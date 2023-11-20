Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хёйбьерг Пьер-Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Джордан Томпсон выиграл воздушное противоборство у Винд Йонас

89' Удар от ворот произведет Дания

89' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

88' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Чарльз Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Trai Hume выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Сэвилл Джордж уходит с поля и его заменяет Джордан Томпсон

79' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кристиансен Виктор из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

73' Прайс Айзек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Кристиансен Виктор из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Прайс Айзек навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Игрок из команды Северная Ирландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дилейни Томас выиграл воздушное противоборство у Trai Hume.

60' Г О О О О Л - Прайс Айзек забивает с правой ноги!

57' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

55' Линдстрём Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Дания

52' Игрок из команды Северная Ирландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

49' Trai Hume из команды Северная Ирландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Чарльз Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кристенсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.