Тур: 10. Стадион: Андрув.
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукас
19
Хори
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукасПолузащитник
-
19 Хори ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
10 Хитил МоймирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
История личных встреч
Чехия
Молдова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.43
|Соучек Томаш
|2 (1)
|0.29
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.29
|Кухта Ян
|1
|0.14
|Чванчара Томаш
|1
|0.14
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Юречка Вацлав
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Хитил Моймир
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|4 (1)
|0.57
|Бабогло Владислав
|2
|0.29
|Раца Вадим
|1
|0.14
|Кожокару Максим
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитил Моймир
|2
|1
|Брабец Якуб
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Провод Лукас
|2
|0
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Райлян Дорин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Каймаков Михаил
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Марандич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Чехия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Молдова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1
Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1
Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4
Результаты матчей
Чехия
Молдова
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Чехия
Молдова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
25
16
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия - Молдова
Исход игры
Чехия
66.3% (128)
Ничья
7.3% (14)
Молдова
26.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
35.59% (42)
Нет
64.41% (76)
Популярный счёт
2:0 Чехия
26.4% (51)
2:1 Чехия
14% (27)
3:0 Чехия
7.3% (14)
1:0 Чехия
5.2% (10)
3:1 Чехия
4.1% (8)
1:1 Ничья
3.1% (6)
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