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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
Позже
Грузия
FIFA #76
Прогнозы 44
Испания 97.7% (43)
X 0% (0)
Грузия 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Грузия
8.50
9.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания
Грузия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:7
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
3.33

Среднее время на гол

45
27

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 4 0.57
Мората Альваро 4 0.57
Ольмо Дани 2 0.29
Торрес Ферран 2 0.29
Гави 2 0.29
Ямаль Ламин 2 0.29
Уильямс Нико 1 0.14
Мерино Микель 1 0.14
Оярсабаль Микель 1 0.14
Баэна Алехандро 1 0.14
Сансет Ойян 1 0.14
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 0.43
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.43
Чакветадзе Георгий 1 0.14
Зивзивадзе Буду 1 0.14
Шенгелия Леван 1 0.14
Китеишвили Отар 1 0.14
Давиташвили Зурико 1 0.14
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Аспас Яго 1 0
Мората Альваро 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Испания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Грузия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
7
Испания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Грузия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
56%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
5
42%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Грузия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1
Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0

Результаты матчей

Испания
Грузия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Испания
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
2
5
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 7 6 0 1 22 - 4 18
2.
Шотландия
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
3.
Норвегия
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
5.
Кипр
 Заявка 8 0 0 8 3 - 28 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 Заявка 4 1 2 1 8 - 10 5
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Шотландия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 44
    Испания 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Грузия 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Грузия
    8.50
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    Прогнозы на матч Испания - Грузия

    Исход игры
    Испания
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Грузия
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (35)
    Меньше
    16.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    3:0 Испания
    38.6% (17)
    2:0 Испания
    13.6% (6)
    2:1 Испания
    9.1% (4)
    4:1 Испания
    9.1% (4)
    5:1 Испания
    4.5% (2)
    4:0 Испания
    4.5% (2)
    3:1 Испания
    4.5% (2)
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