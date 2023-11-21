  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Греция
FIFA #51
0:0
Первый тайм: 23'
Франция
FIFA #2
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 177
Греция 3.4% (6)
X 4.5% (8)
Франция 92.1% (163)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Франция
6.60
Реклама, pari.ru
6.30
Реклама, betboom.ru
1.68
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Рецос
Панайотис
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
15
Рота
Лазарос
5
Бухалакис
Андреас
6
Галанопулос
Костас
11
Бакасетас
Тасос
22
Яннулис
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
8
Иоаннидис
Фотис
1
Самба
Брис
5
Кунде
Жюль
17
Салиба
Вильям
21
Эрнандес
Люка
22
Эрнандес
Тео
19
Фофана
Юссуф
14
Рабио
Адриен
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
12
Коло-Муани
Рандаль
9
Жиру
Оливье
Греция
3-5-2
Франция
4-2-3-1

История личных встреч

Греция
Франция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.63
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.25
Мавропанос Константинос 2 0.25
Пелкас Димитрис 1 0.13
Якумакис Георгиос 1 0.13
Сиопис Манолис 1 0.13
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Цимикас Костас 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 9 (3) 1.13
Жиру Оливье 3 0.38
Коман Кингсли 2 0.25
Тюрам Маркус 2 0.25
Клосс Жонатан 1 0.13
Гризманн Антуан 1 0.13
Рабио Адриен 1 0.13
Тчуамени Орельен 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Павар Бенжамен 1 0.13
Дембеле Усман 1 0.13
Упамекано Дайо 1 0.13
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Мавропанос Константинос 1 1
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Конате Ибраима 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
20
Греция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Франция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

5
20
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
3
15%
1-15
1
20%
4
20%
16-30
2
40%
3
15%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
25%
5
20%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0
Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1
Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1

Результаты матчей

Греция
Франция

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
14:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
14
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
14:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
14
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Греция
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
2
2
1
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 Заявка 8 7 1 0 27 - 1 22
2.
Нидерланды
 1:0 Заявка 8 6 0 2 12 - 7 18
3.
Греция
 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 6 13
4.
Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 9 - 10 6
5.
Гибралтар
 0:1 Заявка 8 0 0 8 0 - 36 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 Заявка 4 4 0 0 21 - 0 12
2.
Нидерланды
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Греция
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Нидерланды
 1:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 5 9
3.
Греция
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 5 - 5 3
5.
Гибралтар
 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 25 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    По проценту владения мячом впереди Франция. По этому показателю у нас 40% против 60%. Преимущество неплохое, учитывая тот факт, насколько плотная борьба происходить на поле. 
  • Угловой
    20'
    С левого края последовал навес в штрафную сборной Франции. Мяч полетел на дальнюю штангу, где греки смогли пробить снова по рамке. Задел снаряд защитника Франции и ушел на угловой. Еще один. 
  • Угловой
    18'
    Масурас сейчас выполнил подачу с левого края, но слишком просто навес, который прочитали защитник Франции. Мяч был выбит на угловой. 
  • Угловой
    17'
    А сейчас спокойно мяч в перчатках ловит Влаходимос. Не испытал он никаких трудностей во время своего выхода. Сферу в перчатки спокойно греческий кипер поймал. 
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Влаходимос! Классный удар от Гризманна с линии штрафной последовал, но голкипер греков до снаряда добрался. Перевел он сферу на угловой.
  • 15'
    15 минут соперники отыграли. Дембеле не смог мяч на левом фланге сейчас получить. Слишком сильный навес в его адрес последовал. Игрок до снаряда не добрался. 
  • Угловой
    13'
    Угловой разыграли сейчас футболисты Франции. Дело закончилось тем, что по воротам пробил Дембеле, который мяч направил прямо в перчатки вратарю. 
  • 12'
    В матче с Гибралтаром Франция играла очень здорово. Она растерзала оппонента со счетом 14:0. Повторить трюк с Грецией не удастся, ведь оборона команды значительно лучше. 
  • 11'
    10 минут откатали уже коллективы. Мне кажется, что интрига в этом матче все же обеспечена. Сами греки намерены три очка заполучить и остановить подобную поступь "трехцветных".
  • Фол, нарушение
    9'
    В центре поля были нарушены правила против Жиру. Оливье пострадал от Роты, который зарядил ему по ноге. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 8'
    Рота после передачи от Масураса с правого края выполнял передачу в центр вратарской, но там к мячу никто из партнеров не добежал. Сфера греки потеряли. 
  • 7'
    Масурас на правый край с мячом ушел. Выполнял передачу он в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер соперника, забрав мяч в перчатки. 
  • 5'
    Нет шансов у Греции выйти на Евро через отборочный цикл, но есть все шансы сделать это через Лигу наций, которая возобновится уже ближайшей весной. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Иоаннидис получил сейчас удар по ноге от своего соперника. Судья видел фол в этой ситуации и нарушение правил решил зафиксировать.
  • 3'
    Масурас сейчас получил удар по ноге. Сумел подняться с газона футболист и встречу продолжил. Судя по всему, всем с ним в полнейшем порядке.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Футболисты сборной Греции предстали сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки Франции вышли на футбольный газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Греции! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OPAP Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Греция 0:0 Франция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 0:0 Франция

    Исход игры
    Греция
    3.2% (6)
    Ничья
    5.3% (10)
    Франция
    91.4% (171)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    28.9% (54)
    0:2 Франция
    10.2% (19)
    1:3 Франция
    8.6% (16)
    0:1 Франция
    6.4% (12)
    1:1 Ничья
    2.7% (5)
    0:3 Франция
    2.1% (4)
    2:3 Франция
    1.6% (3)
    2:1 Греция
    1.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Греция
    Франция
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     