Первый тайм

22' Делова присел на газон, перед этим захромал, причем в моменте с повреждением сам нарушал правила. Возникла небольшая пауза, вышли врачи на поле.

20' Очень спокойная игра, да и на трибунах не слишком громко, лишь небольшой сектор активных болельщиков слышно.

19' Беларусь перебирается на чужую половину поля, но снова следует длинная передача на голкипера соперников.

18' Бютюки, а ведь был неплохой шанс, красивую сделал улитку нападающий, тем самым обыграл соперника и приложился метров с восемнадцати, пока что мимо.

17' Раз за разом гости теряют мяч в середине поля. Пока не выходит у них поддержать сферу.

16' Прибрали хозяева инициативу к себе. Разные фланги пытаются задействовать для развития атак, но белорусы пока на чеку.