  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Румыния
FIFA #48
1:0
Конец матча
Швейцария
FIFA #14
0'
2' Желтая карточка
Марин Мариус
48' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
1:0
50' Гол
Алибек Денис
54' Желтая карточка
Джака Гранит
90' Желтая карточка
Хаджи Янис
90' Желтая карточка
Банку Никусор
90' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
90'+7

Ход матча

2'
Марин Мариус
 
48'
Моруцан Олимпиу
 
50'
Алибек Денис
(Моруцан Олимпиу)
1:0
54'
 
Джака Гранит
62'
 
Штеффен Ренато
Шакири Джердан
62'
 
Амдуни Зеки
Окафор Ноа
62'
 
Угриниц Филип
Гарсия Улиссес
64'
Марин Рэзван
Чикылдэу Александру
 
64'
Хаджи Янис
Моруцан Олимпиу
 
72'
Драгус Денис
Коман Флоринел
 
81'
 
Зекири Анди
Варгас Рубен
82'
Олару Дариус
Станчу Николае
 
82'
Пушкаш Георге
Алибек Денис
 
84'
 
Фройлер Ремо
Эбишер Мишель
90'
Хаджи Янис
 
90'
Банку Никусор
 
90'
 
Аканджи Мануэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Румыния 15.7% (19)
X 52.9% (64)
Швейцария 31.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Молдован
Хорациу
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
6
Марин
Мариус
21
Моруцан
Олимпиу
8
Чикылдэу
Александру
10
Станчу
Николае
17
Коман
Флоринел
7
Алибек
Денис
12
Мвого
Ивон
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
19
Ндой
Дан
15
Гарсия
Улиссес
20
Эбишер
Мишель
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
17
Варгас
Рубен
9
Окафор
Ноа
Румыния
4-1-4-1
Швейцария
3-4-2-1

История личных встреч

Румыния
Швейцария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:2
Е2
1:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 0.3
Станчу Николае 3 0.3
Михэйлэ Валентин 3 0.3
Хаджи Янис 2 0.2
Марин Рэзван 1 (1) 0.1
Пушкаш Георге 1 0.1
Коман Флоринел 1 0.1
Бурка Андрей 1 0.1
Ман Деннис 1 0.1
Моруцан Олимпиу 0 0
Банку Никусор 0 0
Драгус Денис 0 0
Ратиу Андрей 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.6
Варгас Рубен 3 0.3
Штеффен Ренато 3 0.3
Шакири Джердан 2 (1) 0.2
Джака Гранит 2 0.2
Фройлер Ремо 2 0.2
Видмер Сильван 1 0.1
Аканджи Мануэль 1 0.1
Иттен Седрик 1 0.1
Фернандес Эдимилсон 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Хаджи Янис 2 0
Марин Рэзван 2 0
Банку Никусор 2 0
Марин Мариус 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Михэйлэ Валентин 0 1
Станчу Николае 1 0
Коман Флоринел 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Сореску Деян 1 0
Бурка Андрей 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 4 0
Джака Гранит 3 0
Фернандес Эдимилсон 1 1
Штеффен Ренато 2 0
Закария Денис 2 0
Зекири Анди 2 0
Зоммер Янн 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Ндой Дан 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Румыния
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
12
Румыния
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Швейцария
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
5
50%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
6%
3
14%
1-15
5
31%
4
19%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
7
58%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0
Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0
Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1

Результаты матчей

Румыния
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Румыния
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
7
3
1
9
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Швейцария
 Заявка 10 4 5 1 22 - 11 17
3.
Израиль
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
4.
Беларусь
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
5.
Косово
 Заявка 10 2 5 3 10 - 10 11
6.
Андорра
 Заявка 10 0 2 8 3 - 20 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Швейцария
 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Швейцария
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
4.
Косово
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
5.
Беларусь
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Моруцан Олимпиу сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Алибек Денис бьет в цель!
    • 48'
      Моруцан Олимпиу получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 2'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Румыния 15.7% (19)
    X 52.9% (64)
    Швейцария 31.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Румыния 1:0 Швейцария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 1:0 Швейцария

    Исход игры
    Румыния
    15.7% (19)
    Ничья
    52.9% (64)
    Швейцария
    31.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    90.18% (101)
    Нет
    9.82% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (54)
    1:2 Швейцария
    19.8% (24)
    2:1 Румыния
    9.1% (11)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    0:1 Швейцария
    4.1% (5)
    1:0 Румыния
    2.5% (3)
    2:0 Румыния
    1.7% (2)
    2:3 Швейцария
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     