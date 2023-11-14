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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Хорватия
FIFA #10
 
Позже
Армения
FIFA #95
Прогнозы 44
Хорватия 90.9% (40)
X 2.3% (1)
Армения 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Армения
1.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хорватия
Армения

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 0.57
Петкович Бруно 2 0.29
Пашалич Марио 2 0.29
Ковачич Матео 2 0.29
Иванушец Лука 1 0.14
Майер Ловро 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 3 0.43
Ранос Грант-Леон 2 0.29
Дашян Артак 1 0.14
Тикнизян Наир 1 0.14
Барсегян Тигран 1 (1) 0.14
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Вида Домагой 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 5 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Хорватия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Хорватия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Армения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
33%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1
Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1
Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4

Результаты матчей

Хорватия
Армения

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Хорватия
 Заявка 7 4 1 2 12 - 4 13
3.
Уэльс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
4.
Армения
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
5.
Латвия
 Заявка 8 1 0 7 5 - 19 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2.
Уэльс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Армения
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
5.
Латвия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Уэльс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
4.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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  • 18 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Хорватия 90.9% (40)
    X 2.3% (1)
    Армения 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Армения
    1.18
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    7.80
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    16.00
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    Прогнозы на матч Хорватия - Армения

    Исход игры
    Хорватия
    90.9% (40)
    Ничья
    2.3% (1)
    Армения
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (14)
    Нет
    61.11% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Хорватия
    36.4% (16)
    2:1 Хорватия
    18.2% (8)
    3:0 Хорватия
    9.1% (4)
    3:1 Хорватия
    6.8% (3)
    3:2 Хорватия
    4.5% (2)
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    Армения
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