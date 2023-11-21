Тур: 10. Стадион: Насьонал.
0'
0:1
29' Гол в свои воротаСервос Жоан
37' Желтая карточкаФернандес Рикард
44' Желтая карточкаВалес Эрик
0:2
81' ГолКинда Гади
88' Желтая карточкаПуйоль Марк
88' Желтая карточкаКинда Гади
90' Желтая карточкаСервос Жоан
90'+4
Ход матча
29'
0:1
37'
44'
46'
61'
81'
0:2
88'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
16
Лемкин
Став
17
Кинда
Гади
13
Халаили
Анан
11
Барибо
Тай
21
Дэвид
Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Гомес АдрианЗащитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ремолинс ОтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Халаили АнанНападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
18 Глазер ОмриВратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сафури РамизПолузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Тургеман ДорНападающий
-
Главный тренер: Хазан Алон
История личных встреч
Андорра
Израиль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.2
|Виейра Марсио
|1
|0.1
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.2
|Вайссман Шон
|2 (1)
|0.2
|Манор Соломон
|1
|0.1
|Захави Эран
|1
|0.1
|Кинда Гади
|1
|0.1
|Перец Дор
|1
|0.1
|Каничовски Габи
|1
|0.1
|Шломо Раз
|1
|0.1
|Лави Нета
|0
|0
|Витор Мигел
|0
|0
|Коэн Авишай
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|3
|1
|Сан-Никола Мойсес
|2
|1
|Пуйоль Марк
|3
|0
|Валес Эрик
|3
|0
|Виейра Марсио
|2
|0
|Санчес Аарон
|2
|0
|Льовера Макс
|2
|0
|Гильен Жоэль
|2
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Гарсия Марк
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Мартинес Алекс II
|1
|0
|Сервос Жоан
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Мигел
|3
|0
|Ревиво Рой
|1
|1
|Давидзаде Офир
|2
|0
|Шломо Раз
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Кинда Гади
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Андорра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
6
Андорра
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Израиль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
3
16%
3
27%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беларусь - Андорра 1:0 Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3
Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0
Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2
Результаты матчей
Андорра
Израиль
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Андорра
Израиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
82
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра 0:2 Израиль
Исход игры
Андорра
3.9% (5)
Ничья
6.3% (8)
Израиль
89.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
33.04% (37)
Нет
66.96% (75)
Популярный счёт
0:2 Израиль
35.2% (45)
1:2 Израиль
21.1% (27)
0:1 Израиль
10.2% (13)
0:3 Израиль
8.6% (11)
1:3 Израиль
2.3% (3)
0:4 Израиль
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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