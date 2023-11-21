  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Румыния
FIFA #48
0:0
Первый тайм: 20'
Швейцария
FIFA #14
0'
2' Желтая карточка
Марин Мариус

Ход матча

2'
Марин Мариус
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 118
Румыния 16.1% (19)
X 51.7% (61)
Швейцария 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Швейцария
3.90
Реклама, fon.bet
3.95
Реклама, betboom.ru
2.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Молдован
Хорациу
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
6
Марин
Мариус
21
Моруцан
Олимпиу
8
Чикылдэу
Александру
10
Станчу
Николае
17
Коман
Флоринел
7
Алибек
Денис
12
Мвого
Ивон
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
19
Ндой
Дан
15
Гарсия
Улиссес
20
Эбишер
Мишель
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
17
Варгас
Рубен
9
Окафор
Ноа
Румыния
4-1-4-1
Швейцария
3-4-2-1

История личных встреч

Румыния
Швейцария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:2
Е2
1:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Станчу Николае 3 0.3
Михэйлэ Валентин 3 0.3
Хаджи Янис 2 0.2
Алибек Денис 2 0.2
Марин Рэзван 1 (1) 0.1
Пушкаш Георге 1 0.1
Коман Флоринел 1 0.1
Бурка Андрей 1 0.1
Ман Деннис 1 0.1
Моруцан Олимпиу 0 0
Банку Никусор 0 0
Драгус Денис 0 0
Ратиу Андрей 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.6
Варгас Рубен 3 0.3
Штеффен Ренато 3 0.3
Шакири Джердан 2 (1) 0.2
Джака Гранит 2 0.2
Фройлер Ремо 2 0.2
Видмер Сильван 1 0.1
Аканджи Мануэль 1 0.1
Иттен Седрик 1 0.1
Фернандес Эдимилсон 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Марин Рэзван 2 0
Марин Мариус 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Михэйлэ Валентин 0 1
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Коман Флоринел 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Банку Никусор 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 3 0
Фернандес Эдимилсон 1 1
Джака Гранит 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Закария Денис 2 0
Зекири Анди 2 0
Зоммер Янн 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Ндой Дан 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Румыния
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
12
Румыния
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
5
56%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
7%
3
14%
1-15
5
33%
4
19%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
7
64%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0
Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0
Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1

Результаты матчей

Румыния
Швейцария

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Румыния
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
7
2
1
8
2.5
4
5
1
8
3.5
1
8

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 5 20
2.
Швейцария
 0:0 Заявка 10 4 6 0 22 - 10 18
3.
Израиль
 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
4.
Косово
 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 9 12
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
6.
Андорра
 0:0 Заявка 10 0 3 7 3 - 18 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2.
Швейцария
 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
2.
Румыния
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Косово
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4.
Израиль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Румыния 16.1% (19)
X 51.7% (61)
Швейцария 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Швейцария
3.90
Реклама, fon.bet
3.95
Реклама, betboom.ru
2.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Румыния 0:0 Швейцария онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Румыния 0:0 Швейцария

Исход игры
Румыния
16% (19)
Ничья
52.1% (62)
Швейцария
31.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (52)
1:2 Швейцария
20.2% (24)
2:1 Румыния
9.2% (11)
2:2 Ничья
7.6% (9)
0:1 Швейцария
4.2% (5)
1:0 Румыния
2.5% (3)
2:0 Румыния
1.7% (2)
2:3 Швейцария
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Румыния
Швейцария
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 