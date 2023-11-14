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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Косово
FIFA #105
 
Позже
Беларусь
FIFA #100
Прогнозы 39
Косово 48.7% (19)
X 28.2% (11)
Беларусь 23.1% (9)
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Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Беларусь
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Косово
Беларусь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашица Милот 3 0.33
Мурики Ведат 3 (1) 0.33
Жегрова Эдон 1 0.11
Зекири Альтин 1 0.11
Хисени Мухамет 1 0.11
Войвода Мергим 0 0
Муслия Флоран 0 0
Кореница Меритон 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 3 0.33
Морозов Владислав 2 0.22
Антилевский Дмитрий 1 0.11
Поляков Денис 1 0.11
Лаптев Денис 1 0.11
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 3 0
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Бютюки Зюмер 1 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Красники Илир 1 0
Примоз Джилха 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Политевич Сергей 2 0
Игнатович Сергей 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Лаптев Денис 1 0
Корзун Никита 1 0
Савицкий Павел 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Бахар Иван 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Морозов Владислав 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

4
3
Косово
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Беларусь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
5
50%
3
38%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0
Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1
Беларусь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0
Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0

Результаты матчей

Косово
Беларусь

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Косово
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
2.
Швейцария
 Заявка 9 4 5 0 22 - 10 17
3.
Израиль
 Заявка 9 3 3 3 9 - 11 12
4.
Косово
 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
5.
Беларусь
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
6.
Андорра
 Заявка 9 0 2 7 3 - 18 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Косово
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Косово 48.7% (19)
    X 28.2% (11)
    Беларусь 23.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Беларусь
    1.50
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    Прогнозы на матч Косово - Беларусь

    Исход игры
    Косово
    48.7% (19)
    Ничья
    28.2% (11)
    Беларусь
    23.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    2:1 Косово
    20.5% (8)
    1:2 Беларусь
    17.9% (7)
    1:0 Косово
    12.8% (5)
    2:0 Косово
    10.3% (4)
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