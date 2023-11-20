Тур: 10. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
1:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаВитайоли Маттео
35' Желтая карточкаTomas Galvez
0:1
50' ГолСоири Пюрю
56' Желтая карточкаТоси Алессандро
0:2
58' ГолСоири Пюрю
69' Желтая карточкаКапиккьони Лоренцо
90' Желтая карточкаБаттистини Мануэль
90' Желтая карточкаДзафферани Томмазо
90' Желтая карточкаЙенсен Ричард
1:2
90' ПенальтиБерарди Филиппо
90'+8
Ход матча
24'
35'
50'
0:1
56'
58'
0:2
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
11
Росси
Данте
16
Tomas
Galvez
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Росси ДантеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Tomas GalvezЗащитник
- Защитник
-
13 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
22 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Сан-Марино
Финляндия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
7
1
Среднее время на гол
12
90
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
4.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
19
270
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голинуччи Алессандро
|1
|0.1
|Франчози Симоне
|1
|0.1
|Берарди Филиппо
|1 (1)
|0.1
|Баттистини Мануэль
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|4
|0.4
|Антман Оливер
|3
|0.3
|Пукки Теэму
|2
|0.2
|Кялльман Беньямин
|2
|0.2
|Соири Пюрю
|2
|0.2
|Похьянпало Йоэль
|2 (1)
|0.2
|Камара Глен
|1
|0.1
|Тейлор Роберт
|1
|0.1
|Лод Робин
|1
|0.1
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
|Tomas Galvez
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капиккьони Лоренцо
|3
|0
|Фаббри Филиппо
|3
|0
|Тоси Алессандро
|3
|0
|Витайоли Маттео
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Ди Майо Роберто
|1
|0
|Баттистини Мануэль
|1
|0
|Дзафферани Томмазо
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Панкотти Самуэль
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Tomas Galvez
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Марино
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Сан-Марино
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
0
12
Сан-Марино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Финляндия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
4
57%
76-90
Забито
2
13
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
100%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
17
3
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
100%
76-90
Забито
4
18
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
50%
4
22%
46-60
1
25%
5
28%
61-75
1
25%
3
17%
76-90
Пропущено
30
10
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
3
30%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
17%
7
70%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4
Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0
Финляндия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1
Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2
Результаты матчей
Сан-Марино
Финляндия
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Марино
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
82
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 1:2 Финляндия
Исход игры
Сан-Марино
2.4% (3)
Ничья
3.9% (5)
Финляндия
93.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
12.93% (15)
Нет
87.07% (101)
Популярный счёт
0:2 Финляндия
29.1% (37)
0:3 Финляндия
29.1% (37)
0:4 Финляндия
8.7% (11)
1:3 Финляндия
7.1% (9)
0:1 Финляндия
5.5% (7)
0:5 Финляндия
4.7% (6)
1:2 Финляндия
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!