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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Чехия
FIFA #41
 
Позже
Молдова
FIFA #157
Прогнозы 35
Чехия 97.1% (34)
X 0% (0)
Молдова 2.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Чехия
Молдова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.43
Соучек Томаш 2 (1) 0.29
Крейчи Ладислав II 2 0.29
Кухта Ян 1 0.14
Чванчара Томаш 1 0.14
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 4 (1) 0.57
Бабогло Владислав 2 0.29
Раца Вадим 1 0.14
Кожокару Максим 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитил Моймир 2 1
Брабец Якуб 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Провод Лукас 2 0
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Соучек Томаш 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 2 0
Райлян Дорин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Бабогло Владислав 2 0
Каймаков Михаил 2 0
Моцпан Никита 2 0
Плэтикэ Сергиу 1 0
Кожокару Максим 1 0
Крачун Артур 1 0
Николаеску Йон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Марандич Денис 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Чехия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Молдова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1
Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1
Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4

Результаты матчей

Чехия
Молдова

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Чехия
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
2.
Чехия
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Польша
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Молдова
 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Польша
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Молдова
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
2.
Чехия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Молдова
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 35
    Чехия 97.1% (34)
    X 0% (0)
    Молдова 2.9% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Чехия - Молдова

    Исход игры
    Чехия
    97.1% (34)
    Ничья
    0% (0)
    Молдова
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    32.35% (11)
    Нет
    67.65% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Чехия
    40% (14)
    2:1 Чехия
    28.6% (10)
    3:0 Чехия
    20% (7)
    1:0 Чехия
    5.7% (2)
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    Чехия
    Молдова
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