  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Шотландия
FIFA #34
3:3
Конец матча
Норвегия
FIFA #42
0'
0:1
3' Гол
Доннум Арон
10' Желтая карточка
Айер Кристоффер
1:1
13' Пенальти
Макгинн Джон
1:2
20' Гол
Ларсен Йорген
2:2
33' Гол в свои ворота
Эстигор Лео
45' Желтая карточка
Берг Патрик
58' Желтая карточка
Берге Сандер
3:2
59' Гол
Армстронг Стюарт
79' Желтая карточка
Маккена Скотт
3:3
86' Гол
Эльюнусси Мохамед
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Доннум Арон
(Ларсен Йорген)
10'
 
Айер Кристоффер
13'
Макгинн Джон
1:1
20'
1:2
Ларсен Йорген
(Рюэрсон Юлиан)
33'
Эстигор Лео
2:2
45'
 
Берг Патрик
58'
 
Берге Сандер
59'
Армстронг Стюарт
(Макгинн Джон)
3:2
60'
 
Торстведт Кристиан
Доннум Арон
60'
 
Эльюнусси Мохамед
Эурснес Фредрик
70'
Фергюсон Льюис
Маклин Кенни
 
70'
Дайкс Линдон
Браун Джейкоб
 
70'
Кристи Райан
Армстронг Стюарт
 
79'
Джек Райан
Макгинн Джон
 
79'
Маккена Скотт
 
86'
3:3
Эльюнусси Мохамед
(Рюэрсон Юлиан)
89'
Шенклэнд Лоуренс
Макгрегор Каллум
 
89'
 
Педерсен Маркус II
Бобб Оскар

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 448 Количество передач 457
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Шотландия 59.7% (80)
X 24.6% (33)
Норвегия 15.7% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Кларк
Зандер
22
Паттерсон
Нэйтан
13
Хендри
Джек
16
Маккена
Скотт
3
Тэйлор
Грэг
4
Мактоминай
Скотт
8
Макгрегор
Каллум
17
Армстронг
Стюарт
7
Макгинн
Джон
23
Маклин
Кенни
18
Браун
Джейкоб
13
Сельвик
Эгиль
14
Рюэрсон
Юлиан
3
Айер
Кристоффер
15
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
8
Берге
Сандер
6
Берг
Патрик
7
Эурснес
Фредрик
22
Бобб
Оскар
23
Ларсен
Йорген
20
Доннум
Арон
Шотландия
4-2-3-1
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Шотландия
Норвегия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:2
ММ
0:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 7 0.88
Макгинн Джон 3 (1) 0.38
Дайкс Линдон 1 0.13
Маклин Кенни 1 0.13
Армстронг Стюарт 1 0.13
Макгрегор Каллум 1 0.13
Шенклэнд Лоуренс 1 0.13
Портеус Райан 1 0.13
Робертсон Эндрю 0 0
Хендри Джек 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.75
Сорлот Александр 2 0.25
Эурснес Фредрик 1 0.13
Эдегор Мартин 1 0.13
Ларсен Йорген 1 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.13
Доннум Арон 1 0.13
Сольбаккен Ола 1 0.13
Нуса Антонио 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 2 0
Армстронг Стюарт 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендри Джек 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Портеус Райан 2 0
Макгинн Джон 1 0
Кристи Райан 1 0
Маккена Скотт 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Хикки Аарон 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Берг Патрик 1 0
Финне Бор 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Берге Сандер 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Бобб Оскар 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Норвегия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Шотландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
5
Шотландия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Норвегия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3
Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0
Норвегия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1
Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0

Результаты матчей

Шотландия
Норвегия

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
4
4
3
5
2.5
3
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 8 7 0 1 25 - 5 21
2.
Шотландия
 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Норвегия
 Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
4.
Грузия
 Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
5.
Кипр
 Заявка 8 0 0 8 3 - 28 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2.
Шотландия
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 Заявка 4 1 2 1 8 - 10 5
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Шотландия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Норвегия
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
4.
Грузия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Шотландия 59.7% (80)
    X 24.6% (33)
    Норвегия 15.7% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шотландия 3:3 Норвегия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шотландия 3:3 Норвегия

    Исход игры
    Шотландия
    59.7% (80)
    Ничья
    24.6% (33)
    Норвегия
    15.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    32.1% (43)
    1:1 Ничья
    20.1% (27)
    1:2 Норвегия
    11.2% (15)
    1:0 Шотландия
    9% (12)
    2:0 Шотландия
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    3:2 Шотландия
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     