Тур: 10. Стадион: Тодор Проески. Главный судья: Глова Филип
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Манев
Йован
14
Димоски
Боян
10
Барди
Энис
21
Атанасов
Яни
18
Алими
Исник
11
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Димоски БоянПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
18 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Конса ЭзриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Северная Македония
Англия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|3
|0.43
|Барди Энис
|2 (1)
|0.29
|Атанасов Яни
|2
|0.29
|Чурлинов Дарко
|1
|0.14
|Манев Йован
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (4)
|1.14
|Сака Букайо
|4
|0.57
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.29
|Уокер Кайл
|1
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.14
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.14
|Райс Деклан
|1
|0.14
|Уилсон Каллум
|1 (1)
|0.14
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслиу Визар
|2
|1
|Благоя Милевски
|1
|1
|Бейтулаи Эгзон
|2
|0
|Серафимов Никола
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Ашковски Стефан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|1
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
Результаты матчей
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Англия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Северная Македония
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
2
13
Северная Македония
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Англия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
8
42%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Пропущено
19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
60%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2
Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3
Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0
Результаты матчей
Северная Македония
Англия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Северная Македония
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
61
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония - Англия
Исход игры
Северная Македония
4.3% (6)
Ничья
0.7% (1)
Англия
95% (132)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
0:2 Англия
27.3% (38)
1:3 Англия
19.4% (27)
1:2 Англия
13.7% (19)
0:3 Англия
10.1% (14)
1:4 Англия
5% (7)
0:1 Англия
2.2% (3)
0:4 Англия
1.4% (2)
0:5 Англия
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!