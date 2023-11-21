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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Андорра
FIFA #159
0:2
Конец матча
Израиль
FIFA #71
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Сервос Жоан
37' Желтая карточка
Фернандес Рикард
44' Желтая карточка
Валес Эрик
0:2
81' Гол
Кинда Гади
88' Желтая карточка
Пуйоль Марк
88' Желтая карточка
Кинда Гади
90' Желтая карточка
Сервос Жоан
90'+4

Ход матча

29'
0:1
Сервос Жоан
37'
Фернандес Рикард
 
44'
Валес Эрик
 
46'
 
Гурно Идан
Халаили Анан
46'
 
Арад Офри
Лемкин Став
57'
Санчес Аарон
Фернандес Рикард
 
57'
Гарсия Марк
Фернандес Исан
 
61'
 
Глазер Дан
Перец Дор
74'
 
Вайссман Шон
Барибо Тай
74'
Мартинес Алекс
Алаез Жорди
 
81'
0:2
Кинда Гади
(Коэн Авишай)
87'
Пуйоль Марк
Валес Эрик
 
87'
Ребес Марк
Виейра Марсио
 
88'
Пуйоль Марк
 
88'
 
Кинда Гади
89'
 
Сафури Рамиз
Кинда Гади
90'
Сервос Жоан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Андорра 3.9% (5)
X 6.3% (8)
Израиль 89.8% (115)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
2
Оливейра
Иан
15
Сан-Никола
Мойсес
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
6
Валес
Эрик
18
Фернандес
Исан
10
Фернандес
Рикард
1
Перец
Даниэль
2
Коэн
Авишай
16
Лемкин
Став
5
Шломо
Раз
22
Давидзаде
Офир
17
Кинда
Гади
8
Перец
Дор
14
Каничовски
Габи
13
Халаили
Анан
11
Барибо
Тай
21
Дэвид
Дин
Андорра
5-4-1
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Андорра
Израиль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
1:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.2
Виейра Марсио 1 0.1
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.2
Вайссман Шон 2 (1) 0.2
Манор Соломон 1 0.1
Захави Эран 1 0.1
Кинда Гади 1 0.1
Перец Дор 1 0.1
Каничовски Габи 1 0.1
Шломо Раз 1 0.1
Лави Нета 0 0
Витор Мигел 0 0
Коэн Авишай 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 3 1
Сан-Никола Мойсес 2 1
Пуйоль Марк 3 0
Валес Эрик 3 0
Виейра Марсио 2 0
Санчес Аарон 2 0
Льовера Макс 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Валес Марк 1 0
Гарсия Марк 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0
Мартинес Алекс II 1 0
Сервос Жоан 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 3 0
Ревиво Рой 1 1
Давидзаде Офир 2 0
Шломо Раз 2 0
Захави Эран 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Кинда Гади 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Барибо Тай 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Андорра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
6
Андорра
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Израиль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
3
16%
3
27%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беларусь - Андорра 1:0 Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3
Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0
Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2

Результаты матчей

Андорра
Израиль

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Андорра
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Швейцария
 Заявка 10 4 5 1 22 - 11 17
3.
Израиль
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
4.
Беларусь
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
5.
Косово
 Заявка 10 2 5 3 10 - 10 11
6.
Андорра
 Заявка 10 0 2 8 3 - 20 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Швейцария
 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Швейцария
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
4.
Косово
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
5.
Беларусь
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Халаили Анан уходит с поля. Гурно Идан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Валес Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Фернандес Рикард получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Сервос Жоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Андорра 3.9% (5)
    X 6.3% (8)
    Израиль 89.8% (115)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра 0:2 Израиль

    Исход игры
    Андорра
    3.9% (5)
    Ничья
    6.3% (8)
    Израиль
    89.8% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    33.04% (37)
    Нет
    66.96% (75)
    Популярный счёт
    0:2 Израиль
    35.2% (45)
    1:2 Израиль
    21.1% (27)
    0:1 Израиль
    10.2% (13)
    0:3 Израиль
    8.6% (11)
    1:3 Израиль
    2.3% (3)
    0:4 Израиль
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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