Угловой с правого фланга подает Копмейнерс, однако верховая борьба остается за игроками сборной Гибралтара.

Веерман с правого фланга грузит мяч на дальнюю штангу, но оборона хозяев на месте. Затем Ван Дейк исполняет диагональ в штрафную, но на выходе надежен Колинг.

Снова Веерман с правого фланга исполняет кросс в штрафную, но верховая борьба снова остается за хозяевами.

Не слишком изобретательно действуют гости, сейчас уже последовал навес с левого фланга - снова Колинг мяч забирает.

Виффер после навеса Малена с левого фланга головой аккуратно скидывал мяч в ближний угол, однако совсем немного не попал!

Вегхорст цепляется за мяч в штрафной и катит на правый край на Виффера, прострел которого приводит к угловому.

16' А вот в отборе на ЧМ-2022 голландцы победили соперника куда увереннее - 7:0 на выезде и 6:0 дома.

15' Отметим, что в марте на своем поле сборная Нидерландов не стала сильно громить соперника, ограничившись тремя голами - Депай забил в первом тайме, а после перерыва дублем отметился Аке.

14' Итан Джолли выходит на поле вместо Николаса Позо.

13' Есть работа у врачей сборной Гибралтара, Позо получил травму, на носилках его уносят с поля.

12' Теперь Стенгс не очень аккуратно сыграл в отборе против ветерана Кашаро. 42 года форварду сборной Гибралтара!

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КЕЛВИН СТЕНГС!

Прорвали оборону хозяев по центру голландцы, Веерман отдал проникающий пас в штрафную на Стенгса, который в касание уложил мяч в угол!

8' "Оранжевые", которые сегодня играют в синей форме, обыграли 3 дня назад сборную Ирландии с минимальным счётом и обеспечили себе путевку на Евро-2024.