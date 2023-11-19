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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #63
1:2
Второй тайм: 82'
Словакия
FIFA #50
0'
35' Желтая карточка
Гойкович Ренато
48' Желтая карточка
Башич Иван
1:0
49' Гол в свои ворота
Грошовски Патрик
1:1
52' Гол
Боженик Роберт
52' Желтая карточка
Боженик Роберт
59' Желтая карточка
Превляк Смаил
63' Вторая желтая карточка
Гойкович Ренато
1:2
71' Гол
Шатка Любомир

Ход матча

35'
Гойкович Ренато
 
48'
Башич Иван
 
49'
Грошовски Патрик
1:0
52'
1:1
Боженик Роберт
(Ганцко Давид)
52'
 
Боженик Роберт
59'
Превляк Смаил
 
59'
Билбия Неманья
Превляк Смаил
 
63'
Гойкович Ренато
 
66'
 
Куцка Юрай
Бенеш Ласло
71'
1:2
Шатка Любомир
(Куцка Юрай)
75'
 
Тупта Любомир
Мак Роберт
75'
 
Полиевка Роберт
Боженик Роберт
78'
Золотич Нермин
Цимирот Гойко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 127
Босния и Герцеговина 16.5% (21)
X 39.4% (50)
Словакия 44.1% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Босния и Герцеговина
Ничья
Словакия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пирич
Кенан
16
Газибегович
Юсуф
2
Гойкович
Ренато
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Муякич
Нихад
13
Цимирот
Гойко
8
Башич
Иван
10
Хамулич
Саид
14
Хайрадинович
Харис
23
Демирович
Эрмедин
9
Превляк
Смаил
12
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
13
Грошовски
Патрик
11
Бенеш
Ласло
7
Суслов
Томаш
9
Боженик
Роберт
20
Мак
Роберт
Босния и Герцеговина
4-2-3-1
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.2
Джеко Эдин 1 0.1
Стеванович Мирослав 1 0.1
Гойкович Ренато 1 0.1
Дедич Амар 1 0.1
Рахманович Амар 1 0.1
Билбия Неманья 0 0
Хайрадинович Харис 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.3
Ганцко Давид 2 0.2
Дуда Ондрей 2 (1) 0.2
Куцка Юрай 2 0.2
Мак Роберт 2 0.2
Лоботка Станислав 1 0.1
Боженик Роберт 1 0.1
Вавро Денис 1 0.1
Дурис Давид 1 0.1
Суслов Томаш 1 0.1
Бенеш Ласло 0 0
Гамшик Марек 0 0
Полиевка Роберт 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колашинац Сеад 2 0
Гойкович Ренато 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Дедич Амар 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Крунич Раде 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Башич Иван 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 3 0
Грошовски Патрик 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Боженик Роберт 2 0
Суслов Томаш 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Шранц Иван 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Томич Михал 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Словакия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
9
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Словакия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
4
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
3
38%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

18
7
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
3
43%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Словакия

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 10 10 0 0 36 - 2 30
2.
Словакия
 2:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 19 17
4.
Исландия
 0:2 Заявка 10 3 1 6 17 - 16 10
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 10 3 0 7 9 - 20 9
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 10 0 0 10 1 - 28 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 21 - 2 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 10 8
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 1 0 4 10 - 12 3
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Гойкович Ренато получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 127
    Босния и Герцеговина 16.5% (21)
    X 39.4% (50)
    Словакия 44.1% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:2 Словакия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    16.5% (21)
    Ничья
    39.4% (50)
    Словакия
    44.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (40)
    1:2 Словакия
    25.2% (32)
    2:1 Босния и Герцеговина
    10.2% (13)
    0:1 Словакия
    7.1% (9)
    1:0 Босния и Герцеговина
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Словакия
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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