнал и подал. Высоковато, но угловой еще будет.

10' Жереми Доку обокрал соперника в центре, сам продвинулся к линии штрафной, переложил под левую и пробил. Заблокировано.

9' Угловой удар Бельгии. Подача с угла поля на дальний угол вратарской, Азербайджан отбивается.

8' Заброс в штрафную на Лукаку, сразу два защитника на Ромелу, они и не позволяют бельгийскому форварду добраться до игрового снаряда.

7' Вранкс нарушил на Джафаргулиеве, возможность для Азербайджана подержать мяч в своих ногах.

6' Опасно! Отличный пас в разрез на Кастаня, Тимоти вбежал в штрафную, дотянулся, но пробил не слишком удачно, защитнику удалось помешать!

5' Азербайджан не очень хочет лезть в прессинг на старте встречи, позволяя Бельгии спокойно владеть мячом в центре поля.

4' Кастаня включают в атаку, дважды он не сумел найти возможность для ее продолжения, сфера ушла на левый фланг.

3' Сразу бельгийцы показывают, что они здесь фавориты. Подача с правого фланга, Магомедалиев выходит на мяч кулаками.

2' Определенная мотивация у Бельгии все же есть. Австрия впереди на два очка, а первое место в группе занять хочется.