Замена в составе сборной Португалии: вместо Эдмилсона Отавио на поле вышел Витинья.

Фелиш слева совершил рывок к штрафной площади, где не смог прокинуть мяч мимо Ингасона.

Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Оскарссон попытался в одиночку через всё поле убежать к воротам Кошты, но сил у него не хватило.

Навес Витиньи справа к воротам Тораринссон заблокировал рукой. Мяч установлен у угла штрафной площади.

У арбитра проблемы со средствами связи. Техническая пауза в матче.

Геррейру справа со штрафного решил пробить по центру ворот. Вальдимарссон отбил мяч кулаками, а на добивании португальцам сыграть не удалось.

Замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Мариу на поле вышел Рафаэл Геррейру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ОРТА!!! Фелиш слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. На добивание бросились Роналду и Орта увеличили преимущество португальцев.

Португальцы подержали мяч на своей половине поля.

Канселу справа ворвался в штрафную площадь, но его оттеснил от мяча Тороринссон.

Геррейру не смог исполнил точный пас направо на Отавио. Вальдимарссон на выходе сыграл на перехвате.

Отавио справа навес на Роналду исполнил высоко. Криштиану прыгать даже не стал.

Роналду слева рванул к воротам. Траустасон "вычерпал" мяч у Криштиану, но арбитр углового удара не назначил.

Йоханнессон с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кошта сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.

Силва справа отправил вперёд Отавио, прострел которого получился точно в руки Вальдимарссону.

Силва справа вошёл в штрафную площадь и с девяти метров пробил рядом с дальней штангой.

Хозяева разыграли угловой удар. Фернандеш слева сделал пас в центр на Канселу, который с двадцати четырёх метров пробил немного левее центра. Вальдимарссон поймал мяч.

Тораринссону потребовалась помощь медиков. Арбитр отправил Гудмундура за пределы поля для остановки кровотечения.

Замена в составе сборной Исландии: вместо Виллюма Виллюмссона на поле вышел Микаэль-Эгиль Эллертссон.

Замена в составе сборной Исландии: вместо Йона Торстейнссона на поле вышел Андри Гудьонсен.

Замена в составе сборной Исландии: вместо Исак-Бергманна Йоханнессона на поле вышел Арнор Траустасон.

Замена в составе сборной Португалии: вместо Бернарду Силвы на поле вышел Рикарбу Орта.

Второй тайм в Лиссабоне!

В перерыве в составе сборной Исландии произошла замена: вместо Альфреда Финнбогассона на поле вышел Орри Оскарссон.

Виллюмссон у центрального круга на чужой половине поля грубо подкатился под Фелиша и получил жёлтую карточку.

Отавио у чужой штрафной площади наступил на пятку Ингасону.

Силва из центрального круга пас верхом на ход Роналду исполнил слишком сильно. Мяч прилетел к Вальдимарссону.

Фернандеш справа вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров внешней стороной стопу пробил рядом с дальней штангой.

Торстейнссон у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с лёта с девятнадцати метров пробил левее ворот.

Мариу справа получил пас от Силвы и навесил к воротам на Роналду. Криштиану с семи метров головой проб.ил левее центра. Вальдимарссон сумел поймать мяч.

Португальцы устроили красивую перепасовку в центре поля. Аплодисменты они получили.

Пальинья у центрального грубо врезал по ногам Йоханнессону и получил жёлтую карточку.

А Гудмундссон получил жёлтую карточку за попытку самосуда над Пальиньей. Арбитр чётко пояснил, что так ему помогать не надо.

Фелиш слева пас к воротам на ход Роналду исполнил чуть сильно. Вальдимарссон прилёг на траву и забрал мяч в руки.

Первый тайм

— Перерыв! Португалия - Исландия - 1:0.

45' Роналду с двадцати шести метров пробил правее ворот.

45' Диаш справа прорвался в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Вальдимарссон сумел отвести угрозу от ворот.

45' 2 минуты добавил Папапетру в первом тайме.

45' Торстейнссон в центре поля зацепил ногу Фелиша.

44' Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Мяч оказался у Фелиша, который слева навесил к дальней штанге. Диаш в высоком прыжке головой пробил вдоль линии ворот.

43' Ингасон не позволил Фелишу слева по линии поля дойти до ворот. Будет угловой удар.

42' В текущем турнире португальцы в первых таймах не пропустили ни одного гола. Близки они к этому и в заключительном матче.

41' Пальинья у центрального круга завалил на газон Виллюмссона.

40' Навес Мариу справа к воротам прервал Виллюмссон.

39' Силва справа подошёл к штрафной площади и попытался сделать пас к воротам на Роналду, но попал в соперника.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ФЕРНАНДЕШ!!! Силва справа пяткой сделал пас на Фернадеша, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний угол ворот.

36' Канселу слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Вальдимарссон мяч поймал.

35' Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит от ворот, но следует ещё одна подача с фланга. Вальдимарссон на выходе забирает мяч в руки.

34' Ингасон за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

33' После навеса Фернандеша справа на Роналду вверху сыграл Ингасон и выбил мяч за пределы поля..

32' Фернандеш от углового флага навесил на Отавио, но Херманнссон вверху опередил португальца и выбил мяч к центральному кругу.

31' Удар Фернандеша слева с линии штрафной в касание соперники заблокировали.

30' Йоханнессон у центрального круга сбил Канселу и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

29' Исполнили угловой удар хозяева. Арбитр зафиксировал фол в штрафной площади со сторону Отавио. Мяч перешёл к исландцам.

28' Вернёмся к интриге матча. Лукаку сегодня сделал покер и у него 13 забитых мячей в турнире. У Роналду сейчас 10. Сумеет ли Криштиану обойти Ромелу?

27' Фернандеш слева со штрафного навесил на Инасиу, который головой пробил немного левее ворот.

26' Йоуханнессон на фланге сбил Отавио.

25' Выход Вальдимарссона вперёд привёл к столкновению с партнёром. Лицом о затылок ударился исландский голкипер. Медики вышли оказать помощь Хакон-Рабну.

24' Фернандеш от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Вальдимарссон выдвинулся на перехват и со второй попытки забрал мяч руками.

23' Удар Силвы из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

22' Хозяева разыграли угловой удар. Подача слева последовала на Роналду, который головой пробил по воротам. Вальдимарссон забрал мяч в руки.

21' После навеса справа Фелиш с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

20' Напомню, что сегодняшний матч на турнирное положение команд не влияет. Небольшая интрига заключается в бомбардирском статусе Роналду.

19' Силва не смог исполнить точную скидку на Роналду после длинного заброса вперёд. Вальдимарссон выдвинулся вперёд, опередил Криштиану и забрал мяч в руки.

18' Сигурдссон слева обыгрался с партнёром, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

17' Канселу слева решил в одиночку прорваться в штрафную площадь, но соперники мяч выбили.

16' Пас Мариу справа в штрафную площадь на Силву соперники перехватили. Редко команды доводят свои атаки до ударов по воротам.

15' Гудмундссон слева прорвался в штрафную площадь, но его удар соперники заблокировали.

14' Исландцы левым флангом организовали атаку и заработали аут.

12' Угловой удар заработал Мариу. Фернандеш навесил в центр штрафной площади, куда вышел Вальдимарссон и забрал мяч в руки.

11' Навес Мариу справа получился точно в руки Вальдимарссону.

10' Фелиш слева не смог пройти Палссона, а мяч отскочил к Вальдимарссону.

9' Вторая подряд подача Фернандеша от углового флага последовала к ближней штанге, откуда исландцы выбили мяч вперёд.

8' Фернандеш исполнил подачу от углового флага. Гости снова выбили мяч за пределы поля.

7' Отавио слева пытался исполнить навес к дальней штанге. Получилась срезка и мяч угодил в перекладину.

6' Сигурдссон слева ворвался в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Удар у Арнора сильным не получился, и Кошта спокойно забрал мяч в руки.

5' Против Финнбогасона у центрального круга соперники сыграли не поп правилам. Штрафной удар в исполнении Гудмундсона удачным не получился.

4' Португальцы сразу прижали соперников к штрафной площади. Фелиш слева от угла штрафной площади пробил по центру ворот. Вальдимарссон забрал мяч в руки.

3' Справа последовал навес на Роналду, который без помех пробил выше ворот. Криштиану при этом находился в офсайде.

2' Сборная Португалии играет в красно-зелёной форме, сборная Исландии - в белой.