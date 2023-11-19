Тур: 10. Стадион: Рейнпарк.
0:1
Конец матча
0'
5' Красная карточкаСинани Данел
7' Желтая карточкаВизер Сандро
69' Желтая карточкаМалин Андреас
0:1
69' ГолРодригес Жерсон
73' Желтая карточкаМайер Ливио
90'+9
Ход матча
5'
7'
62'
69'
69'
0:1
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
10
Визер
Сандро
23
Хофер
Йенс
14
Майер
Ливио
14
Корач
Сеид
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Визер СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кранц ЛиамПолузащитник
-
22 Бек НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Киндл КенниНападающий
-
17 Jonas Beck
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Корач СеидЗащитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
-
11 Тиль ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
История личных встреч
Лихтенштейн
Люксембург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.1
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|5 (1)
|0.5
|Синани Данел
|3
|0.3
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.2
|Олесен Матиас
|1
|0.1
|Шано Максим
|1 (1)
|0.1
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Бонерт Флориан
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|3
|0
|Малин Андреас
|3
|0
|Люхингер Зимон
|3
|0
|Зеле Арон
|2
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Марксер Мартин
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|5
|0
|Махмутович Энес
|4
|0
|Жанс Лоран
|3
|0
|Тиль Венсан
|3
|0
|Герсон Ларс
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Синани Данел
|0
|1
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лихтенштейн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
0
8
Лихтенштейн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Люксембург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
100%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
5
36%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
5
50%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
100%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
27
20
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
7
26%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0
Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Результаты матчей
Лихтенштейн
Люксембург
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
9:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
9:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
9 раз 90%
1
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
19
Больше Меньше
64
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|36 - 2
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 19
|17
|4.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 16
|10
|5.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 20
|9
|6.
|Заявка
|10
|0
|0
|10
|1 - 28
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|10 - 12
|3
|5.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Люксембург
Исход игры
Лихтенштейн
8.3% (10)
Ничья
10.7% (13)
Люксембург
81% (98)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
39.13% (45)
Нет
60.87% (70)
Популярный счёт
0:2 Люксембург
34.7% (42)
1:2 Люксембург
16.5% (20)
0:1 Люксембург
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.3% (10)
0:3 Люксембург
6.6% (8)
1:3 Люксембург
6.6% (8)
2:1 Лихтенштейн
4.1% (5)
1:0 Лихтенштейн
3.3% (4)
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