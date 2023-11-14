Тур: 10. Стадион: Алгарве.
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История личных встреч
Гибралтар
Нидерланды
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
4.5
7
Среднее время на гол
20
12
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
38
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3
|0.43
|Аке Натан
|2
|0.29
|Гакпо Коди
|2 (1)
|0.29
|Де Рон Мартен
|1
|0.14
|Депай Мемфис
|1
|0.14
|Хартман Квилиндси
|1
|0.14
|Ван Дейк Виргил
|1 (1)
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Де Врей Стефан
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|2
|0
|Сержант Джек
|2
|0
|Уолкер Лайам
|0
|1
|Сантос Итан
|0
|1
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нидерланды
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Гибралтар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
0
7
Гибралтар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Нидерланды
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
33%
3
60%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
24
2
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
8%
1
50%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
1
50%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Пропущено
33
7
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
5
15%
4
57%
1-15
5
15%
1
14%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
1
14%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
8
24%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0
Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3
Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2
Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4
Результаты матчей
Гибралтар
Нидерланды
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
14:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
14:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
7 раз 100%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гибралтар
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 3
Прогнозы на матч Гибралтар - Нидерланды
Исход игры
Гибралтар
0% (0)
Ничья
0% (0)
Нидерланды
100% (37)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (30)
Меньше
16.67% (6)
Обе команды забьют
Да
5.56% (2)
Нет
94.44% (34)
Популярный счёт
0:3 Нидерланды
21.6% (8)
0:5 Нидерланды
21.6% (8)
0:4 Нидерланды
13.5% (5)
0:2 Нидерланды
13.5% (5)
0:6 Нидерланды
13.5% (5)
1:3 Нидерланды
5.4% (2)
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