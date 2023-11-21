Первый тайм

21' Соса слева навесил на голову Будимиру, у которого в борьбе не получилось сильно пробить, вновь кипер сборной Армении с мячом.

19' Неудачно накоротке разыграл кипер сборной Армении сейчас, и Модрич выполнил перехват, в борьбе пробив затем рядом со штангой. Были на то причины, похоже, у Чанчаревича - испытывал кипер дискомфорт в ноге. Сейчас вроде всё в порядке уже.

18' Будимир замкнул головой навес Крамарича справа, пробив в ближний угол. Чанчаревич был на месте.

17' Прерван был прострел хорватов с правого фланга, после чего Мкртчян вынес за боковую.

15' Майер справа покатил к ближнему краю штрафной на Брозовича, который в борьбе с Мкртчяном не удержался на ногах. Имел место небольшой толчок руками тут, но это такое всё, игровой эпизод.

13' Крамарич пробил после очередного углового в исполнении Модрича, получилось в руки голкиперу.