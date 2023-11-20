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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Албания
FIFA #59
0:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #135
0'
39' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
75' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
90' Желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
90'+7

Ход матча

34'
 
Рейнатред А Бардюр
Ламхауге Маттиас
39'
 
Йоэнсен Рене
61'
Ляци Казим
Баре Кейди
 
61'
Муколли Арбнор
Узуни Мюрто
 
63'
 
Ватнхамар Сольви
Ольсен Брандур
74'
Чикалеши Сокол
Даку Мирлинд
 
74'
Мучи Эрнест
Асани Ясир
 
75'
Чикалеши Сокол
 
86'
 
Петерсен Петур
Эдмундссон Андриас
90'
 
Даниэльсен Йоаннес

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Албания 97.6% (124)
X 0.8% (1)
Фарерские острова 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
7
Баре
Кейди
21
Аслани
Кристьян
10
Байрами
Недим
9
Асани
Ясир
19
Даку
Мирлинд
11
Узуни
Мюрто
1
Ламхауге
Маттиас
2
Даниэльсен
Йоаннес
15
Феро
Одмар
14
Эдмундссон
Андриас
3
Давидсен
Вильормур
16
Ванхамар
Гуннар
7
Бьярталид
Йоаннес
20
Йоэнсен
Рене
22
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
9
Эдмундссон
Йоан
Албания
4-3-3
Фарерские острова
4-1-4-1

История личных встреч

Албания
Фарерские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 3 0.38
Байрами Недим 3 0.38
Сулейманов Таулан 2 0.25
Даку Мирлинд 1 0.13
Аслани Кристьян 1 0.13
Чикалеши Сокол 1 (1) 0.13
Мучи Эрнест 1 0.13
Рамадани Юльбер 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Узуни Мюрто 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.13
Миккельсен Мадс 1 0.13
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чикалеши Сокол 2 0
Байрами Недим 2 0
Даку Мирлинд 2 0
Митай Марио 2 0
Весели Фредерик 1 0
Стракоша Томас 1 0
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Ляци Казим 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феро Одмар 2 0
Йоэнсен Рене 2 0
Наттестад Сонни 2 0
Йонссон Видар 2 0
Андреасен Якуп 2 0
Ламхауге Маттиас 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Аскхам Хердур 0 1
Ватнсдаль Хейни 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

5
0
Албания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0
Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1
Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2

Результаты матчей

Албания
Фарерские острова

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Албания
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
4
4
1.5
2
6
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 8 4 3 1 12 - 4 15
2.
Чехия
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
3.
Польша
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Молдова
 Заявка 8 2 4 2 7 - 10 10
5.
Фарерские острова
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Чехия
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Польша
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Молдова
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
2.
Чехия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Молдова
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Маттиас Ламхауге уходит с поля. Рейнатред А Бардюр выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 127
    Албания 97.6% (124)
    X 0.8% (1)
    Фарерские острова 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Албания 0:0 Фарерские острова онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Албания 0:0 Фарерские острова

    Исход игры
    Албания
    97.6% (124)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фарерские острова
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    14.66% (17)
    Нет
    85.34% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Албания
    47.2% (60)
    3:0 Албания
    17.3% (22)
    1:0 Албания
    8.7% (11)
    2:1 Албания
    8.7% (11)
    3:1 Албания
    3.9% (5)
    4:0 Албания
    3.1% (4)
    5:0 Албания
    1.6% (2)
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