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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Андорра
FIFA #159
0:0
Первый тайм: 21'
Израиль
FIFA #71
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 124
Андорра 4% (5)
X 6.5% (8)
Израиль 89.5% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Израиль
9.50
Реклама, betcity.ru
8.50
1.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
2
Оливейра
Иан
15
Сан-Никола
Мойсес
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
6
Валес
Эрик
18
Фернандес
Исан
10
Фернандес
Рикард
1
Перец
Даниэль
2
Коэн
Авишай
16
Лемкин
Став
5
Шломо
Раз
22
Давидзаде
Офир
17
Кинда
Гади
8
Перец
Дор
14
Каничовски
Габи
13
Халаили
Анан
11
Барибо
Тай
21
Дэвид
Дин
Андорра
5-4-1
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Андорра
Израиль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
1:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.2
Виейра Марсио 1 0.1
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.2
Вайссман Шон 2 (1) 0.2
Манор Соломон 1 0.1
Захави Эран 1 0.1
Перец Дор 1 0.1
Каничовски Габи 1 0.1
Шломо Раз 1 0.1
Лави Нета 0 0
Витор Мигел 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 3 1
Сан-Никола Мойсес 2 1
Виейра Марсио 2 0
Пуйоль Марк 2 0
Санчес Аарон 2 0
Льовера Макс 2 0
Валес Эрик 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Валес Марк 1 0
Гарсия Марк 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Алаез Жорди 1 0
Мартинес Алекс II 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 3 0
Ревиво Рой 1 1
Давидзаде Офир 2 0
Шломо Раз 2 0
Захави Эран 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Барибо Тай 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Андорра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
6
Андорра
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Израиль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беларусь - Андорра 1:0 Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3
Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0
Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2

Результаты матчей

Андорра
Израиль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Андорра
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 5 20
2.
Швейцария
 0:0 Заявка 10 4 6 0 22 - 10 18
3.
Израиль
 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
4.
Косово
 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 9 12
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
6.
Андорра
 0:0 Заявка 10 0 3 7 3 - 18 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2.
Швейцария
 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
2.
Румыния
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Косово
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4.
Израиль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Андорра 4% (5)
X 6.5% (8)
Израиль 89.5% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Израиль
9.50
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8.50
1.46
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Андорра 0:0 Израиль онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Андорра 0:0 Израиль

Исход игры
Андорра
3.9% (5)
Ничья
6.3% (8)
Израиль
89.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
33.04% (37)
Нет
66.96% (75)
Популярный счёт
0:2 Израиль
35.2% (45)
1:2 Израиль
21.1% (27)
0:1 Израиль
10.2% (13)
0:3 Израиль
8.6% (11)
1:3 Израиль
2.3% (3)
0:4 Израиль
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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