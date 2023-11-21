Тур: 10. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бурка
Андрей
12
Мвого
Ивон
19
Ндой
Дан
10
Джака
Гранит
17
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
13 Артян АндрейЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Драгус ДенисПолузащитник
-
20 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Зекири АндиНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
История личных встреч
Румыния
Швейцария
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Станчу Николае
|3
|0.3
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.3
|Хаджи Янис
|2
|0.2
|Алибек Денис
|2
|0.2
|Марин Рэзван
|1 (1)
|0.1
|Пушкаш Георге
|1
|0.1
|Коман Флоринел
|1
|0.1
|Бурка Андрей
|1
|0.1
|Ман Деннис
|1
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Драгус Денис
|0
|0
|Ратиу Андрей
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|6
|0.6
|Варгас Рубен
|3
|0.3
|Штеффен Ренато
|3
|0.3
|Шакири Джердан
|2 (1)
|0.2
|Джака Гранит
|2
|0.2
|Фройлер Ремо
|2
|0.2
|Видмер Сильван
|1
|0.1
|Аканджи Мануэль
|1
|0.1
|Иттен Седрик
|1
|0.1
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Марин Мариус
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|1
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|1
|Джака Гранит
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Румыния
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
12
Румыния
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
5
56%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
7%
3
14%
1-15
5
33%
4
19%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
7
64%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0
Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0
Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Результаты матчей
Румыния
Швейцария
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Румыния
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
72
18
45
18
18
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Швейцария
Исход игры
Румыния
16% (19)
Ничья
52.1% (62)
Швейцария
31.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (52)
1:2 Швейцария
20.2% (24)
2:1 Румыния
9.2% (11)
2:2 Ничья
7.6% (9)
0:1 Швейцария
4.2% (5)
1:0 Румыния
2.5% (3)
2:0 Румыния
1.7% (2)
2:3 Швейцария
1.7% (2)
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