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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Испания
FIFA #8
3:1
Второй тайм: 79'
Грузия
FIFA #76
0'
1:0
4' Гол
Ле Норман Робен
1:1
10' Гол
Кварацхелия Хвича
2:1
55' Гол
Торрес Ферран
56' Желтая карточка
Родри Эрнандес
3:1
72' Гол в свои ворота
Лочошвили Лука
75' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
76' Желтая карточка
Willy Sagnol

Ход матча

4'
Ле Норман Робен
(Торрес Ферран)
1:0
10'
1:1
Кварацхелия Хвича
(Чакветадзе Георгий)
26'
Сансет Ойян
Гави
 
55'
Торрес Ферран
(Гайя Хосе)
2:1
56'
Родри Эрнандес
 
60'
 
Меквабишвили Анзор
Квеквескири Ника
60'
 
Давиташвили Зурико
Микаутадзе Жорж
65'
Ямаль Ламин
Торрес Ферран
 
72'
Лочошвили Лука
3:1
75'
 
Кварацхелия Хвича
76'
 
Willy Sagnol
78'
 
Гочолеишвили Гиорги
Азаров Ираклий

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 370 Количество передач 130
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 143
Испания 93.7% (134)
X 2.1% (3)
Грузия 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Испания
Ничья
Грузия
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
5
Иньиго
Мартинес
14
Гайя
Хосе
9
Гави
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
10
Уильямс
Нико
12
Мамардашвили
Георгий
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
14
Лочошвили
Лука
2
Какабадзе
Отар
15
Азаров
Ираклий
10
Чакветадзе
Георгий
16
Квеквескири
Ника
11
Кочорашвили
Георгий
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Испания
4-3-3
Грузия
5-3-2

История личных встреч

Испания
Грузия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:7
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
3.33

Среднее время на гол

45
27

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 4 0.5
Мората Альваро 4 0.5
Торрес Ферран 3 0.38
Ольмо Дани 2 0.25
Гави 2 0.25
Ямаль Ламин 2 0.25
Уильямс Нико 1 0.13
Мерино Микель 1 0.13
Оярсабаль Микель 1 0.13
Ле Норман Робен 1 0.13
Баэна Алехандро 1 0.13
Сансет Ойян 1 0.13
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Гайя Хосе 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.5
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.38
Чакветадзе Георгий 1 0.13
Зивзивадзе Буду 1 0.13
Шенгелия Леван 1 0.13
Китеишвили Отар 1 0.13
Давиташвили Зурико 1 0.13
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Аспас Яго 1 0
Мората Альваро 1 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Испания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Грузия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
7
Испания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Грузия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
56%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
5
42%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Грузия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1
Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0

Результаты матчей

Испания
Грузия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Испания
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
2
5
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:1 Заявка 8 7 0 1 25 - 5 21
2.
Шотландия
 3:2 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Норвегия
 2:3 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
4.
Грузия
 1:3 Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
5.
Кипр
 Заявка 8 0 0 8 3 - 28 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:1 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2.
Шотландия
 3:2 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Норвегия
 2:3 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 1:3 Заявка 4 1 2 1 8 - 10 5
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:1 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Шотландия
 3:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Норвегия
 2:3 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
4.
Грузия
 1:3 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    80'
    Какабадзе выиграл на левом фланге обороны единоборство у Ямаля, после чего молодой испанский вингер нарушил правила, совершив подножку.
  • Угловой
    79'
    С дальней дистанции Фабиан Руис пробил по воротам, но мяч попал в голову защитнику, срикошетив на угловой. После подачи корнера грузинам удалось отбиться.
  • Замена
    78'
    Третья замена в составе сборной Грузии: вместо Ираклия Азарова на поле вышел Гиорги Гочолеишвили.
  • 77'
    Упал темп матча после третьего гола испанцев. Хозяева не против перестроиться на эконом-режим.
  • Желтая карточка
    76'
    Кварацхелия постоянно в последнее время жаловался и вступал в дискуссии с главным арбитром, которому это надоело и он достал жёлтую карточку.
  • 75'
    Приуныл на своём месте Вилли Саньоль. Надеялся он совершить со своей командой здесь сенсацию, но не получилось.
  • 74'
    Это уже, безусловно, очень серьёзная заявка испанцев на итоговую победу. Грузинам нужно совершить чудо, чтобы вырвать ничью в этот вечер.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Автогол Лочошвили!!!
    Проблема сборной Грузии только усугубляется. После навеса с правого фланга Лочошвили чётко головой пробил в ближний нижний угол своих ворот. Мамардашвили среагировал на такой казус с запозданием, поэтому не смог спасти.
  • 72'
    Никак не удаётся приспособится защитникам сборной Грузии к навесам верхом. Над этим нужно будет в первую очередь работать Вилли Саньолю на следующих сборах.
  • Опасный момент
    71'
    Гайя с левого фланга навесной подачей нашёл Морату, который в борьбе с двумя соперниками пробил со "второго этажа", но промахнулся.
  • 70'
    Длинный заброс вперёд прошёл на левый фланг на Чакветадзе, который пошёл в обыгрыш один в один против Карвахаля, но последний ловко выбил мяч у него из-под ног.
  • 69'
    Ямаль совершил первый прорыв по левому флангу, откуда попытался выполнить прострельную передачу в центр, но она была блокирована.
  • 68'
    Осторожней сейчас атакуют испанцы, с оглядкой на собственные тылы, опасаясь быстрых контрвыпадов со стороны соперника.
  • Замена
    67'
    Вторая замена произошла в составе сборной Испании: вместо Феррана Торреса встречу продолжает Ламин Ямаль.
  • 66'
    Пошли внезапно в высокий коллективный прессинг гости на чужой половине поля, но сумели отобрать мяч только с нарушением правил.
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    • 65'
      Уильямс с правого фланга теперь пытался найти в центре чужой штрафной площади Морату, но того успели опередить грузинские защитники.
    • 63'
      В контратаке гостей Чакветадзе пасовал на правый край штрафной площади на Кварацхелию, но навстречу выскочил Унай Симон, который на мгновение раньше поспел к мячу.
    • 62'
      Карвахаль подключился в атаку по правому флангу, но не позволили ему нормально подать в штрафную, так что мяч ушёл за лицевую линию. Будет удар от ворот.
    • 61'
      Уильямс с правого фланга полез с мячом в штрафную площадку на двух соперников. Непонятно, как он их надеялся обыграть, но дело закончилось закономерной потерей.
    • Замена
      60'
      Двойная замена в составе сборной Грузии: вместо Ники Квеквескири и Жоржа Микаутадзе на поле вышли Зурико Давиташвили и Анзор Меквабишвили.
    • 59'
      Не меняют пока что свой стиль игры гости, продолжая большую часть времени работать всем составом на сдерживание на своей трети поля.
    • Опасный момент
      58'
      Сам же Хвича пробивал со штрафного удара над "стенкой", но мяч полетел немного выше ближней "девятки". Унай Симон показывает, что ситуацию он контролировал.
    • Желтая карточка
      57'
      Кварацхелия в контратаке заработал штрафной удар неподалёку от левого угла чужой штрафной площади, ближе к центральной оси. Нарушивший правила Родри получил здесь жёлтую карточку в свой пассив.
    • 56'
      Очень неуверенно грузины сегодня действуют после навесных подач в свою штрафную площадку. Очевидно, что это сейчас слабая сторона для команды Вилли Саньоля.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Ферран Торрес!!!
      Уильямс по левому флангу подключил к атаке Гайя, тот выполнил навес на дальнюю штангу, а там головой на замыкании успешно сработал Торрес.
    • 55'
      Карвахаль спровоцировал Кварацхелию, который резко что-то сказал латералю "Реала", но глупостей делать не стал. Испанцы знают, что у грузин горячая кровь, поэтому стараются заставить кого-то из них перейти в неспортивное поведение.
    • Угловой
      54'
      После розыгрыша углового испанцы ничего интересного у владений соперника создать не смогли, так что пришлось отыгрывать мяч в центральную зону.
    • Опасный момент
      53'
      С правого фланга последовал наброс на Родри, который здорово пробил головой метров с 15 под правую штангу, но Мамардашвили в броске потащил мяч на угловой.
    • 52'
      Испанцы пока не могут придумать, как же преодолеть массированные оборонительные редуты соперника. К тому же у сборной Грузии отлично работает взаимная подстраховка.
    • 51'
      Пока что ни разу во втором тайме грузинам не удалось выйти за центр поля. Но мы помним, что в первом тайме они забили в первом же своём контрвыпаде.
    • Фол, нарушение
      50'
      Мората на правом фланге атаки при помощи рук повалил на газон Лочошвили, после чего начал провоцировать соперника. Арбитр быстро подоспел и заставил футболистов помириться. Обошлось без жёлтых карточек.
    • 49'
      Снова всем составом на своей трети поля находятся грузины. Будут они продолжать выжидать возможности для своих редких контратак.
    • 48'
      Родри из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам гостей, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Мамардашвили достаточно уверенно справился с угрозой.
    • 47'
      Замен в перерыве матча не произошло, но группа запасных игроков испанской сборной сразу же приступили к разминке. Луис де ла Фуэнте вряд ли будет тянуть со вводом свежих сил, если не получится забить быстрый гол после перерыва.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 1:1 в Вальядолиде. Отдыхаем...
    • 45'
      Нико Уильямс с левого фланга сместился в центр и наносил удар метров с 23, метя в дальний угол, но мяч пошёл мимо створа на пару метров. В броске Мамардашвили на всякий случай проконтролировал ситуацию.
    • 45'
      Неплохо прибавили в движении в самой концовке грузины, из чего можно сделать вывод, что в функциональном плане они в этот вечер в порядке.
    • 45'
      По левому краю следовал заброс вперёд в направлении Кварацхелии, но Ле Норману удалось прервать этот пас, отбив мяч в аут.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Микаутадзе резко бросился в прессинг и почти отобрал мяч у Ле Нормана, но тот всё же в падении успел выполнить скидку назад в направлении Иньиго Мартинеса.
    • 43'
      Кварацхелия обокрал соперника на своей половине поля, затем обыграл другого футболиста, но всё же набрать крейсерскую скорость ему не позволили.
    • 42'
      Торрес на левом краю чужой штрафной площади ушёл от опекуна к лицевой линии, после чего прострелил в центр, но Мамардашвили снова чётко сработал на перехвате.
    • 41'
      Продолжают хозяева поля строго краями идти на обострение игры. Преимущественно левая бровка у них работает, но грузины уже приспособились к такому стилю соперника.
    • 40'
      Сансет ворвался на правый край чужой штрафной площади, где пытался найти возможность для удара по воротам, но ничего не получилось, так что дело закончилось потерей.
    • Угловой
      39'
      Угловой на левом фланге заработали испанцы. От флажка пошла подача в район линии вратарской площади, но до мяча никто не добрался.
    • 38'
      Кварацхелия на скорости попытался убежать в контратаку, но мяч у него из-под ног чисто отобрали, так что нужно разворачиваться и помогать команде в защите.
    • 37'
      Вжались сейчас всем составом грузины в свою штрафную площадку, играя на отбой. Очень тяжело приходится терпеть команде Вилли Саньоля.
    • 36'
      Призывает публика на трибунах ещё агрессивней работать в атаке. Им не хочется, чтобы первый тайм заканчивался с ничейным исходом.
    • 35'
      Послед прострела с левого края Мамардашвили сумел сработать на перехвате. При приземлении на газон он немного ушиб плечо, но вроде бы в целом всё нормально со здоровьем вратаря.
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! А вот после прострела вдоль ворот от Феррана, Мората фактически в упор пробивал по чужим воротам, однако Мамардашвили инстинктивно выставил ногу и спас свою команду.
    • 33'
      После прострела с левого фланга защитники сборной Грузии сейчас здорово сориентировались, в два действия сбросив мяч своему вратарю в руки.
    • 32'
      Какая-то слишком нервная игра пошла в последние минуты. Обе команды куда-то торопятся во время своих комбинационных действий, из-за чего дело оперативно заканчивается потерей мяча.
    • 30'
      Напожарили сейчас в своей штрафной площади грузинские защитники, но испанцы сами быстро не среагировали на свои возможности, так что Мамардашвили и его команде повезло.
    • Угловой
      29'
      Ещё один угловой с правого фланга подали испанцы, но он ни к чему опасному у чужих ворот не привёл. Но достаточно долго гости находились в атаке на чужой половине поля.
    • Замена
      28'
      Вынужденная замена в составе сборной Испании: вместо травмированного Гави на поле вышел Ойян Сансет.
    • Угловой
      27'
      Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, подали грузины. После первой подачи пожар полыхнул у ворот Уная Симона, но удара по воротам так и не последовало.
    • Травма, повреждение
      26'
      Гави во время обработки мяча закричал и начал хромать. Мышечные проблемы у молодого парня. Слёзы на глазах у него появились. Нужна замена.
    • Угловой
      25'
      Продолжают испанцы разыгрывать стандартные положения, но из этого совсем ничего хорошего не получается.
    • Опасный момент
      24'
      Фабиан Руис со штрафного удара плотно пробил мимо "стенки", закручивая мяч под ближнюю штангу, но Мамардашвили в эффектном броске вытащил мяч на угловой.
    • Травма, повреждение
      23'
      Гави в итоге потребовалась медицинская помощь по итогам предыдущего эпизода, так что пауза у нас в матче.
    • Фол, нарушение
      22'
      Гави заработал штрафной удар для команды рядом с правым углом штрафной площади. Лочошвили иронично улыбается, будучи уверенным, что правила здесь он не нарушал.
    • Угловой
      21'
      Ещё один угловой на левом фланге заработала "красная фурия", на этот раз стараниями Мораты. Опять мяч был разыгран накоротке, после чего с угла штрафной площади пробивал Торрес, но поставили против него блокшот соперники.
    • 20'
      Разыграли стандарт накоротке испанцы, после чего пошла подача в штрафную площадку, но грузинские защитники были на высоте. Карвахаль с подбора наносил удар, но он оказался заблокированным.
    • Угловой
      19'
      Нико Уильямс с левого фланга на дриблинге пытался сместиться в штрафную площадку, но его в чистом подкате достал Какабадзе, отбив мяч на угловой.
    • 18'
      Активно у кромки поля жестикулирует Вилли Саньоль, подсказывая что-то своим подопечным. Очень эмоционален сегодня французский специалист.
    • 17'
      Правым флангом испанцы провели атаку с навесной подачей в район 11-метровой отметки, но защитники сборной Грузии там сработали надёжно.
    • Травма, повреждение
      16'
      Получил повреждение Кварацхелия в единоборстве с Ле Норманом, но вроде бы всё нормально, так что медиков на поле приглашать не приходится.
    • 15'
      Лочошвили протащил мяч по левому флангу до центральной линии и пытался выполнил пас в центр на Кварацхелию, но слабовато получилось, так что дело закончилось перехватом.
    • 14'
      Хороший заряд уверенности получила сборная Грузии со своим голом. Старается она играть в контроль мяча, но испанцы постепенно добавляют агрессии в своём прессинге.
    • 13'
      Ещё одну быструю контратаку разгоняли по центральной оси гости, но на этот раз обостряющая передача к штрафной площади не прошла - Ле Норман перехватил мяч.
    • 12'
      Весёленький старт матча выдали нам команды. Хотелось бы надеяться, что эта встреча закончится настоящей голевой феерией.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хвича Кварацхелия!!!
      Первая контратака грузин закончилась голом. Чакветадзе выдал хороший вертикальный пас на ход Кварацхелии, который убежал от двух центральных защитников соперника и пробил точно в левый нижний угол ворот.
    • 10'
      Гави неподалёку от чужой площади контролировал мяч, но при развороте задел рукой по лицу Лочошвили. Арбитр устно предупредил нарушителя.
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Гави ворвался по правому краю в штрафную площадку, пробил в дальний угол, Мамардашвили отбил мяч на Уильямса, однако последний на с подбора зарядил над перекладиной.
    • 8'
      Лочошвили попытался отработать в отборе на левом фланге обороны сборной Грузии, но сумел только выбить мяч в аут.
    • 7'
      Дружно запели болельщики на трибунах в Вальядолиде. Они пока что всем довольны и предвкушают новые голы в ворота Мамардашвили.
    • 6'
      Пока что гости продолжают оставаться всем составом на своей половине поля, стараясь отбирать мяч только тогда, когда соперник идёт на обострение игры.
    • 5'
      Очень неприятное начало для грузин, но команда должна иметь план Б на такой случай. Посмотрим, как пойдёт игра после этого...
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромен Ле Норман!!!
      Штрафной удар хозяева заработали на левом фланге атаки. Подача от Торреса последовала на дальнюю штангу, где Ле Норман почему-то оказался совершенно без опеки.
    • 3'
      Перед матчем, разумеется, большим фаворитом встречи числилась сборная Испании. Она лидирует в своей группе, что чтобы сохранить первую строчку - надо играть строго на победу.
    • 2'
      Встреча началась не в самом интенсивном темпе. Испанцы не настроены на мощный старт, а грузины побаиваются прессинговать высоко, ведь сзади будут образовываться свободные зоны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 3:1 Грузия

    Исход игры
    Испания
    93.7% (134)
    Ничья
    2.1% (3)
    Грузия
    4.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (90)
    Меньше
    23.08% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    34.19% (40)
    Нет
    65.81% (77)
    Популярный счёт
    3:0 Испания
    28% (40)
    2:0 Испания
    18.2% (26)
    3:1 Испания
    11.9% (17)
    2:1 Испания
    6.3% (9)
    4:1 Испания
    4.9% (7)
    4:0 Испания
    4.2% (6)
    5:1 Испания
    2.8% (4)
    5:0 Испания
    1.4% (2)
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