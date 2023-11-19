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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #200
0:1
Второй тайм: 80'
Люксембург
FIFA #87
0'
5' Красная карточка
Синани Данел
7' Желтая карточка
Визер Сандро
69' Желтая карточка
Малин Андреас
0:1
69' Гол
Родригес Жерсон
73' Желтая карточка
Майер Ливио

Ход матча

5'
 
Синани Данел
7'
Визер Сандро
 
9'
Оспельт Филипп
Хаслер Жюльен
 
57'
 
Махмутович Энес
Корач Сеид
57'
 
Бонерт Флориан
Тилль Себастьян
62'
Бек Никлас
Вольфингер Сандро
 
62'
Кранц Лиам
Хофер Йенс
 
69'
Малин Андреас
 
69'
0:1
Родригес Жерсон
73'
Майер Ливио
 
75'
 
Муратович Эдвин
Тиль Венсан
75'
Шлегель Северин
Трабер Ларс
 
75'
Нетцер Андрин
Майер Ливио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 121
Лихтенштейн 8.3% (10)
X 10.7% (13)
Люксембург 81% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Люксембург
7.00
6.65
2.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
6
Малин
Андреас
10
Визер
Сандро
4
Трабер
Ларс
20
Вольфингер
Сандро
23
Хофер
Йенс
14
Майер
Ливио
7
Бюхель
Марсель
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Жюльен
11
Саланович
Деннис
1
Морис
Антони
2
Шано
Максим
14
Корач
Сеид
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
11
Тиль
Венсан
16
Баррейро
Леандро
19
Олесен
Матиас
21
Тилль
Себастьян
10
Родригес
Жерсон
9
Синани
Данел
Лихтенштейн
5-3-2
Люксембург
3-4-1-2

История личных встреч

Лихтенштейн
Люксембург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.1
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 4 (1) 0.4
Синани Данел 3 0.3
Боргес Санчес Ивандро 2 0.2
Олесен Матиас 1 0.1
Шано Максим 1 (1) 0.1
Баррейро Леандро 0 0
Бонерт Флориан 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 3 0
Люхингер Зимон 3 0
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Марксер Мартин 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 5 0
Махмутович Энес 4 0
Жанс Лоран 3 0
Тиль Венсан 3 0
Герсон Ларс 2 0
Морис Антони 2 0
Шано Максим 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Синани Данел 0 1
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Олесен Матиас 1 0
Курчи Алессио 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лихтенштейн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

0
8
Лихтенштейн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Люксембург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
100%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
5
36%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
5
50%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
2
100%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
7
27%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
7
27%
2
10%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
3
12%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0
Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3

Результаты матчей

Лихтенштейн
Люксембург

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
8 раз 89%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
8
0.5
Больше Меньше
5
4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 10 10 0 0 36 - 2 30
2.
Словакия
 2:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 19 17
4.
Исландия
 0:2 Заявка 10 3 1 6 17 - 16 10
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 10 3 0 7 9 - 20 9
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 10 0 0 10 1 - 28 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 21 - 2 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 10 8
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 1 0 4 10 - 12 3
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Хаслер Жюльен уходит с поля. Оспельт Филипп выходит вместо него
  • 7'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    УДАЛЕНИЕ! - Синани Данел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лихтенштейн 8.3% (10)
    X 10.7% (13)
    Люксембург 81% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Люксембург
    7.00
    6.65
    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Люксембург

    Исход игры
    Лихтенштейн
    8.3% (10)
    Ничья
    10.7% (13)
    Люксембург
    81% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (45)
    Нет
    60.87% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Люксембург
    34.7% (42)
    1:2 Люксембург
    16.5% (20)
    0:1 Люксембург
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    0:3 Люксембург
    6.6% (8)
    1:3 Люксембург
    6.6% (8)
    2:1 Лихтенштейн
    4.1% (5)
    1:0 Лихтенштейн
    3.3% (4)
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    Лихтенштейн
    Люксембург
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