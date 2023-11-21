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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Уэльс
FIFA #28
1:0
Первый тайм: 22'
Турция
FIFA #38
0'
1:0
7' Гол
Уильямс Неко

Ход матча

7'
Уильямс Неко
(Уилсон Гарри)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 139
Уэльс 26.6% (37)
X 33.1% (46)
Турция 40.3% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Уэльс
Ничья
Турция
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Уорд
Дэнни
II
6
Родон
Джо
2
Локьер
Том
4
Дэвис
Бен
14
Робертс
Коннор
II
17
Джеймс
Джордан
15
Ампаду
Этан
3
Уильямс
Неко
8
Уилсон
Гарри
9
Джонсон
Бреннан
23
Бродхед
Нейтан
23
Чакыр
Угурджан
20
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
14
Бардакчи
Абдулкерим
21
Озкаджар
Дженк
16
Юксек
Исмаил
5
Эзкан
Салих
17
Сари
Юсуф
10
Эмюр
Абдулкадир
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Йылмаз
Барыш
Уэльс
3-4-3
Турция
4-2-3-1

История личных встреч

Уэльс
Турция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 0.38
Джеймс Дэниэл 1 0.13
Брукс Дэвид 1 0.13
Мур Киффер 1 0.13
Бродхед Нейтан 1 0.13
Уильямс Неко 1 0.13
Ремзи Аарон 1 (1) 0.13
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 2 0.25
Актюркоглу Мухаммед 2 0.25
Кекчю Оркун 1 0.13
Йылмаз Барыш 1 0.13
Кавечи Ирфан 1 0.13
Бардакчи Абдулкерим 1 0.13
Юндер Дженгиз 1 0.13
Найир Умут 1 0.13
Акгюн Юнус 1 0.13
Гюлер Арда 1 0.13
Йылдырым Бертуг 1 0.13
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Эзкан Салих 0 0
Акайдин Самет 0 0
Сари Юсуф 0 0
Демирал Мерих 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Озкаджар Дженк 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 3 0
Ампаду Этан 2 0
Джеймс Джордан 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Уильямс Неко 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 3 0
Кавечи Ирфан 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Челик Зеки 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Булут Онур 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эзкан Салих 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Уэльс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Турция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Турция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Уэльс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Турция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
5
71%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2
Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2
Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2

Результаты матчей

Уэльс
Турция

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Хорватия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 4 14
3.
Уэльс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 9 14
4.
Армения
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
5.
Латвия
 Заявка 8 1 0 7 5 - 19 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Турция
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
3.
Хорватия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 2 5
4.
Армения
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
5.
Латвия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
2.
Турция
 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Армения
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Уэльс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Эзкан в центральном круге ударил по ногам Бродхеда.
  • 20'
    Родон по правому флангу отправил вперёд Джонсона, который не смог пройти Акайдина. Только аут на счету хозяев.
  • Травма, повреждение
    19'
    Чакыру потребовалась помощь медиков. Столкновение в эпизоде с угловым ударом с Дэвисом оказалось болезненным.
  • Фол, нарушение
    18'
    Озкаджар на чужой половине поля руками завалил на газон Джеймса.
  • Угловой
    17'
    Следующая подача Бродхеда от углового флага последовала ближе к воротам, и Чакыр забрал мяч в руки.
  • Угловой
    16'
    Первый угловой удар в матче заработал Уильямс. Исполнил его Бродхед. Навес последовал к дальней штанге, где Локьер сделал скидку в центр. Айкадин головой выбил мяч за пределы поля.
  • 15'
    Бардакчи слева прошёл вперёд, а Уилсон в чистом подкате смог забрать мяч у Абдулкерима.
  • 14'
    Навес Сари справа в центр штрафной площади перехватил Джеймс.
  • 12'
    Бродхед у центрального круга пошёл обыгрывать двух соперников и потерял мяч.
  • 11'
    Хозяева отошли с мячом на свою половину поля и занялись переводом с фланга на фланг.
  • 10'
    Подача Сари слева со штрафного удачной не получилась. Хозяева перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ампаду на фланге ударил по ногам Йылмаза.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    УИЛЬЯМС!!! Уилсон сделал пас налево на Уильямса, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • 7'
    После заброса Бардакчи со своей половины поля вперёд Эмюр по центру выскочил к воротам, но не смог удачно подработать мяч себе на ход. Чакыр забрал сферу руками.
  • Опасный момент
    6'
    Бродхед слева продвинулся вперёд и с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Бонусы букмекеров
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    • 5'
      Чакыр выдвинулся на выброс Робертсом аута и забрал мяч в руки. Редкий случай в футболе, когда игроки сумели сыграть только руками.
    • 4'
      Прострел Джеймса справа к воротам перехватил Бардакчи.
    • 3'
      Сари на правом фланге попытался на развороте уйти от Дэвиса, но Бен не позволил себя обыграть.
    • 2'
      Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Турции - в белой с красной горизонтальной полосой на груди.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кардифф Сити Стэдиум"!
    • Первый тайм
    • 7'
      Уилсон Гарри сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Неко Уильямс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Турция

    Исход игры
    Уэльс
    26.4% (38)
    Ничья
    33.3% (48)
    Турция
    40.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (41)
    1:2 Турция
    23.6% (34)
    2:1 Уэльс
    13.2% (19)
    1:0 Уэльс
    7.6% (11)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    0:2 Турция
    2.1% (3)
    0:1 Турция
    1.4% (2)
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