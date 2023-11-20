Тур: 10. Стадион: Стожице.
Прогноз на матч от Liveresult
1
Облак
Ян
13
Янжа
Эрик
21
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Элшник ТимиПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
23 Дркушич ВаняЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Захович ЛукаПолузащитник
-
16 Зугеля НиноНападающий
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
15 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
История личных встреч
Словения
Казахстан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|4 (1)
|0.44
|Шпорар Андраж
|3
|0.33
|Янжа Эрик
|2
|0.22
|Випотник Жан
|2
|0.22
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.11
|Карничник Зан
|1
|0.11
|Ловрич Санди
|1
|0.11
|Брекало Давид
|1
|0.11
|Млакар Ян
|1
|0.11
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зайнутдинов Бактиёр
|4 (2)
|0.44
|Аймбетов Абат
|3 (1)
|0.33
|Вороговский Ян
|2
|0.22
|Самородов Максим
|2
|0.22
|Чесноков Ислам
|2
|0.22
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.22
|Малый Сергей
|0
|0
|Бейсебеков Абзал
|0
|0
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Каиров Багдат
|0
|0
|Оразов Рамазан
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Элшник Тими
|2
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самородов Максим
|3
|0
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Алип Нуралы
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Кенесов Арман
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Словения
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Казахстан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Словения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Казахстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
7
Словения
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Казахстан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
7
47%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4
Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1
Казахстан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0
Результаты матчей
Словения
Казахстан
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Словения
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
45
36
36
27
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения - Казахстан
Исход игры
Словения
39.8% (128)
Ничья
10.6% (34)
Казахстан
49.7% (160)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Словения
15.2% (49)
1:0 Словения
6.5% (21)
2:0 Словения
4.3% (14)
1:1 Ничья
3.7% (12)
3:1 Словения
2.2% (7)
2:2 Ничья
1.6% (5)
1:2 Казахстан
1.2% (4)
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