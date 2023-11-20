Северная Македония

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Вкратце о турнирном положении: Англия - точно на Евро и точно с первого места, македонцы - уже точно никуда не пробьются. Тем не менее, нас ожидают 90 минут футбола и каждой команде захочется показать себя. Англичанам - довести дело до конца с семью победами, а македонцам - хотя бы напоследок на ударить в грязь лицом перед домашней ареной!