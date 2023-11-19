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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #63
1:2
Конец матча
Словакия
FIFA #50
0'
35' Желтая карточка
Гойкович Ренато
48' Желтая карточка
Башич Иван
1:0
49' Гол в свои ворота
Грошовски Патрик
1:1
52' Гол
Боженик Роберт
52' Желтая карточка
Боженик Роберт
59' Желтая карточка
Превляк Смаил
63' Вторая желтая карточка
Гойкович Ренато
1:2
71' Гол
Шатка Любомир
90'+5

Ход матча

35'
Гойкович Ренато
 
48'
Башич Иван
 
49'
Грошовски Патрик
1:0
52'
1:1
Боженик Роберт
(Ганцко Давид)
52'
 
Боженик Роберт
59'
Превляк Смаил
 
59'
Билбия Неманья
Превляк Смаил
 
63'
Гойкович Ренато
 
66'
 
Куцка Юрай
Бенеш Ласло
71'
1:2
Шатка Любомир
(Куцка Юрай)
75'
 
Тупта Любомир
Мак Роберт
75'
 
Полиевка Роберт
Боженик Роберт
78'
Золотич Нермин
Цимирот Гойко
 
85'
 
Ирка Эрик
Суслов Томаш
85'
 
Кадак Якуб
Дуда Ондрей
87'
Варешанович Дал
Хамулич Саид
 
87'
Зилькич Алмедин
Хайрадинович Харис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Босния и Герцеговина 16.5% (21)
X 39.4% (50)
Словакия 44.1% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пирич
Кенан
16
Газибегович
Юсуф
2
Гойкович
Ренато
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Муякич
Нихад
13
Цимирот
Гойко
8
Башич
Иван
10
Хамулич
Саид
14
Хайрадинович
Харис
23
Демирович
Эрмедин
9
Превляк
Смаил
12
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
13
Грошовски
Патрик
11
Бенеш
Ласло
7
Суслов
Томаш
9
Боженик
Роберт
20
Мак
Роберт
Босния и Герцеговина
4-2-3-1
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.2
Джеко Эдин 1 0.1
Стеванович Мирослав 1 0.1
Гойкович Ренато 1 0.1
Дедич Амар 1 0.1
Рахманович Амар 1 0.1
Билбия Неманья 0 0
Хайрадинович Харис 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.3
Ганцко Давид 2 0.2
Куцка Юрай 2 0.2
Дуда Ондрей 2 (1) 0.2
Мак Роберт 2 0.2
Лоботка Станислав 1 0.1
Боженик Роберт 1 0.1
Вавро Денис 1 0.1
Шатка Любомир 1 0.1
Дурис Давид 1 0.1
Суслов Томаш 1 0.1
Бенеш Ласло 0 0
Гамшик Марек 0 0
Полиевка Роберт 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гойкович Ренато 2 1
Колашинац Сеад 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Дедич Амар 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Крунич Раде 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Башич Иван 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 3 0
Грошовски Патрик 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Боженик Роберт 2 0
Суслов Томаш 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Шранц Иван 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Томич Михал 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Словакия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
9
Босния и Герцеговина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Словакия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
3
38%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
2
11%
76-90

Пропущено

21
7
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
3
43%
16-30
4
19%
2
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Словакия

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 10 10 0 0 36 - 2 30
2.
Словакия
 Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
3.
Люксембург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 19 17
4.
Исландия
 Заявка 10 3 1 6 17 - 16 10
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 10 3 0 7 9 - 20 9
6.
Лихтенштейн
 Заявка 10 0 0 10 1 - 28 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 21 - 2 15
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3.
Люксембург
 Заявка 5 2 2 1 4 - 10 8
4.
Исландия
 Заявка 5 1 0 4 10 - 12 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 52'
      Ганцко Давид сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Боженик Роберт бьет в цель!
    • 49'
      Г О О О О Л - Грошовски Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 48'
      Башич Иван получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Гойкович Ренато получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Босния и Герцеговина 16.5% (21)
    X 39.4% (50)
    Словакия 44.1% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:2 Словакия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    16.5% (21)
    Ничья
    39.4% (50)
    Словакия
    44.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (40)
    1:2 Словакия
    25.2% (32)
    2:1 Босния и Герцеговина
    10.2% (13)
    0:1 Словакия
    7.1% (9)
    1:0 Босния и Герцеговина
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Словакия
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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