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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Бельгия
FIFA #5
 
Позже
Азербайджан
FIFA #120
Прогнозы 43
Бельгия 95.3% (41)
X 2.3% (1)
Азербайджан 2.3% (1)
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Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Азербайджан
9.00
16.00
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30.00
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История личных встреч

Бельгия
Азербайджан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
1:1
Е2
4:1
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 10 (1) 1.43
Лукебакио Доди 2 0.29
Карраско Янник 1 0.14
Бакайоко Жоан 1 0.14
Вертонген Ян 1 0.14
Троссар Леандро 1 0.14
Де Кетеларе Шарль 1 0.14
Доку Жереми 0 0
Теате Артур 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Мангаля Орель 0 0
Вранкс Астер 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 3 0.43
Дадашов Ренат 1 0.14
Кривоцюк Антон 1 0.14
Байрамов Турал 1 0.14
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.14
Алиев Азер 0 0
Магомедалиев Шахрудин 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 1 1
Лукаку Ромелу 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Мангаля Орель 1 0
Доку Жереми 1 0
Вранкс Астер 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шейдаев Рамиль 3 0
Махмудов Эмин 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Байрамов Турал 2 0
Мустафазаде Бахлул 0 1
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Диниев Джошгун 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Эмрели Махир 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Бельгия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Азербайджан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
4
Бельгия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Азербайджан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
11%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
3
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0
Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1

Результаты матчей

Бельгия
Азербайджан

Точный счет

1:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
4
3
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Бельгия
 Заявка 7 5 2 0 17 - 4 17
3.
Швеция
 Заявка 7 2 1 4 12 - 12 7
4.
Азербайджан
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
5.
Эстония
 Заявка 7 0 1 6 2 - 20 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3.
Азербайджан
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5.
Эстония
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
4.
Азербайджан
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Бельгия 95.3% (41)
    X 2.3% (1)
    Азербайджан 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Азербайджан
    9.00
    16.00
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    Прогнозы на матч Бельгия - Азербайджан

    Исход игры
    Бельгия
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Азербайджан
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    3:0 Бельгия
    31.8% (14)
    2:0 Бельгия
    29.5% (13)
    3:1 Бельгия
    11.4% (5)
    4:0 Бельгия
    9.1% (4)
    2:1 Бельгия
    6.8% (3)
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