  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Северная Ирландия
FIFA #75
2:0
Конец матча
Дания
FIFA #19
0'
28' Желтая карточка
Сэвилл Джордж
33' Желтая карточка
Хьюм Трай
1:0
60' Гол
Прайс Айзек
2:0
81' Гол
Чарльз Дион
90' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
90'+7

Ход матча

28'
Сэвилл Джордж
 
33'
Хьюм Трай
 
56'
 
Поульсен Юссуф
Линдстрём Йеспер
60'
Прайс Айзек
(Чарльз Ши)
1:0
61'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
О'Райли Мэттью
61'
 
Дилейни Томас
Йенсен Матиас
61'
 
Вестергор Янник
Дарами Мохаммед
73'
 
Винд Йонас
Юлманд Мортен
78'
Смит Пол
Прайс Айзек
 
78'
Макменамин Конор
Тэйлор Дейл
 
81'
Чарльз Дион
(Макменамин Конор)
2:0
82'
Томпсон Джордан
Сэвилл Джордж
 
87'
Вашингтон Конор
Чарльз Дион
 
90'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90'
 
Андерсен Йоаким

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 197 Количество передач 770
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Северная Ирландия 2.4% (3)
X 13.6% (17)
Дания 84% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хазард
Конор
5
Тоал
Эойн
17
Макнейр
Пэдди
22
Браун
Киарон
2
Хьюм
Трай
3
Льюис
Джамал
14
Прайс
Айзек
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
13
Тэйлор
Дейл
10
Чарльз
Дион
1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
14
Кристиансен
Виктор
11
Юлманд
Мортен
7
Йенсен
Матиас
18
Линдстрём
Йеспер
10
О'Райли
Мэттью
9
Дарами
Мохаммед
12
Дольберг
Каспер
Северная Ирландия
5-4-1
Дания
4-2-3-1

История личных встреч

Северная Ирландия
Дания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 3 0.3
Прайс Айзек 2 0.2
Макменамин Конор 1 0.1
Смит Пол III 1 0.1
Эванс Джонни 1 0.1
Мадженнис Джош 1 0.1
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Кеннеди Мэттью 0 0
Чарльз Ши 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.7
Винд Йонас 3 0.3
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.2
Меле Йоаким 2 0.2
Поульсен Юссуф 2 0.2
Сков Роберт 2 0.2
Дилейни Томас 1 0.1
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Вестергор Янник 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Бах Александр 0 0
Дарами Мохаммед 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Ши 2 1
Макнейр Пэдди 3 0
Эванс Джонни 2 0
Сэвилл Джордж 2 0
Томпсон Джордан 2 0
Маккэнн Алистер 2 0
Хьюм Трай 2 0
Вашингтон Конор 1 0
Чарльз Дион 1 0
Смит Пол III 1 0
Льюис Джамал 1 0
Баллард Дэниэл 1 0
Браун Киарон 1 0
Прайс Айзек 1 0
Майкл О'Нил 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Кьяер Симон 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дания
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Северная Ирландия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
13
Северная Ирландия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
16

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
20%
4
21%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0
Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1
Дания
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1
Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2

Результаты матчей

Северная Ирландия
Дания

Точный счет

0:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 10 7 1 2 20 - 9 22
2.
Дания
 Заявка 10 7 1 2 19 - 10 22
3.
Финляндия
 Заявка 10 6 0 4 18 - 10 18
4.
Казахстан
 Заявка 10 6 0 4 16 - 12 18
5.
Северная Ирландия
 Заявка 10 3 0 7 9 - 13 9
6.
Сан-Марино
 Заявка 10 0 0 10 3 - 31 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Словения
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Финляндия
 Заявка 5 3 0 2 13 - 3 9
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 2 0 3 5 - 3 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
2.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Финляндия
 Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
4.
Дания
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 1 - 18 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Винд Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Дольберг Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Северная Ирландия
  • 94'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Trai Hume успешно блокирует удар.
  • 94'
    Винд Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Дания
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Северная Ирландия 2.4% (3)
    X 13.6% (17)
    Дания 84% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Северная Ирландия 2:0 Дания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Ирландия 2:0 Дания

    Исход игры
    Северная Ирландия
    2.4% (3)
    Ничья
    13.6% (17)
    Дания
    84% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    47.2% (59)
    0:1 Дания
    18.4% (23)
    1:1 Ничья
    10.4% (13)
    0:2 Дания
    8.8% (11)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:3 Дания
    2.4% (3)
    1:3 Дания
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     