Тур: 10. Стадион: Фадиль Вокри.
История личных встреч
Косово
Беларусь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рашица Милот
|3
|0.33
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.33
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|Зекири Альтин
|1
|0.11
|Хисени Мухамет
|1
|0.11
|Войвода Мергим
|0
|0
|Муслия Флоран
|0
|0
|Кореница Меритон
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|3
|0.33
|Морозов Владислав
|2
|0.22
|Антилевский Дмитрий
|1
|0.11
|Поляков Денис
|1
|0.11
|Лаптев Денис
|1
|0.11
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Примоз Джилха
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|3
|0
|Политевич Сергей
|2
|0
|Игнатович Сергей
|2
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Корзун Никита
|1
|0
|Савицкий Павел
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Антилевский Дмитрий
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
4
3
Косово
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Беларусь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
5
50%
3
38%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0
Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1
Беларусь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0
Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0
Результаты матчей
Косово
Беларусь
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Косово
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
27
18
18
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 3
Прогнозы на матч Косово - Беларусь
Исход игры
Косово
48.7% (19)
Ничья
28.2% (11)
Беларусь
23.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (10)
2:1 Косово
20.5% (8)
1:2 Беларусь
17.9% (7)
1:0 Косово
12.8% (5)
2:0 Косово
10.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!