Тур: 10. Стадион: Максимир.
История личных встреч
Хорватия
Армения
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|4
|0.57
|Петкович Бруно
|2
|0.29
|Пашалич Марио
|2
|0.29
|Ковачич Матео
|2
|0.29
|Иванушец Лука
|1
|0.14
|Майер Ловро
|1
|0.14
|Перишич Иван
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|3
|0.43
|Ранос Грант-Леон
|2
|0.29
|Дашян Артак
|1
|0.14
|Тикнизян Наир
|1
|0.14
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.14
|Сперцян Эдуард
|0
|0
|Иву Угучукву
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Чанчаревич Огньен
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Мкртчян Сергей
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Хорватия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Хорватия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Армения
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
33%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1
Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1
Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4
Результаты матчей
Хорватия
Армения
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
16
16
16
16
16
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 3
Прогнозы на матч Хорватия - Армения
Исход игры
Хорватия
90.9% (40)
Ничья
2.3% (1)
Армения
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
38.89% (14)
Нет
61.11% (22)
Популярный счёт
2:0 Хорватия
36.4% (16)
2:1 Хорватия
18.2% (8)
3:0 Хорватия
9.1% (4)
3:1 Хорватия
6.8% (3)
3:2 Хорватия
4.5% (2)
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