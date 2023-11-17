Тур: 10. Стадион: БайАрена. Главный судья: Гиль Хесус
История личных встреч
Украина
Италия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.29
|Мудрик Михаил
|1
|0.14
|Зинченко Александр
|1
|0.14
|Конопля Ефим
|1
|0.14
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.14
|Караваев Александр
|1
|0.14
|Судаков Георгий
|1
|0.14
|Забарный Илья
|1
|0.14
|Довбик Артём
|1 (1)
|0.14
|Миколенко Виталий
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.43
|Берарди Доменико
|2
|0.29
|Кьеза Федерико
|2
|0.29
|Ретеги Матео
|2
|0.29
|Распадори Джакомо
|1
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.14
|Дармиан Маттео
|1
|0.14
|Иммобиле Чиро
|1
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.14
|Пессина Маттео
|1
|0.14
|Скамакка Джанлука
|1
|0.14
|Барелла Николо
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
|Кин Мойзе
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ачерби Франческо
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Украина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Украина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
11
Украина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Италия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
8 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
9
9
9 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
6
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1
Италия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1
Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1
Результаты матчей
Украина
Италия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Украина
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
25
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогнозы на матч Украина - Италия
Исход игры
Украина
17.8% (8)
Ничья
13.3% (6)
Италия
68.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
1:2 Италия
33.3% (15)
1:1 Ничья
11.1% (5)
0:1 Италия
11.1% (5)
0:2 Италия
8.9% (4)
2:1 Украина
6.7% (3)
1:3 Италия
4.4% (2)
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