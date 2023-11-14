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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #198
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 37
Гибралтар 0% (0)
X 0% (0)
Нидерланды 100% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Нидерланды
60.00
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30.00
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1.01
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Гибралтар
Нидерланды

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
3:0
ОМЧ2Е
6:0
ОМЧ2Е
0:7

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

4.5
7

Среднее время на гол

20
12

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
38

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 0.43
Аке Натан 2 0.29
Гакпо Коди 2 (1) 0.29
Де Рон Мартен 1 0.14
Депай Мемфис 1 0.14
Хартман Квилиндси 1 0.14
Ван Дейк Виргил 1 (1) 0.14
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Де Врей Стефан 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 2 0
Сержант Джек 2 0
Уолкер Лайам 0 1
Сантос Итан 0 1
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Позо Николас 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Гакпо Коди 1 0
Виффер Матс 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нидерланды
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Гибралтар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

0
7
Гибралтар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Нидерланды
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
33%
3
60%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

24
2
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
8%
1
50%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
1
50%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

33
7
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
5
15%
4
57%
1-15
5
15%
1
14%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
1
14%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
8
24%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0
Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3
Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2
Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4

Результаты матчей

Гибралтар
Нидерланды

Точный счет

0:3
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
14:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
14:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
7 раз 100%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 7 7 0 0 27 - 1 21
2.
Нидерланды
 Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
3.
Греция
 Заявка 7 4 0 3 12 - 6 12
4.
Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 9 - 10 6
5.
Гибралтар
 Заявка 7 0 0 7 0 - 35 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 4 4 0 0 21 - 0 12
2.
Нидерланды
 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Греция
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Греция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 5 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 4 0 0 4 0 - 25 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 37
    Гибралтар 0% (0)
    X 0% (0)
    Нидерланды 100% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Нидерланды
    60.00
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    30.00
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    1.01
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    Прогнозы на матч Гибралтар - Нидерланды

    Исход игры
    Гибралтар
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Нидерланды
    100% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (30)
    Меньше
    16.67% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    5.56% (2)
    Нет
    94.44% (34)
    Популярный счёт
    0:3 Нидерланды
    21.6% (8)
    0:5 Нидерланды
    21.6% (8)
    0:4 Нидерланды
    13.5% (5)
    0:2 Нидерланды
    13.5% (5)
    0:6 Нидерланды
    13.5% (5)
    1:3 Нидерланды
    5.4% (2)
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    Гибралтар
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