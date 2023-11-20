Тур: 10. Стадион: Уиндзор Парк. Главный судья: Брисар Жером
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаСэвилл Джордж
33' Желтая карточкаХьюм Трай
1:0
60' ГолПрайс Айзек
2:0
81' ГолЧарльз Дион
90' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
90'+7
Ход матча
28'
33'
60'
1:0
78'
81'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
197 Количество передач 770
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хазард
Конор
22
Браун
Киарон
14
Прайс
Айзек
19
Чарльз
Ши
13
Тэйлор
Дейл
10
Чарльз
Дион
- Основной состав
-
12 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэйлор ДейлПолузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Запасные игроки
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Смит ПолНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Северная Ирландия
Дания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|3
|0.3
|Прайс Айзек
|2
|0.2
|Макменамин Конор
|1
|0.1
|Смит Пол III
|1
|0.1
|Эванс Джонни
|1
|0.1
|Мадженнис Джош
|1
|0.1
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Кеннеди Мэттью
|0
|0
|Чарльз Ши
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.7
|Винд Йонас
|3
|0.3
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.2
|Меле Йоаким
|2
|0.2
|Поульсен Юссуф
|2
|0.2
|Сков Роберт
|2
|0.2
|Дилейни Томас
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Вестергор Янник
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
|Дарами Мохаммед
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чарльз Ши
|2
|1
|Макнейр Пэдди
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Сэвилл Джордж
|2
|0
|Томпсон Джордан
|2
|0
|Маккэнн Алистер
|2
|0
|Хьюм Трай
|2
|0
|Вашингтон Конор
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Смит Пол III
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дания
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Северная Ирландия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
13
Северная Ирландия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
16
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
20%
4
21%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0
Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1
Дания
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1
Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2
Результаты матчей
Северная Ирландия
Дания
Точный счет
0:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
46
64
19
37
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Ирландия 2:0 Дания
Исход игры
Северная Ирландия
2.4% (3)
Ничья
13.6% (17)
Дания
84% (105)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
1:2 Дания
47.2% (59)
0:1 Дания
18.4% (23)
1:1 Ничья
10.4% (13)
0:2 Дания
8.8% (11)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:3 Дания
2.4% (3)
1:3 Дания
1.6% (2)
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