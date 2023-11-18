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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Северная Македония
FIFA #66
 
Позже
Англия
FIFA #4
Прогнозы 34
Северная Македония 2.9% (1)
X 0% (0)
Англия 97.1% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Англия
18.00
8.20
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1.18
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Англия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
7:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 3 0.43
Барди Энис 2 (1) 0.29
Атанасов Яни 2 0.29
Чурлинов Дарко 1 0.14
Манев Йован 1 0.14
Ристовски Стефан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Миовски Боян 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (4) 1.14
Сака Букайо 4 0.57
Рэшфорд Маркус 2 0.29
Уокер Кайл 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 1 0.14
Филлипс Кэлвин 1 0.14
Райс Деклан 1 0.14
Уилсон Каллум 1 (1) 0.14
Хендерсон Джордан 0 0
Шоу Люк 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 2 1
Благоя Милевски 1 1
Бейтулаи Эгзон 2 0
Серафимов Никола 2 0
Адеми Ариян 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Алими Исник 1 0
Ашковски Стефан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Ристовски Милан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Миовски Боян 1 0
Манев Йован 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Магуайр Гарри 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Томори Фикайо 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Англия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Северная Македония
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

2
13
Северная Македония
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Англия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
8
42%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Пропущено

19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
60%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2
Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3
Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0

Результаты матчей

Северная Македония
Англия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 7 6 1 0 21 - 3 19
2.
Италия
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Украина
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Северная Македония
 Заявка 7 2 1 4 9 - 19 7
5.
Мальта
 Заявка 8 0 0 8 2 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2.
Италия
 Заявка 4 3 0 1 12 - 5 9
3.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Украина
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
3.
Италия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Северная Македония
 Заявка 4 1 0 3 4 - 14 3
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.

    Главный судья: Глова Филип

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Северная Македония 2.9% (1)
    X 0% (0)
    Англия 97.1% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Англия
    18.00
    8.20
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    1.18
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    Прогнозы на матч Северная Македония - Англия

    Исход игры
    Северная Македония
    5.7% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Англия
    94.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.53% (25)
    Меньше
    26.47% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Англия
    25.7% (9)
    0:3 Англия
    22.9% (8)
    1:2 Англия
    17.1% (6)
    1:3 Англия
    17.1% (6)
    0:4 Англия
    5.7% (2)
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    Северная Македония
    Англия
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