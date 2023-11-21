Тур: 10. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ампаду
Этан
16
Юксек
Исмаил
17
Сари
Юсуф
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
-
11 Дасилва ДжейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каллен ЛиэмПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шихан ДжошПолузащитник
-
10 Брэдшоу ТомНападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Пейдж Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
-
11 Языджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Уэльс
Турция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3
|0.38
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.13
|Брукс Дэвид
|1
|0.13
|Мур Киффер
|1
|0.13
|Бродхед Нейтан
|1
|0.13
|Уильямс Неко
|1
|0.13
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.13
|Мефам Крис
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|2
|0.25
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.25
|Кекчю Оркун
|1
|0.13
|Йылмаз Барыш
|1
|0.13
|Кавечи Ирфан
|1
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.13
|Юндер Дженгиз
|1
|0.13
|Найир Умут
|1
|0.13
|Акгюн Юнус
|1
|0.13
|Гюлер Арда
|1
|0.13
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.13
|Булут Онур
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
|Акайдин Самет
|0
|0
|Сари Юсуф
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Озкаджар Дженк
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|3
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Джеймс Джордан
|2
|0
|Мур Киффер
|0
|1
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирал Мерих
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Турция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Турция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Уэльс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Турция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
5
71%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2
Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2
Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2
Результаты матчей
Уэльс
Турция
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (5)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Турция
Исход игры
Уэльс
26.4% (38)
Ничья
33.3% (48)
Турция
40.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (41)
1:2 Турция
23.6% (34)
2:1 Уэльс
13.2% (19)
1:0 Уэльс
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Турция
2.1% (3)
0:1 Турция
1.4% (2)
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