Тур: 10. Стадион: Эйр Албания.
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
75' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
90' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
90'+7
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
19
Даку
Мирлинд
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Даку МирлиндНападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Морк БьяртиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
История личных встреч
Албания
Фарерские острова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|3
|0.38
|Байрами Недим
|3
|0.38
|Сулейманов Таулан
|2
|0.25
|Даку Мирлинд
|1
|0.13
|Аслани Кристьян
|1
|0.13
|Чикалеши Сокол
|1 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|1
|0.13
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Узуни Мюрто
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.13
|Миккельсен Мадс
|1
|0.13
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Митай Марио
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феро Одмар
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|2
|0
|Наттестад Сонни
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Ламхауге Маттиас
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Аскхам Хердур
|0
|1
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
5
0
Албания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0
Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1
Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Результаты матчей
Албания
Фарерские острова
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Албания
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
44
26
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Албания 0:0 Фарерские острова
Исход игры
Албания
97.6% (124)
Ничья
0.8% (1)
Фарерские острова
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
14.66% (17)
Нет
85.34% (99)
Популярный счёт
2:0 Албания
47.2% (60)
3:0 Албания
17.3% (22)
1:0 Албания
8.7% (11)
2:1 Албания
8.7% (11)
3:1 Албания
3.9% (5)
4:0 Албания
3.1% (4)
5:0 Албания
1.6% (2)
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