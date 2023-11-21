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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Хорватия
FIFA #10
0:0
Первый тайм: 22'
Армения
FIFA #95
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 166
Хорватия 85.5% (142)
X 2.4% (4)
Армения 12% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хорватия
Ничья
Армения
17.50
9.60
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1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Шутало
Йосип
4
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
7
Майер
Ловро
9
Крамарич
Андрей
17
Будимир
Анте
18
Иванушец
Лука
1
Чанчаревич
Огньен
22
Арутюнян
Георгий
5
Мкртчян
Степа
2
Чалышир
Андре
21
Тикнизян
Наир
13
Оганесян
Камо
8
Сперцян
Эдуард
18
Арутюнян
Оганес
17
Ранос
Грант-Леон
7
Севикян
Эдгар
10
Селараян
Лукас
Хорватия
4-3-3
Армения
4-3-3

История личных встреч

Хорватия
Армения

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 0.5
Петкович Бруно 2 0.25
Пашалич Марио 2 0.25
Ковачич Матео 2 0.25
Иванушец Лука 1 0.13
Майер Ловро 1 0.13
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 3 0.38
Ранос Грант-Леон 2 0.25
Дашян Артак 1 0.13
Тикнизян Наир 1 0.13
Барсегян Тигран 1 (1) 0.13
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Вида Домагой 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 5 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Хорватия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Хорватия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Армения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
33%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1
Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1
Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4

Результаты матчей

Хорватия
Армения

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Хорватия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 4 14
3.
Уэльс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 9 14
4.
Армения
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
5.
Латвия
 Заявка 8 1 0 7 5 - 19 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Турция
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
3.
Хорватия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 2 5
4.
Армения
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
5.
Латвия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
2.
Турция
 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Армения
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Уэльс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Соса слева навесил на голову Будимиру, у которого в борьбе не получилось сильно пробить, вновь кипер сборной Армении с мячом.
  • 19'
    Неудачно накоротке разыграл кипер сборной Армении сейчас, и Модрич выполнил перехват, в борьбе пробив затем рядом со штангой. Были на то причины, похоже, у Чанчаревича - испытывал кипер дискомфорт в ноге. Сейчас вроде всё в порядке уже.
  • 18'
    Будимир замкнул головой навес Крамарича справа, пробив в ближний угол. Чанчаревич был на месте.
  • 17'
    Прерван был прострел хорватов с правого фланга, после чего Мкртчян вынес за боковую.
  • 15'
    Майер справа покатил к ближнему краю штрафной на Брозовича, который в борьбе с Мкртчяном не удержался на ногах. Имел место небольшой толчок руками тут, но это такое всё, игровой эпизод.
  • Угловой
    13'
    Крамарич пробил после очередного углового в исполнении Модрича, получилось в руки голкиперу.
  • 12'
    Уэльс, кстати, открыл счёт в матче с Турцией. Может, и с этим отчасти связано некоторое увеличение хорватами скоростей в атаке в последние пару минут?
  • 11'
    Соса слева ушёл в лицевую и прострелил на ближнюю штангу, откуда спокойно вынесен был мяч.
  • 10'
    Выносит мяч из штрафной Арутюнян, после чего забирает подбор Иванушец. Вскоре всё-таки выдавливают соперника подальше гости.
  • Угловой
    8'
    А вот затем вперёд быстро мяч доставляется, и сместившийся Будимир зарабатывает на левом фланге угловой. В этот раз уже острее исполняет его Модрич, прострелив во вратарскую. Там чуть-чуть не добираются до мяча партнёры.
  • 7'
    Не форсируют хорваты, вытягивают соперника на свою половину при выходе из обороны.
  • Угловой
    6'
    Заработали справа "шашечные" корнер, и навесил от углового флажка Модрич к линии вратарской. Чанчаревич уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил подальше от ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    По центру теперь развивается наступление хозяев, прерывается оно опасной игрой Будимира, высоковато поднявшего ногу в борьбе с Чалыширом.
  • 2'
    Ну, вот уже, видимо, потихоньку всё-таки начинают забирать мяч хорваты и неспеша тоже по левому краю пробуют развить свою атаку.
  • 1'
    С контроля гостей стартует встреча, и неплохая атака получается у Армении на левом фланге, хотя затем и следует неточный поперечный пас.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия 0:0 Армения

    Исход игры
    Хорватия
    83.5% (147)
    Ничья
    2.8% (5)
    Армения
    13.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    44.83% (52)
    Нет
    55.17% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Хорватия
    27.3% (48)
    2:1 Хорватия
    15.9% (28)
    3:1 Хорватия
    10.2% (18)
    3:0 Хорватия
    4.5% (8)
    1:0 Хорватия
    2.8% (5)
    3:2 Хорватия
    2.3% (4)
    4:0 Хорватия
    1.1% (2)
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