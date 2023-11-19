Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Рюэрсон Юлиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Сельвик Эгиль взял и забрал мяч на выходе

84' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Берге Сандер из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Торстведт Кристиан нанес удар головой, но Александр Кларк спокойно отбил мяч.

82' Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Норвегия

80' Удар от ворот произведет Шотландия

79' Маккена Скотт получил желтую карточку от судьи

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

74' Рюэрсон Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Шотландия

71' Удар от ворот произведет Шотландия

70' Рюэрсон Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Бобб Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Берг Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бобб Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Норвегия

59' Г О О О О Л - Армстронг Стюарт забивает с правой ноги!

59' Макгинн Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Берге Сандер получил желтую карточку от судьи

58' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Доннум Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Паттерсон Нэйтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шотландия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Норвегия

56' Армстронг Стюарт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Макгинн Джон из команды Шотландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Норвегия

54' Армстронг Стюарт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Армстронг Стюарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Берг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Макгрегор Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Макгрегор Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мактоминай Скотт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Шотландия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Шотландия

47' Паттерсон Нэйтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.