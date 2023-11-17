Тур: 10. Стадион: Хосе Сорилья.
История личных встреч
Испания
Грузия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
3.33
Среднее время на гол
45
27
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|4
|0.57
|Мората Альваро
|4
|0.57
|Ольмо Дани
|2
|0.29
|Торрес Ферран
|2
|0.29
|Гави
|2
|0.29
|Ямаль Ламин
|2
|0.29
|Уильямс Нико
|1
|0.14
|Мерино Микель
|1
|0.14
|Оярсабаль Микель
|1
|0.14
|Баэна Алехандро
|1
|0.14
|Сансет Ойян
|1
|0.14
|Фабиан Руис
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.43
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|0.43
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.14
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.14
|Шенгелия Леван
|1
|0.14
|Китеишвили Отар
|1
|0.14
|Давиташвили Зурико
|1
|0.14
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Гави
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Испания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Грузия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
7
Испания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Грузия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
56%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
5
42%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
4
33%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Грузия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1
Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Результаты матчей
Испания
Грузия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Испания
Грузия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
43
16
25
16
25
25
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогнозы на матч Испания - Грузия
Исход игры
Испания
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Грузия
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (35)
Меньше
16.67% (7)
Обе команды забьют
Да
33.33% (14)
Нет
66.67% (28)
Популярный счёт
3:0 Испания
38.6% (17)
2:0 Испания
13.6% (6)
2:1 Испания
9.1% (4)
4:1 Испания
9.1% (4)
5:1 Испания
4.5% (2)
4:0 Испания
4.5% (2)
3:1 Испания
4.5% (2)
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