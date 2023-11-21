Бардакчи слева прошёл вперёд, а Уилсон в чистом подкате смог забрать мяч у Абдулкерима.

Первый угловой удар в матче заработал Уильямс. Исполнил его Бродхед. Навес последовал к дальней штанге, где Локьер сделал скидку в центр. Айкадин головой выбил мяч за пределы поля.

Следующая подача Бродхеда от углового флага последовала ближе к воротам, и Чакыр забрал мяч в руки.

Озкаджар на чужой половине поля руками завалил на газон Джеймса.

Чакыру потребовалась помощь медиков. Столкновение в эпизоде с угловым ударом с Дэвисом оказалось болезненным.

Родон по правому флангу отправил вперёд Джонсона, который не смог пройти Акайдина. Только аут на счету хозяев.

Эзкан в центральном круге ударил по ногам Бродхеда.

14' Навес Сари справа в центр штрафной площади перехватил Джеймс.

12' Бродхед у центрального круга пошёл обыгрывать двух соперников и потерял мяч.

11' Хозяева отошли с мячом на свою половину поля и занялись переводом с фланга на фланг.

10' Подача Сари слева со штрафного удачной не получилась. Хозяева перехватили мяч и побежали в контратаку.

9' Ампаду на фланге ударил по ногам Йылмаза.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

УИЛЬЯМС!!! Уилсон сделал пас налево на Уильямса, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.

7' После заброса Бардакчи со своей половины поля вперёд Эмюр по центру выскочил к воротам, но не смог удачно подработать мяч себе на ход. Чакыр забрал сферу руками.