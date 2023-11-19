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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Португалия
FIFA #6
2:0
Второй тайм: 81'
Исландия
FIFA #67
0'
28' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
32' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
1:0
37' Гол
Фернандеш Бруну
46' Желтая карточка
Виллюмссон Виллюм
54' Желтая карточка
Пальинья Жоау
54' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
2:0
66' Гол
Орта Рикарду

Ход матча

28'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
32'
 
Торстейнссон Йон
37'
Фернандеш Бруну
(Силва Бернарду)
1:0
46'
 
Оскарссон Орри
Финнбогасон Альфред
46'
 
Виллюмссон Виллюм
54'
Пальинья Жоау
 
54'
 
Гудмундссон Йоханн
61'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Виллюмссон Виллюм
62'
 
Гудьонсен Андри
Торстейнссон Йон
62'
 
Траустасон Арнор
Йоханнессон Исак-Бергманн
62'
Орта Рикарду
Силва Бернарду
 
62'
Геррейру Рафаэл
Мариу Жоау
 
66'
Орта Рикарду
(Роналду Криштиану)
2:0
75'
Витинья
Отавио Эдмилсон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 150
Португалия 95.3% (143)
X 2% (3)
Исландия 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Исландия
11.60
9.17
99.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
19
Мариу
Жоау
III
4
Диаш
Рубен
14
Инасиу
Гонсалу
20
Канселу
Жоау
6
Пальинья
Жоау
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
16
Отавио
Эдмилсон
11
Фелиш
Жоау
7
Роналду
Криштиану
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Тораринссон
Гудмундур
7
Гудмундссон
Йоханн
19
Йоханнессон
Исак-Бергманн
8
Сигурдссон
Арнор
9
Торстейнссон
Йон
15
Виллюмссон
Виллюм
11
Финнбогасон
Альфред
Португалия
4-1-4-1
Исландия
4-3-3

История личных встреч

Португалия
Исландия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
1:1
Е2
5:3
Е2
1:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (3) 1
Фернандеш Бруну 6 0.6
Силва Бернарду 3 0.3
Фелиш Жоау 3 0.3
Канселу Жоау 3 0.3
Рамуш Гонсалу 3 0.3
Жота Диогу 2 0.2
Инасиу Гонсалу 2 0.2
Орта Рикарду 2 0.2
Отавио Эдмилсон 1 0.1
Леау Рафаэл 1 0.1
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Силва Антониу 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.3
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.3
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.3
Гудьонсен Андри 2 0.2
Оскарссон Орри 2 0.2
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.1
Торстейнссон Йон 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Палссон Виктор 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Пальинья Жоау 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Жота Диогу 1 0
Далот Диогу 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 2 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Финнбогасон Альфред 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Португалия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Исландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
6
Португалия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Исландия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Забито

15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

34
17
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
3
18%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
2
12%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
8
24%
4
24%
76-90

Пропущено

2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
1
50%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0
Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0
Исландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0
Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1

Результаты матчей

Португалия
Исландия

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
9
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Португалия
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
4
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5
1
3
1
4
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
6
3
2.5
2
7
4
5
3.5
2
7
3
6
4.5
1
8
2
7
5.5
1
8

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 10 10 0 0 36 - 2 30
2.
Словакия
 2:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 19 17
4.
Исландия
 0:2 Заявка 10 3 1 6 17 - 16 10
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 10 3 0 7 9 - 20 9
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 10 0 0 10 1 - 28 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 21 - 2 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 2:1 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3.
Люксембург
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 10 8
4.
Исландия
 0:2 Заявка 5 1 0 4 10 - 12 3
5.
Босния и Герцеговина
 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Геррейру справа со штрафного решил пробить по центру ворот. Вальдимарссон отбил мяч кулаками, а на добивании португальцам сыграть не удалось.
  • 81'
    У арбитра проблемы со средствами связи. Техническая пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    80'
    Навес Витиньи справа к воротам Тораринссон заблокировал рукой. Мяч установлен у угла штрафной площади.
  • Угловой
    79'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Оскарссон попытался в одиночку через всё поле убежать к воротам Кошты, но сил у него не хватило.
  • 78'
    Фелиш слева совершил рывок к штрафной площади, где не смог прокинуть мяч мимо Ингасона.
  • Угловой
    76'
    Геррейру заработал угловой удар. Фернандеш исполнил навес к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Португалии: вместо Эдмилсона Отавио на поле вышел Витинья.
  • 74'
    Роналду слева рванул к воротам. Траустасон "вычерпал" мяч у Криштиану, но арбитр углового удара не назначил.
  • 73'
    Отавио справа навес на Роналду исполнил высоко. Криштиану прыгать даже не стал.
  • 72'
    Подачу Палссона справа в штрафную площадь прервал Инасиу.
  • 70'
    Геррейру не смог исполнил точный пас направо на Отавио. Вальдимарссон на выходе сыграл на перехвате.
  • 69'
    Канселу справа ворвался в штрафную площадь, но его оттеснил от мяча Тороринссон.
  • 68'
    Португальцы подержали мяч на своей половине поля.
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ОРТА!!! Фелиш слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. На добивание бросились Роналду и Орта увеличили преимущество португальцев.
  • Замена
    65'
    Замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Мариу на поле вышел Рафаэл Геррейру.
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    • Замена
      65'
      Замена в составе сборной Португалии: вместо Бернарду Силвы на поле вышел Рикарбу Орта.
    • Замена
      65'
      Замена в составе сборной Исландии: вместо Исак-Бергманна Йоханнессона на поле вышел Арнор Траустасон.
    • Замена
      64'
      Замена в составе сборной Исландии: вместо Йона Торстейнссона на поле вышел Андри Гудьонсен.
    • Замена
      64'
      Замена в составе сборной Исландии: вместо Виллюма Виллюмссона на поле вышел Микаэль-Эгиль Эллертссон.
    • Травма, повреждение
      63'
      Тораринссону потребовалась помощь медиков. Арбитр отправил Гудмундура за пределы поля для остановки кровотечения.
    • Угловой
      62'
      Хозяева разыграли угловой удар. Фернандеш слева сделал пас в центр на Канселу, который с двадцати четырёх метров пробил немного левее центра. Вальдимарссон поймал мяч.
    • Опасный момент
      61'
      Силва справа вошёл в штрафную площадь и с девяти метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 60'
      Силва справа отправил вперёд Отавио, прострел которого получился точно в руки Вальдимарссону.
    • 59'
      Прострел Фернандеша справа к воротам заблокировал Тораринссон.
    • 58'
      Йоханнессон с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кошта сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.
    • 57'
      Фелиш слева пас к воротам на ход Роналду исполнил чуть сильно. Вальдимарссон прилёг на траву и забрал мяч в руки.
    • Желтая карточка
      56'
      А Гудмундссон получил жёлтую карточку за попытку самосуда над Пальиньей. Арбитр чётко пояснил, что так ему помогать не надо.
    • Желтая карточка
      55'
      Пальинья у центрального грубо врезал по ногам Йоханнессону и получил жёлтую карточку.
    • 54'
      Португальцы устроили красивую перепасовку в центре поля. Аплодисменты они получили.
    • Опасный момент
      53'
      Мариу справа получил пас от Силвы и навесил к воротам на Роналду. Криштиану с семи метров головой проб.ил левее центра. Вальдимарссон сумел поймать мяч.
    • 52'
      Торстейнссон у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с лёта с девятнадцати метров пробил левее ворот.
    • 51'
      Фернандеш справа вошёл в штрафную площадь и с двенадцати  метров внешней стороной стопу пробил рядом с дальней штангой.
    • 50'
      Силва из центрального круга пас верхом на ход Роналду исполнил слишком сильно. Мяч прилетел к Вальдимарссону.
    • Фол, нарушение
      49'
      Отавио у чужой штрафной площади наступил на пятку Ингасону.
    • Желтая карточка
      48'
      Виллюмссон у центрального круга на чужой половине поля грубо подкатился под Фелиша и получил жёлтую карточку.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Исландии произошла замена: вместо Альфреда Финнбогассона на поле вышел Орри Оскарссон.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лиссабоне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Португалия - Исландия - 1:0.
    • 45'
      Роналду с двадцати шести метров пробил правее ворот.
    • Опасный момент
      45'
      Диаш справа прорвался в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Вальдимарссон сумел отвести угрозу от ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Папапетру в первом тайме.
    • 45'
      Торстейнссон в центре поля зацепил ногу Фелиша.
    • Угловой
      44'
      Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Мяч оказался у Фелиша, который слева навесил к дальней штанге. Диаш в высоком прыжке головой пробил вдоль линии ворот.
    • 43'
      Ингасон не позволил Фелишу слева по линии поля дойти до ворот. Будет угловой удар.
    • 42'
      В  текущем турнире португальцы в первых таймах не пропустили ни одного гола. Близки они к этому и в заключительном матче.
    • Фол, нарушение
      41'
      Пальинья у центрального круга завалил на газон Виллюмссона.
    • 40'
      Навес Мариу справа к воротам прервал Виллюмссон.
    • 39'
      Силва справа подошёл к штрафной площади и попытался сделать пас к воротам на Роналду, но попал в соперника.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ФЕРНАНДЕШ!!! Силва справа пяткой сделал пас на Фернадеша, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний угол ворот.
    • 36'
      Канселу слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Вальдимарссон мяч поймал.
    • Угловой
      35'
      Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит от ворот, но следует ещё одна подача с фланга. Вальдимарссон на выходе забирает мяч в руки.
    • Желтая карточка
      34'
      Ингасон за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
    • 33'
      После навеса Фернандеша справа на Роналду вверху сыграл Ингасон и выбил мяч за пределы поля..
    • Угловой
      32'
      Фернандеш от углового флага навесил на Отавио, но Херманнссон вверху опередил португальца и выбил мяч к центральному кругу.
    • 31'
      Удар Фернандеша слева с линии штрафной в касание соперники заблокировали.
    • Желтая карточка
      30'
      Йоханнессон у центрального круга сбил Канселу и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
    • Угловой
      29'
      Исполнили угловой удар хозяева. Арбитр зафиксировал фол в штрафной площади со сторону Отавио. Мяч перешёл к исландцам.
    • 28'
      Вернёмся к интриге матча. Лукаку сегодня сделал покер и у него 13 забитых мячей в турнире. У Роналду сейчас 10. Сумеет ли Криштиану обойти Ромелу?
    • Опасный момент
      27'
      Фернандеш слева со штрафного навесил на Инасиу, который головой пробил немного левее ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Йоуханнессон на фланге сбил Отавио.
    • Травма, повреждение
      25'
      Выход Вальдимарссона вперёд привёл к столкновению с партнёром. Лицом о затылок ударился исландский голкипер. Медики вышли оказать помощь Хакон-Рабну.
    • Угловой
      24'
      Фернандеш от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Вальдимарссон выдвинулся на перехват и со второй попытки забрал мяч руками.
    • 23'
      Удар Силвы из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • Угловой
      22'
      Хозяева разыграли угловой удар. Подача слева последовала на Роналду, который головой пробил по воротам. Вальдимарссон забрал мяч в руки.
    • 21'
      После навеса справа Фелиш с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 20'
      Напомню, что сегодняшний матч на турнирное положение команд не влияет. Небольшая интрига заключается в бомбардирском статусе Роналду.
    • 19'
      Силва не смог исполнить точную скидку на Роналду после длинного заброса вперёд. Вальдимарссон выдвинулся вперёд, опередил Криштиану и забрал мяч в руки.
    • 18'
      Сигурдссон слева обыгрался с партнёром, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 17'
      Канселу слева решил в одиночку прорваться в штрафную площадь, но соперники мяч выбили.
    • 16'
      Пас Мариу справа в штрафную площадь на Силву соперники перехватили. Редко команды доводят свои атаки до ударов по воротам.
    • 15'
      Гудмундссон слева прорвался в штрафную площадь, но его удар соперники заблокировали.
    • 14'
      Исландцы левым флангом организовали атаку и заработали аут.
    • Угловой
      12'
      Угловой удар заработал Мариу. Фернандеш навесил в центр штрафной площади, куда вышел Вальдимарссон и забрал мяч в руки.
    • 11'
      Навес Мариу справа получился точно в руки Вальдимарссону.
    • 10'
      Фелиш слева не смог пройти Палссона, а мяч отскочил к Вальдимарссону.
    • Угловой
      9'
      Вторая подряд подача Фернандеша от углового флага последовала к ближней штанге, откуда исландцы выбили мяч вперёд.
    • Угловой
      8'
      Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Гости снова выбили мяч за пределы поля.
    • Штанга
      7'
      Отавио слева пытался исполнить навес к дальней штанге. Получилась срезка и мяч угодил в перекладину.
    • 6'
      Сигурдссон слева ворвался в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Удар у Арнора сильным не получился, и Кошта спокойно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Финнбогасона у центрального круга соперники сыграли не поп правилам. Штрафной удар в исполнении Гудмундсона удачным не получился.
    • 4'
      Португальцы сразу прижали соперников к штрафной площади. Фелиш слева от угла штрафной площади пробил по центру ворот. Вальдимарссон забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      3'
      Справа последовал навес на Роналду, который без помех пробил выше ворот. Криштиану при этом находился в офсайде.
    • 2'
      Сборная Португалии играет в красно-зелёной форме, сборная Исландии - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 2:0 Исландия

    Исход игры
    Португалия
    95.3% (143)
    Ничья
    2% (3)
    Исландия
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (34)
    Нет
    71.43% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    25.3% (38)
    3:0 Португалия
    20.7% (31)
    2:1 Португалия
    10.7% (16)
    3:1 Португалия
    7.3% (11)
    4:0 Португалия
    6.7% (10)
    1:0 Португалия
    3.3% (5)
    4:1 Португалия
    2% (3)
    4:2 Португалия
    1.3% (2)
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