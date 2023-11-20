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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Украина
FIFA #22
 
Позже
Италия
FIFA #9

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 251
Украина 25.5% (64)
X 11.2% (28)
Италия 63.3% (159)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Италия
5.40
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1.78
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
4
Сваток
Александр
13
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
15
Цыганков
Виктор
7
Судаков
Георгий
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
10
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
15
Ачерби
Франческо
6
Буонджорно
Алессандро
3
Димарко
Федерико
17
Фраттези
Давиде
8
Жоржиньо
II
18
Барелла
Николо
20
Дзаньоло
Николо
10
Распадори
Джакомо
14
Кьеза
Федерико
Украина
4-5-1
Италия
4-3-3

История личных встреч

Украина
Италия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.29
Мудрик Михаил 1 0.14
Зинченко Александр 1 0.14
Конопля Ефим 1 0.14
Ярмоленко Андрей 1 0.14
Караваев Александр 1 0.14
Судаков Георгий 1 0.14
Забарный Илья 1 0.14
Довбик Артём 1 (1) 0.14
Миколенко Виталий 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.43
Берарди Доменико 2 0.29
Кьеза Федерико 2 0.29
Ретеги Матео 2 0.29
Распадори Джакомо 1 0.14
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Дармиан Маттео 1 0.14
Иммобиле Чиро 1 0.14
Эль-Шаарави Стефан 1 0.14
Пессина Маттео 1 0.14
Скамакка Джанлука 1 0.14
Барелла Николо 0 0
Тонали Сандро 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Димарко Федерико 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Кин Мойзе 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 3 0
Степаненко Тарас 2 0
Зинченко Александр 1 0
Зубков Александр 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ачерби Франческо 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Жоржиньо II 1 0
Димарко Федерико 1 0
Тонали Сандро 1 0
Удоги Дестини 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Украина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
11
Украина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Италия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
8 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

9
9
9 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
6
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1
Италия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1
Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1

Результаты матчей

Украина
Италия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Украина
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 7 6 1 0 21 - 3 19
2.
Италия
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Украина
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Северная Македония
 Заявка 7 2 1 4 9 - 19 7
5.
Мальта
 Заявка 8 0 0 8 2 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2.
Италия
 Заявка 4 3 0 1 12 - 5 9
3.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Украина
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
3.
Италия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Северная Македония
 Заявка 4 1 0 3 4 - 14 3
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура отборочного цикла Евро-2024, в котором сборная Украины в немецком Леверкузене проведёт домашний матч со сборной Италии. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2023, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Гиль Хесус

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Украина - Италия

Исход игры
Украина
26.3% (68)
Ничья
10.8% (28)
Италия
62.9% (163)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33% (39)
Обе команды забьют
Да
73.5% (86)
Нет
26.5% (31)
Популярный счёт
1:2 Италия
23.2% (60)
0:1 Италия
5.4% (14)
0:2 Италия
4.6% (12)
1:1 Ничья
4.2% (11)
1:3 Италия
1.5% (4)
0:3 Италия
1.2% (3)
2:2 Ничья
1.2% (3)
2:1 Украина
1.2% (3)
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Украина
Италия
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