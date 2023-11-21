Угловой разыграли сейчас футболисты Франции. Дело закончилось тем, что по воротам пробил Дембеле, который мяч направил прямо в перчатки вратарю.

15 минут соперники отыграли. Дембеле не смог мяч на левом фланге сейчас получить. Слишком сильный навес в его адрес последовал. Игрок до снаряда не добрался.

МОМЕНТ! Влаходимос! Классный удар от Гризманна с линии штрафной последовал, но голкипер греков до снаряда добрался. Перевел он сферу на угловой.

А сейчас спокойно мяч в перчатках ловит Влаходимос. Не испытал он никаких трудностей во время своего выхода. Сферу в перчатки спокойно греческий кипер поймал.

Масурас сейчас выполнил подачу с левого края, но слишком просто навес, который прочитали защитник Франции. Мяч был выбит на угловой.

С левого края последовал навес в штрафную сборной Франции. Мяч полетел на дальнюю штангу, где греки смогли пробить снова по рамке. Задел снаряд защитника Франции и ушел на угловой. Еще один.

По проценту владения мячом впереди Франция. По этому показателю у нас 40% против 60%. Преимущество неплохое, учитывая тот факт, насколько плотная борьба происходить на поле.

12' В матче с Гибралтаром Франция играла очень здорово. Она растерзала оппонента со счетом 14:0. Повторить трюк с Грецией не удастся, ведь оборона команды значительно лучше.

11' 10 минут откатали уже коллективы. Мне кажется, что интрига в этом матче все же обеспечена. Сами греки намерены три очка заполучить и остановить подобную поступь "трехцветных".

9' В центре поля были нарушены правила против Жиру. Оливье пострадал от Роты, который зарядил ему по ноге. Судья зафиксировал нарушение правил.

8' Рота после передачи от Масураса с правого края выполнял передачу в центр вратарской, но там к мячу никто из партнеров не добежал. Сфера греки потеряли.

7' Масурас на правый край с мячом ушел. Выполнял передачу он в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер соперника, забрав мяч в перчатки.

5' Нет шансов у Греции выйти на Евро через отборочный цикл, но есть все шансы сделать это через Лигу наций, которая возобновится уже ближайшей весной.

4' Иоаннидис получил сейчас удар по ноге от своего соперника. Судья видел фол в этой ситуации и нарушение правил решил зафиксировать.