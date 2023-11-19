Тур: 10. Стадион: Билино Поле.
1:2
Второй тайм: 82'
0'
35' Желтая карточкаГойкович Ренато
48' Желтая карточкаБашич Иван
1:0
49' Гол в свои воротаГрошовски Патрик
1:1
52' ГолБоженик Роберт
52' Желтая карточкаБоженик Роберт
59' Желтая карточкаПревляк Смаил
63' Вторая желтая карточкаГойкович Ренато
1:2
71' ГолШатка Любомир
Ход матча
35'
48'
49'
1:0
52'
1:1
52'
59'
63'
71'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пирич
Кенан
10
Хамулич
Саид
12
Родак
Марек
16
Ганцко
Давид
11
Бенеш
Ласло
20
Мак
Роберт
- Основной состав
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милошевич Саво
- Основной состав
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ирка ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Словакия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.2
|Джеко Эдин
|1
|0.1
|Стеванович Мирослав
|1
|0.1
|Гойкович Ренато
|1
|0.1
|Дедич Амар
|1
|0.1
|Рахманович Амар
|1
|0.1
|Билбия Неманья
|0
|0
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.3
|Ганцко Давид
|2
|0.2
|Дуда Ондрей
|2 (1)
|0.2
|Куцка Юрай
|2
|0.2
|Мак Роберт
|2
|0.2
|Лоботка Станислав
|1
|0.1
|Боженик Роберт
|1
|0.1
|Вавро Денис
|1
|0.1
|Дурис Давид
|1
|0.1
|Суслов Томаш
|1
|0.1
|Бенеш Ласло
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|3
|0
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Томич Михал
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Словакия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
9
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Словакия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
4
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
3
38%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
18
7
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
3
43%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Словакия
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
54
18
27
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|36 - 2
|30
|2.
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 19
|17
|4.
|0:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 16
|10
|5.
|1:2 Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 20
|9
|6.
|0:1 Заявка
|10
|0
|0
|10
|1 - 28
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 2
|15
|2.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|4.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|6.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 10
|8
|4.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|10 - 12
|3
|5.
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|6.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:2 Словакия
Исход игры
Босния и Герцеговина
16.5% (21)
Ничья
39.4% (50)
Словакия
44.1% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:2 Словакия
25.2% (32)
2:1 Босния и Герцеговина
10.2% (13)
0:1 Словакия
7.1% (9)
1:0 Босния и Герцеговина
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Словакия
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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