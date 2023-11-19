Это уже, безусловно, очень серьёзная заявка испанцев на итоговую победу. Грузинам нужно совершить чудо, чтобы вырвать ничью в этот вечер.

Приуныл на своём месте Вилли Саньоль. Надеялся он совершить со своей командой здесь сенсацию, но не получилось.

Кварацхелия постоянно в последнее время жаловался и вступал в дискуссии с главным арбитром, которому это надоело и он достал жёлтую карточку.

Упал темп матча после третьего гола испанцев. Хозяева не против перестроиться на эконом-режим.

С дальней дистанции Фабиан Руис пробил по воротам, но мяч попал в голову защитнику, срикошетив на угловой. После подачи корнера грузинам удалось отбиться.

Какабадзе выиграл на левом фланге обороны единоборство у Ямаля, после чего молодой испанский вингер нарушил правила, совершив подножку.

Пошли внезапно в высокий коллективный прессинг гости на чужой половине поля, но сумели отобрать мяч только с нарушением правил.

Осторожней сейчас атакуют испанцы, с оглядкой на собственные тылы, опасаясь быстрых контрвыпадов со стороны соперника.

Ямаль совершил первый прорыв по левому флангу, откуда попытался выполнить прострельную передачу в центр, но она была блокирована.

Длинный заброс вперёд прошёл на левый фланг на Чакветадзе, который пошёл в обыгрыш один в один против Карвахаля, но последний ловко выбил мяч у него из-под ног.

Гайя с левого фланга навесной подачей нашёл Морату, который в борьбе с двумя соперниками пробил со "второго этажа", но промахнулся.

Никак не удаётся приспособится защитникам сборной Грузии к навесам верхом. Над этим нужно будет в первую очередь работать Вилли Саньолю на следующих сборах.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Автогол Лочошвили!!! Проблема сборной Грузии только усугубляется. После навеса с правого фланга Лочошвили чётко головой пробил в ближний нижний угол своих ворот. Мамардашвили среагировал на такой казус с запозданием, поэтому не смог спасти.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Ферран Торрес!!! Уильямс по левому флангу подключил к атаке Гайя, тот выполнил навес на дальнюю штангу, а там головой на замыкании успешно сработал Торрес.

Очень неуверенно грузины сегодня действуют после навесных подач в свою штрафную площадку. Очевидно, что это сейчас слабая сторона для команды Вилли Саньоля.

Кварацхелия в контратаке заработал штрафной удар неподалёку от левого угла чужой штрафной площади, ближе к центральной оси. Нарушивший правила Родри получил здесь жёлтую карточку в свой пассив.

Сам же Хвича пробивал со штрафного удара над "стенкой", но мяч полетел немного выше ближней "девятки". Унай Симон показывает, что ситуацию он контролировал.

Не меняют пока что свой стиль игры гости, продолжая большую часть времени работать всем составом на сдерживание на своей трети поля.

Двойная замена в составе сборной Грузии: вместо Ники Квеквескири и Жоржа Микаутадзе на поле вышли Зурико Давиташвили и Анзор Меквабишвили.

Уильямс с правого фланга полез с мячом в штрафную площадку на двух соперников. Непонятно, как он их надеялся обыграть, но дело закончилось закономерной потерей.

Карвахаль подключился в атаку по правому флангу, но не позволили ему нормально подать в штрафную, так что мяч ушёл за лицевую линию. Будет удар от ворот.

В контратаке гостей Чакветадзе пасовал на правый край штрафной площади на Кварацхелию, но навстречу выскочил Унай Симон, который на мгновение раньше поспел к мячу.

Уильямс с правого фланга теперь пытался найти в центре чужой штрафной площади Морату, но того успели опередить грузинские защитники.

Замен в перерыве матча не произошло, но группа запасных игроков испанской сборной сразу же приступили к разминке. Луис де ла Фуэнте вряд ли будет тянуть со вводом свежих сил, если не получится забить быстрый гол после перерыва.

Родри из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам гостей, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Мамардашвили достаточно уверенно справился с угрозой.

Снова всем составом на своей трети поля находятся грузины. Будут они продолжать выжидать возможности для своих редких контратак.

Мората на правом фланге атаки при помощи рук повалил на газон Лочошвили, после чего начал провоцировать соперника. Арбитр быстро подоспел и заставил футболистов помириться. Обошлось без жёлтых карточек.

Пока что ни разу во втором тайме грузинам не удалось выйти за центр поля. Но мы помним, что в первом тайме они забили в первом же своём контрвыпаде.

Испанцы пока не могут придумать, как же преодолеть массированные оборонительные редуты соперника. К тому же у сборной Грузии отлично работает взаимная подстраховка.

С правого фланга последовал наброс на Родри, который здорово пробил головой метров с 15 под правую штангу, но Мамардашвили в броске потащил мяч на угловой.

После розыгрыша углового испанцы ничего интересного у владений соперника создать не смогли, так что пришлось отыгрывать мяч в центральную зону.

Карвахаль спровоцировал Кварацхелию, который резко что-то сказал латералю "Реала", но глупостей делать не стал. Испанцы знают, что у грузин горячая кровь, поэтому стараются заставить кого-то из них перейти в неспортивное поведение.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 1:1 в Вальядолиде. Отдыхаем...

45' Нико Уильямс с левого фланга сместился в центр и наносил удар метров с 23, метя в дальний угол, но мяч пошёл мимо створа на пару метров. В броске Мамардашвили на всякий случай проконтролировал ситуацию.

45' Неплохо прибавили в движении в самой концовке грузины, из чего можно сделать вывод, что в функциональном плане они в этот вечер в порядке.

45' По левому краю следовал заброс вперёд в направлении Кварацхелии, но Ле Норману удалось прервать этот пас, отбив мяч в аут.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Микаутадзе резко бросился в прессинг и почти отобрал мяч у Ле Нормана, но тот всё же в падении успел выполнить скидку назад в направлении Иньиго Мартинеса.

43' Кварацхелия обокрал соперника на своей половине поля, затем обыграл другого футболиста, но всё же набрать крейсерскую скорость ему не позволили.

42' Торрес на левом краю чужой штрафной площади ушёл от опекуна к лицевой линии, после чего прострелил в центр, но Мамардашвили снова чётко сработал на перехвате.

41' Продолжают хозяева поля строго краями идти на обострение игры. Преимущественно левая бровка у них работает, но грузины уже приспособились к такому стилю соперника.

40' Сансет ворвался на правый край чужой штрафной площади, где пытался найти возможность для удара по воротам, но ничего не получилось, так что дело закончилось потерей.

39' Угловой на левом фланге заработали испанцы. От флажка пошла подача в район линии вратарской площади, но до мяча никто не добрался.

38' Кварацхелия на скорости попытался убежать в контратаку, но мяч у него из-под ног чисто отобрали, так что нужно разворачиваться и помогать команде в защите.

37' Вжались сейчас всем составом грузины в свою штрафную площадку, играя на отбой. Очень тяжело приходится терпеть команде Вилли Саньоля.

36' Призывает публика на трибунах ещё агрессивней работать в атаке. Им не хочется, чтобы первый тайм заканчивался с ничейным исходом.

35' Послед прострела с левого края Мамардашвили сумел сработать на перехвате. При приземлении на газон он немного ушиб плечо, но вроде бы в целом всё нормально со здоровьем вратаря.

34' ОПАСНО! А вот после прострела вдоль ворот от Феррана, Мората фактически в упор пробивал по чужим воротам, однако Мамардашвили инстинктивно выставил ногу и спас свою команду.

33' После прострела с левого фланга защитники сборной Грузии сейчас здорово сориентировались, в два действия сбросив мяч своему вратарю в руки.

32' Какая-то слишком нервная игра пошла в последние минуты. Обе команды куда-то торопятся во время своих комбинационных действий, из-за чего дело оперативно заканчивается потерей мяча.

30' Напожарили сейчас в своей штрафной площади грузинские защитники, но испанцы сами быстро не среагировали на свои возможности, так что Мамардашвили и его команде повезло.

29' Ещё один угловой с правого фланга подали испанцы, но он ни к чему опасному у чужих ворот не привёл. Но достаточно долго гости находились в атаке на чужой половине поля.

28' Вынужденная замена в составе сборной Испании: вместо травмированного Гави на поле вышел Ойян Сансет.

27' Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, подали грузины. После первой подачи пожар полыхнул у ворот Уная Симона, но удара по воротам так и не последовало.

26' Гави во время обработки мяча закричал и начал хромать. Мышечные проблемы у молодого парня. Слёзы на глазах у него появились. Нужна замена.

25' Продолжают испанцы разыгрывать стандартные положения, но из этого совсем ничего хорошего не получается.

24' Фабиан Руис со штрафного удара плотно пробил мимо "стенки", закручивая мяч под ближнюю штангу, но Мамардашвили в эффектном броске вытащил мяч на угловой.

23' Гави в итоге потребовалась медицинская помощь по итогам предыдущего эпизода, так что пауза у нас в матче.

22' Гави заработал штрафной удар для команды рядом с правым углом штрафной площади. Лочошвили иронично улыбается, будучи уверенным, что правила здесь он не нарушал.

21' Ещё один угловой на левом фланге заработала "красная фурия", на этот раз стараниями Мораты. Опять мяч был разыгран накоротке, после чего с угла штрафной площади пробивал Торрес, но поставили против него блокшот соперники.

20' Разыграли стандарт накоротке испанцы, после чего пошла подача в штрафную площадку, но грузинские защитники были на высоте. Карвахаль с подбора наносил удар, но он оказался заблокированным.

19' Нико Уильямс с левого фланга на дриблинге пытался сместиться в штрафную площадку, но его в чистом подкате достал Какабадзе, отбив мяч на угловой.

18' Активно у кромки поля жестикулирует Вилли Саньоль, подсказывая что-то своим подопечным. Очень эмоционален сегодня французский специалист.

17' Правым флангом испанцы провели атаку с навесной подачей в район 11-метровой отметки, но защитники сборной Грузии там сработали надёжно.

16' Получил повреждение Кварацхелия в единоборстве с Ле Норманом, но вроде бы всё нормально, так что медиков на поле приглашать не приходится.

15' Лочошвили протащил мяч по левому флангу до центральной линии и пытался выполнил пас в центр на Кварацхелию, но слабовато получилось, так что дело закончилось перехватом.

14' Хороший заряд уверенности получила сборная Грузии со своим голом. Старается она играть в контроль мяча, но испанцы постепенно добавляют агрессии в своём прессинге.

13' Ещё одну быструю контратаку разгоняли по центральной оси гости, но на этот раз обостряющая передача к штрафной площади не прошла - Ле Норман перехватил мяч.

12' Весёленький старт матча выдали нам команды. Хотелось бы надеяться, что эта встреча закончится настоящей голевой феерией.

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хвича Кварацхелия!!!

Первая контратака грузин закончилась голом. Чакветадзе выдал хороший вертикальный пас на ход Кварацхелии, который убежал от двух центральных защитников соперника и пробил точно в левый нижний угол ворот.

10' Гави неподалёку от чужой площади контролировал мяч, но при развороте задел рукой по лицу Лочошвили. Арбитр устно предупредил нарушителя.

9' ОПАСНО! Гави ворвался по правому краю в штрафную площадку, пробил в дальний угол, Мамардашвили отбил мяч на Уильямса, однако последний на с подбора зарядил над перекладиной.

8' Лочошвили попытался отработать в отборе на левом фланге обороны сборной Грузии, но сумел только выбить мяч в аут.

7' Дружно запели болельщики на трибунах в Вальядолиде. Они пока что всем довольны и предвкушают новые голы в ворота Мамардашвили.

6' Пока что гости продолжают оставаться всем составом на своей половине поля, стараясь отбирать мяч только тогда, когда соперник идёт на обострение игры.

5' Очень неприятное начало для грузин, но команда должна иметь план Б на такой случай. Посмотрим, как пойдёт игра после этого...

4' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромен Ле Норман!!!

Штрафной удар хозяева заработали на левом фланге атаки. Подача от Торреса последовала на дальнюю штангу, где Ле Норман почему-то оказался совершенно без опеки.

3' Перед матчем, разумеется, большим фаворитом встречи числилась сборная Испании. Она лидирует в своей группе, что чтобы сохранить первую строчку - надо играть строго на победу.

2' Встреча началась не в самом интенсивном темпе. Испанцы не настроены на мощный старт, а грузины побаиваются прессинговать высоко, ведь сзади будут образовываться свободные зоны.