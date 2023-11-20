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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Словения
FIFA #54
 
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Казахстан
FIFA #98
Прогнозы 318
Словения 39.6% (126)
X 10.7% (34)
Казахстан 49.7% (158)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Словения
Ничья
Казахстан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
21
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
4
Быстров
Марат
11
Вороговский
Ян
9
Чесноков
Ислам
21
Бейсебеков
Абзал
5
Куат
Исламбек
20
Оразов
Рамазан
10
Самородов
Максим
Словения
4-4-2
Казахстан
5-4-1

История личных встреч

Словения
Казахстан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 4 (1) 0.44
Шпорар Андраж 3 0.33
Янжа Эрик 2 0.22
Випотник Жан 2 0.22
Гнезда-Черин Адам 1 0.11
Карничник Зан 1 0.11
Ловрич Санди 1 0.11
Брекало Давид 1 0.11
Млакар Ян 1 0.11
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зайнутдинов Бактиёр 4 (2) 0.44
Аймбетов Абат 3 (1) 0.33
Вороговский Ян 2 0.22
Самородов Максим 2 0.22
Чесноков Ислам 2 0.22
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.22
Малый Сергей 0 0
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Каиров Багдат 0 0
Оразов Рамазан 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Брекало Давид 2 0
Элшник Тими 2 0
Янжа Эрик 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самородов Максим 3 0
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Куат Исламбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Алип Нуралы 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Кенесов Арман 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Казахстан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Словения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Казахстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
7
Словения
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Казахстан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
7
47%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4
Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1
Казахстан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0

Результаты матчей

Словения
Казахстан

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Словения
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
2.
Словения
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
3.
Казахстан
 Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
4.
Финляндия
 Заявка 9 5 0 4 16 - 9 15
5.
Северная Ирландия
 Заявка 9 2 0 7 7 - 13 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 9 0 0 9 2 - 29 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 5 3 0 2 13 - 3 9
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Словения
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 1 - 18 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словения - Казахстан

Исход игры
Словения
39.8% (128)
Ничья
10.6% (34)
Казахстан
49.7% (160)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Словения
15.2% (49)
1:0 Словения
6.5% (21)
2:0 Словения
4.3% (14)
1:1 Ничья
3.7% (12)
3:1 Словения
2.2% (7)
2:2 Ничья
1.6% (5)
1:2 Казахстан
1.2% (4)
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