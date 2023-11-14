Тур: 10. Стадион: OPAP Arena.
История личных встреч
Греция
Франция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|5
|0.71
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.29
|Мавропанос Константинос
|2
|0.29
|Пелкас Димитрис
|1
|0.14
|Якумакис Георгиос
|1
|0.14
|Сиопис Манолис
|1
|0.14
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|9 (3)
|1.29
|Жиру Оливье
|3
|0.43
|Коман Кингсли
|2
|0.29
|Тюрам Маркус
|2
|0.29
|Клосс Жонатан
|1
|0.14
|Гризманн Антуан
|1
|0.14
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|Тчуамени Орельен
|1
|0.14
|Фофана Юссуф
|1
|0.14
|Павар Бенжамен
|1
|0.14
|Дембеле Усман
|1
|0.14
|Упамекано Дайо
|1
|0.14
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.14
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
20
Греция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Франция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
5
20
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
3
15%
1-15
1
20%
4
20%
16-30
2
40%
3
15%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
25%
5
20%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0
Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1
Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1
Результаты матчей
Греция
Франция
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
14:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
14
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
14:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
14
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Греция
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
12
22
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
52
25
34
16
25
16
16
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 3
Прогнозы на матч Греция - Франция
Исход игры
Греция
0% (0)
Ничья
0% (0)
Франция
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
81.08% (30)
Меньше
18.92% (7)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Франция
57.9% (22)
0:2 Франция
15.8% (6)
0:3 Франция
10.5% (4)
1:3 Франция
7.9% (3)
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