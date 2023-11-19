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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Бельгия
FIFA #5
4:0
Второй тайм: 79'
Азербайджан
FIFA #120
0'
1:0
17' Гол
Лукаку Ромелу
20' Желтая карточка
Паскуаль Эдди
22' Желтая карточка
Теате Артур
24' Вторая желтая карточка
Паскуаль Эдди
2:0
26' Гол
Лукаку Ромелу
3:0
30' Гол
Лукаку Ромелу
4:0
37' Гол
Лукаку Ромелу
45' Желтая карточка
Вранкс Астер

Ход матча

17'
Лукаку Ромелу
(Доку Жереми)
1:0
20'
 
Паскуаль Эдди
22'
Теате Артур
 
24'
 
Паскуаль Эдди
26'
Лукаку Ромелу
(Кастань Тимоти)
2:0
30'
Лукаку Ромелу
(Фас Ваут)
3:0
37'
Лукаку Ромелу
(Мангаля Орель)
4:0
45'
Вранкс Астер
 
46'
 
Алиев Гисмат
Джафаргулиев Элвин
46'
 
Ахундзаде Нариман
Эмрели Махир
46'
 
Диниев Джошгун
Исаев Алексей
46'
Тилеманс Юри
Вранкс Астер
 
46'
Опенда Лои
Лукаку Ромелу
 
59'
Салемакерс Алексис
Теате Артур
 
59'
Карраско Янник
Бакайоко Жоан
 
64'
 
Ахмедзаде Рустам
Дадашов Ренат
76'
 
Джамалов Элвин
Махмудов Эмин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 138
Бельгия 89.9% (124)
X 2.2% (3)
Азербайджан 8% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бельгия
Ничья
Азербайджан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кастельс
Коэн
4
Фас
Ваут
5
Вертонген
Ян
3
Теате
Артур
21
Кастань
Тимоти
7
Доку
Жереми
18
Мангаля
Орель
6
Вранкс
Астер
19
Бакайоко
Жоан
9
Троссар
Леандро
10
Лукаку
Ромелу
1
Магомедалиев
Шахрудин
6
Хагверди
Ходжатолла
2
Мамедов
Рахиль
5
Кривоцюк
Антон
3
Джафаргулиев
Элвин
14
Паскуаль
Эдди
10
Эмрели
Махир
8
Махмудов
Эмин
20
Исаев
Алексей
17
Байрамов
Турал
9
Дадашов
Ренат
Бельгия
3-4-2-1
Азербайджан
4-1-4-1

История личных встреч

Бельгия
Азербайджан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
1:1
Е2
4:1
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 14 (1) 1.75
Лукебакио Доди 2 0.25
Карраско Янник 1 0.13
Бакайоко Жоан 1 0.13
Вертонген Ян 1 0.13
Троссар Леандро 1 0.13
Де Кетеларе Шарль 1 0.13
Доку Жереми 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Мангаля Орель 0 0
Теате Артур 0 0
Фас Ваут 0 0
Вранкс Астер 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 3 0.38
Дадашов Ренат 1 0.13
Кривоцюк Антон 1 0.13
Байрамов Турал 1 0.13
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.13
Алиев Азер 0 0
Магомедалиев Шахрудин 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 1 1
Лукаку Ромелу 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Вранкс Астер 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Мангаля Орель 1 0
Доку Жереми 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Теате Артур 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паскуаль Эдди 2 1
Шейдаев Рамиль 3 0
Махмудов Эмин 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Байрамов Турал 2 0
Мустафазаде Бахлул 0 1
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Диниев Джошгун 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Эмрели Махир 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Бельгия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
4
Бельгия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Азербайджан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
11%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
3
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0
Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Азербайджан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1
Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3

Результаты матчей

Бельгия
Азербайджан

Точный счет

1:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
4
3
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 4:0 Заявка 8 6 2 0 21 - 4 20
2.
Австрия
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Швеция
 2:0 Заявка 8 3 1 4 14 - 12 10
4.
Азербайджан
 0:4 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
5.
Эстония
 0:2 Заявка 8 0 1 7 2 - 22 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 4:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 2 8
3.
Швеция
 2:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4.
Азербайджан
 0:4 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
5.
Эстония
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 4:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 2:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
4.
Азербайджан
 0:4 Заявка 4 1 0 3 3 - 13 3
5.
Эстония
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    76'
    Вместо Махмудова выходит Джамалов у Азербайджана. 
  • 75'
    15 минут до конца основного времени матча. Хотелось бы увидеть гол престижа от Азербайджана сегодня, но шансов на это крайне мало. 
  • 74'
    Бельгия не хочет просто подавать в штрафную, да и не на кого, Лукаку-то ушел в перерыве. Так что, в основном, бельгийцы играют быстрыми передачами низом. Стоит отметить, получается у них довольно красиво. 
  • 73'
    Опенда  получает сферу, разыгрывает с ближним, далее удар Троссара, блокируется "выстрел", угловой. 
  • 72'
    Устал, видимо, Магомедалиев, медленно разыгрывает удар от ворот. Даже арбитр его торопит, что непривычно для проигрывающей стороны. 
  • 71'
    Еще удар издали, только теперь низом и в исполнении Тилеманса. В паре метров от ворот прошел мяч. 
  • Опасный момент
    70'
    Доку надоело быть в роли разыгрывающего, и Джереми принимает решение пробить издали. Неплохо! Но все же выше створки. 
  • 69'
    Магомедалиев сильно вперед бьет, Азербайджану не удается зацепиться за этот верховой мяч, Бельгия отбирает. 
  • 68'
    Тилеманс отдал неожиданный пас на Доку в чужой штрафной, удар метров с 8. Выше цели. 
  • 67'
    Карраско подал со стандартного положения на ближнюю штангу, не замкнуть на этот раз. 
  • 66'
    Опенда среагировал на заброс в штрафную, Лои обработал и пробил в ближний угол. Магомедалиев отбил. 
  • Замена
    65'
    Вместо Дадашова вышел Ахмедзаде у Азербайджана. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Алиева сбивают у самой бровки, но к сожалению около штрафной Азербайджана. Опасного стандарта не будет. 
  • 63'
    73 на 27 по владению мячом в пользу Бельгии. В целом, это лучшее описание сегодняшнего матча. 
  • 62'
    Мамедов опережает оппонента после проникающего паса в штрафную площадь. Сохранить контроль - азербайджанцам не удается. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Неугомонный Доку обыгрывает Хагверди, "стреляет" вдоль штрафной, защитник встает на пути мяча. 
    • 60'
      Час игры прошел, кажется, что все голы были в первом тайме, а без Лукаку забивать посложнее стало. 
    • Замена
      59'
      Вместо Теате и Бакайок выходят Салемакерс и Карраско у Бельгии. 
    • 58'
      Азербайджан наконец контролирует мяч, Махмудов ненадолго его теряет, быстро вернув обратно, вход гостей в штрафную, прострела не получилось. 
    • Фол, нарушение
      57'
      А на этот раз Доку сфолил, точнее отмахнулся от Гисмата Алиева. Это нарушение правил. 
    • 55'
      Красиво и быстро бельгийцы действуют в чужой трети, Троссар уже в чужой штрафной, не дают Лендро пробить. 
    • Угловой
      54'
      После подачи мяч остался у Бельгии, через центр поля они обыгрываются. Спешить, в общем-то, некуда. 
    • 53'
      Тилеманс на Доку, опять Джереми пытается как-то обострить, на этот раз прострелом. Угловой. 
    • 52'
      Доку один в один с Алиевым, чуть смещается и подает в штрафную, первый на мяче Мамедов. 
    • 51'
      Вынужденно обороняются азербайджанцы, Доку обыгрывается с партнером, пока не бьют хозяева, только держат игровой снаряд под своим контролем. 
    • 50'
      Тилеманс в касание направил мяч в штрафную, чуть слабее и вышел бы мощный удар из убойной позиции, а так - мяч только в перчатках у вратаря. 
    • 49'
      Бакайоко с правого угла пробил по воротам соперника, Магомедалиев отбил сферу. 
    • Замена
      48'
      Лои Опенда вышел вместо Лукаку у Бельгии. Хватит Ромелу четырех мячей на сегодня. 
    • Замена
      47'
      Вместо Исаева, Эмрели и Джафаркулиев выходят Диниев, Ахундзаде и Алиев у Азербайджана. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Офсайд
      45'
      В Бельгии забивают и без Лукаку, однако только из офсайда. Троссар пробил издали, Магомедалиев отбил, Кастань замкнул на добивании, но уже из "вне игры". 
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавлено. 
    • Желтая карточка
      43'
      Вранкс сбил Дадашова на половине поля Азербайджана. Желтая. 
    • 42'
      Бельгия не хочет отдавать мяч и при таком счете, получая удовольствие от игры. Доку теперь в роли завершающего, открывается под пас от Лукаку и бьет. Мимо цели. 
    • 40'
      Мангала мощно пробил после передачи с левого фланга, выше ворот на этот раз. 
    • 39'
      Штрафной Азербайджана. Классная подача, жаль, что на нее никто не откликнулся. Мяч выбит из опасной зоны. 
    • 38'
      Вот он, шанс для Азербайджана. Махмудов в опорной зоне, атака 3 в 3, бьет из полукруга, оборона блокирует. 
    • 4 гола одним игроком
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Лукаку!!! Это покер Ромелу и уже просто неприличный счет для первого тайма. Перехват Бельгии, проход Мангаля по центру, передача на Лукаку и завершение от форварда. 
    • Угловой
      36'
      Корнер. Подача на линию вратарской, Ваут Фас высоко выпрыгнул, однако по мячу не сумел пробить. 
    • 35'
      Троссар подхватил после потери партнера, одного обыграл, еле догнал мяч у лицевой, но все же только угловой. 
    • 34'
      Троссар не очень удачно подает, мяч выскакивает в опорную зону, бельгийцы забирают. Все 10 игроков азербайджанцев в обороне.
    • Фол, нарушение
      33'
      Хагверди задерживает Теате за футболку. Это штрафной на левом фланге прямо на линии штрафной. 
    • 32'
      Показывают нам Де Бьязи. Главный тренер Азербайджана пытается что-то придумать вместо со своими помощниками и планшетами в руках. 
    • 31'
      Махмудов отрабатывает в обороне, Бакайоко теряет мяч, аут гостей. 
    • 30'
      Еще тяжелее пошел матч для Азербайджана после удаления. Тедеско и Бельгия сегодня довольны. 
    • 3 гола - хет-трик!
      29'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Лукаку!!! Хет-трик Ромелу за полчаса игры! Гол похож на первый, подача с фланга, мощный Лукаку выигрывает верх и головой кладет мяч в угол ворот!
    • 27'
      Да, Бельгия сегодня обязана наколотить мячей в ворота Азербайджана. Основная цель - давать забивать Лукаку, чтобы он обогнал Криштиану в списке бомбардиров. 
    • 2 гола - дубль!
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Тут же Бельгия удваивает преимущество! Доку вновь блестяще начинает атаку, Кастань головой скидывает, а Лукаку вколачивает! Дубль!
    • Жёлтая и сразу красная
      25'
      А здесь красная! Паскуаль получил вторую желтую за фол в центре поля и это уверенная красная!
    • Видеоповтор
      24'
      ВАР в деле. Проверка на потенциальную красную для Бельгии, очень быстрая, никакой красной здесь. Продолжаем матч. 
    • Желтая карточка
      23'
      Теате грубанул в центре поля и получил желтую. Зачем-то стал спорить с арбитром, Лукаку пришел его успокаивать. 
    • 22'
      Неожиданный удар вместо подачи в исполнении Троссара. Слегка мимо цели прошел мяч. 
    • Желтая карточка
      21'
      Паскуаль сбил Доку на левом фланге и получил желтую карточку. 
    • Угловой
      20'
      Навес на ближнюю, там защита справляется, Доку подбирает и отыгрывает назад. Очередная позиционная атака Бельгии. 
    • 19'
      Кастань в штрафную, Джафаргулиев подчищает, но ценой корнера у своих ворот. 
    • 18'
      Пока что абсолютно в одни ворота идет игра. Азербайджану, будем честны, сегодня придется трудно. 
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Лукаку!!! Вполне ожидаемый гол Бельгии, но от того не менее элегантный! Доку мягко навесил, мяч нашел голову Лукаку и после кивка Ромелу залетел в сетку!
    • 16'
      Редкая атака гостей. Подача с угла штрафной Бельгии, верх снимается обороной. 
    • 15'
      Теате прошел Махмудова, направил сферу в центр, Магомедалиев зафиксировал сферу. Голкипер Азербайджана весь в работе. 
    • 14'
      Лукаку летит на мяч, если бы не вовремя вышедший из ворот Магомедалиев, то Ромелу многовероятно завершал бы эту атаку голом. 
    • 13'
      Доку на Лукаку, Ромелу обратно, Доку не удается пробить, Магомедалиев догоняет уходящий за лицевую мяч. 
    • Угловой
      12'
      Корнер для хозяев. Навес, вынос, подбор Бельгии. Еще раз верхом летит мяч в сторону Лукаку, не доходит. 
    • 11'
      Классный проникающий пас на левый край штрафной, Троссар догнал и подал. Высоковато, но угловой еще будет. 
    • 10'
      Жереми Доку обокрал соперника в центре, сам продвинулся к линии штрафной, переложил под левую и пробил. Заблокировано. 
    • Угловой
      9'
      Угловой удар Бельгии. Подача с угла поля на дальний угол вратарской, Азербайджан отбивается. 
    • 8'
      Заброс в штрафную на Лукаку, сразу два защитника на Ромелу, они и не позволяют бельгийскому форварду добраться до игрового снаряда. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Вранкс нарушил на Джафаргулиеве, возможность для Азербайджана подержать мяч в своих ногах. 
    • Опасный момент
      6'
      Опасно! Отличный пас в разрез на Кастаня, Тимоти вбежал в штрафную, дотянулся, но пробил не слишком удачно, защитнику удалось помешать!
    • 5'
      Азербайджан не очень хочет лезть в прессинг на старте встречи, позволяя Бельгии спокойно владеть мячом в центре поля. 
    • 4'
      Кастаня включают в атаку, дважды он не сумел найти возможность для ее продолжения, сфера ушла на левый фланг. 
    • 3'
      Сразу бельгийцы показывают, что они здесь фавориты. Подача с правого фланга, Магомедалиев выходит на мяч кулаками. 
    • 2'
      Определенная мотивация у Бельгии все же есть. Австрия впереди на два очка, а первое место в группе занять хочется. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 4:0 Азербайджан

    Исход игры
    Бельгия
    89.9% (124)
    Ничья
    2.2% (3)
    Азербайджан
    8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    30.25% (36)
    Нет
    69.75% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    26.8% (37)
    3:0 Бельгия
    25.4% (35)
    2:1 Бельгия
    10.9% (15)
    3:1 Бельгия
    10.9% (15)
    1:0 Бельгия
    3.6% (5)
    4:0 Бельгия
    3.6% (5)
    4:1 Бельгия
    1.4% (2)
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