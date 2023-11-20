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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #207
1:2
Конец матча
Финляндия
FIFA #62
0'
24' Желтая карточка
Витайоли Маттео
35' Желтая карточка
Tomas Galvez
0:1
50' Гол
Соири Пюрю
56' Желтая карточка
Тоси Алессандро
0:2
58' Гол
Соири Пюрю
69' Желтая карточка
Капиккьони Лоренцо
90' Желтая карточка
Баттистини Мануэль
90' Желтая карточка
Дзафферани Томмазо
90' Желтая карточка
Йенсен Ричард
1:2
90' Пенальти
Берарди Филиппо
90'+8

Ход матча

24'
Витайоли Маттео
 
35'
 
Tomas Galvez
46'
 
Похьянпало Йоэль
Лод Робин
50'
0:1
Соири Пюрю
56'
Тоси Алессандро
 
58'
0:2
Соири Пюрю
(Tomas Galvez)
61'
Берарди Филиппо
Витайоли Маттео
 
69'
Капиккьони Лоренцо
 
70'
 
Кайринен Каан
Камара Глен
70'
 
Уронен Йере
Соири Пюрю
70'
 
Кялльман Беньямин
Хоканс Даниэль
78'
Баттистини Мануэль
Росси Данте
 
78'
Дзафферани Томмазо
Муларони Марчелло
 
78'
 
Йенсен Фредрик
Пукки Теэму
90'
Баттистини Мануэль
 
90'
Дзафферани Томмазо
 
90'
 
Йенсен Ричард
90'
Берарди Филиппо
1:2
90'
Маджи Андреа
Лаццари Лоренцо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Сан-Марино 2.4% (3)
X 3.9% (5)
Финляндия 93.7% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Симончини
Алдо
5
Франчози
Симоне
11
Росси
Данте
3
Палацци
Мирко
2
Д'Аддарио
Алессандро
17
Голинуччи
Алессандро
19
Капиккьони
Лоренцо
22
Муларони
Марчелло
15
Тоси
Алессандро
20
Лаццари
Лоренцо
7
Витайоли
Маттео
12
Синисало
Вильями
16
Tomas
Galvez
3
Йенсен
Ричард
13
Соири
Пюрю
2
Хосконен
Артту
6
Камара
Глен
7
Тейлор
Роберт
8
Лод
Робин
15
Лингман
Лукас
10
Пукки
Теэму
21
Хоканс
Даниэль
Сан-Марино
3-5-2
Финляндия
4-3-3

История личных встреч

Сан-Марино
Финляндия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
6:0
Е2
0:1
Е2
8:0

Голы

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

7
1

Среднее время на гол

12
90

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

4.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

19
270

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голинуччи Алессандро 1 0.1
Франчози Симоне 1 0.1
Берарди Филиппо 1 (1) 0.1
Баттистини Мануэль 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 4 0.4
Антман Оливер 3 0.3
Пукки Теэму 2 0.2
Кялльман Беньямин 2 0.2
Соири Пюрю 2 0.2
Похьянпало Йоэль 2 (1) 0.2
Камара Глен 1 0.1
Тейлор Роберт 1 0.1
Лод Робин 1 0.1
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Tomas Galvez 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 3 0
Фаббри Филиппо 3 0
Тоси Алессандро 3 0
Витайоли Маттео 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Ди Майо Роберто 1 0
Баттистини Мануэль 1 0
Дзафферани Томмазо 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Панкотти Самуэль 1 0
Франчози Симоне 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 0
Иванов Роберт 2 0
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Tomas Galvez 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Сан-Марино
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

0
12
Сан-Марино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Финляндия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
4
57%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
100%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

17
3
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
100%
76-90

Забито

4
18
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
50%
4
22%
46-60
1
25%
5
28%
61-75
1
25%
3
17%
76-90

Пропущено

30
10
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
3
30%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
17%
7
70%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4
Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0
Финляндия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1
Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2

Результаты матчей

Сан-Марино
Финляндия

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 10 7 1 2 20 - 9 22
2.
Дания
 Заявка 10 7 1 2 19 - 10 22
3.
Финляндия
 Заявка 10 6 0 4 18 - 10 18
4.
Казахстан
 Заявка 10 6 0 4 16 - 12 18
5.
Северная Ирландия
 Заявка 10 3 0 7 9 - 13 9
6.
Сан-Марино
 Заявка 10 0 0 10 3 - 31 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Словения
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Финляндия
 Заявка 5 3 0 2 13 - 3 9
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 2 0 3 5 - 3 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
2.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Финляндия
 Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
4.
Дания
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 1 - 18 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Tomas Galvez получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Витайоли Маттео получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Сан-Марино 2.4% (3)
    X 3.9% (5)
    Финляндия 93.7% (119)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 1:2 Финляндия

    Исход игры
    Сан-Марино
    2.4% (3)
    Ничья
    3.9% (5)
    Финляндия
    93.7% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    12.93% (15)
    Нет
    87.07% (101)
    Популярный счёт
    0:2 Финляндия
    29.1% (37)
    0:3 Финляндия
    29.1% (37)
    0:4 Финляндия
    8.7% (11)
    1:3 Финляндия
    7.1% (9)
    0:1 Финляндия
    5.5% (7)
    0:5 Финляндия
    4.7% (6)
    1:2 Финляндия
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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