Тур: 10. Стадион: Хэмпден Парк. Главный судья: Феснич Оратиу
0'
0:1
3' ГолДоннум Арон
10' Желтая карточкаАйер Кристоффер
1:1
13' ПенальтиМакгинн Джон
1:2
20' ГолЛарсен Йорген
2:2
33' Гол в свои воротаЭстигор Лео
45' Желтая карточкаБерг Патрик
59' Желтая карточкаБерге Сандер
3:2
59' ГолАрмстронг Стюарт
79' Желтая карточкаМаккена Скотт
Ход матча
3'
0:1
10'
13'
1:1
20'
1:2
33'
2:2
45'
59'
59'
3:2
79'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
280 Количество передач 256
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кларк
Зандер
13
Хендри
Джек
23
Маклин
Кенни
15
Эстигор
Лео
22
Бобб
Оскар
20
Доннум
Арон
- Основной состав
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Джек РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кристи РайанНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бобб ОскарНападающий
- Нападающий
-
20 Доннум АронНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Шотландия
Норвегия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|7
|0.88
|Макгинн Джон
|3 (1)
|0.38
|Дайкс Линдон
|1
|0.13
|Маклин Кенни
|1
|0.13
|Армстронг Стюарт
|1
|0.13
|Макгрегор Каллум
|1
|0.13
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0.13
|Портеус Райан
|1
|0.13
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|0.75
|Сорлот Александр
|2
|0.25
|Эурснес Фредрик
|1
|0.13
|Эдегор Мартин
|1
|0.13
|Ларсен Йорген
|1
|0.13
|Доннум Арон
|1
|0.13
|Сольбаккен Ола
|1
|0.13
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Дайкс Линдон
|2
|0
|Портеус Райан
|2
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Бобб Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Шотландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Шотландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
5
Шотландия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Норвегия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
21%
2
18%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
6
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3
Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0
Норвегия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1
Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0
Результаты матчей
Шотландия
Норвегия
Точный счет
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шотландия
Норвегия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
25
25
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шотландия 3:2 Норвегия
Исход игры
Шотландия
59.7% (80)
Ничья
24.6% (33)
Норвегия
15.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
32.1% (43)
1:1 Ничья
20.1% (27)
1:2 Норвегия
11.2% (15)
1:0 Шотландия
9% (12)
2:0 Шотландия
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Шотландия
1.5% (2)
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