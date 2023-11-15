Тур: 10. Стадион: им. короля Бодуэна.
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История личных встреч
Бельгия
Азербайджан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|1.43
|Лукебакио Доди
|2
|0.29
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Бакайоко Жоан
|1
|0.14
|Вертонген Ян
|1
|0.14
|Троссар Леандро
|1
|0.14
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.14
|Доку Жереми
|0
|0
|Теате Артур
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Мангаля Орель
|0
|0
|Вранкс Астер
|0
|0
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|3
|0.43
|Дадашов Ренат
|1
|0.14
|Кривоцюк Антон
|1
|0.14
|Байрамов Турал
|1
|0.14
|Шейдаев Рамиль
|1 (1)
|0.14
|Алиев Азер
|0
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|1
|1
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шейдаев Рамиль
|3
|0
|Махмудов Эмин
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Мустафазаде Бахлул
|0
|1
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Диниев Джошгун
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Бельгия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
4
Бельгия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Азербайджан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
11%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
3
17%
1
13%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0
Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1
Результаты матчей
Бельгия
Азербайджан
Точный счет
1:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Азербайджан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
16
16
16
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогнозы на матч Бельгия - Азербайджан
Исход игры
Бельгия
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Азербайджан
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
27.91% (12)
Нет
72.09% (31)
Популярный счёт
3:0 Бельгия
31.8% (14)
2:0 Бельгия
29.5% (13)
3:1 Бельгия
11.4% (5)
4:0 Бельгия
9.1% (4)
2:1 Бельгия
6.8% (3)
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