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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 25'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
8' Желтая карточка
Рамирес Иван
11' Желтая карточка
Торрес Кристиан
21' Желтая карточка
Калински Энсо

Ход матча

8'
 
Рамирес Иван
11'
 
Торрес Кристиан
21'
 
Калински Энсо
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.06
3.30
4.40
Все Коэффициенты
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
21
Facundo
Aguero
3
Корвалан
Клаудио
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
39
Imanol
Machuca
10
Martin
Ezequiel
Canete
29
Daniel
Juarez
22
Junior
Marabel
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
50
Калински
Энсо
27
Nicolas
Linares
52
Торрес
Кристиан
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
Унион Санта-Фе
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Juarez 4 (1) 0.15
Mauro Luna Diale 3 0.11
Imanol Machuca 3 0.11
Алвес Хонатан 3 (1) 0.11
Bryan Castrillon 2 0.07
Junior Marabel 2 0.07
Полента Диего 1 0.04
Facundo Aguero 1 0.04
Kevin Zenon 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Mariano Peralta 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Корвалан Клаудио 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.23
Renzo Lopez 5 0.19
Hernan Lopez 4 0.15
Francisco Gonzalez Metilli 3 0.12
Jesus Soraire 3 0.12
Риано Клаудио 3 0.12
Christian Torres 2 0.08
Deian Veron 1 0.04
Jose Amado 1 0.04
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Juan Ignacio Nardoni 6 0
Santiago Mele 4 1
Franco Calderon 4 1
Полента Диего 5 0
Корвалан Клаудио 5 0
Imanol Machuca 4 0
Federico Vera 4 0
Tomas Gonzalez 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Mauro Luna Diale 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Facundo Aguero 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Enzo Roldan 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 1
Калински Энсо 6 0
Jesus Soraire 6 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Рамирес Иван 4 0
Matias Di Benedetto 4 0
Nicolas Linares 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Jonathan Bay 3 0
Рамос Гонсало 1 1
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Торрес Кристиан 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
6
55%
5
38%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
6
35%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
5
31%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
1
5%
7
44%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

27
29
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
5
19%
2
7%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
4
15%
7
24%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
9
33%
9
31%
76-90

Пропущено

32
33
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
2
6%
7
21%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
7
22%
4
12%
31-45
3
9%
9
27%
46-60
7
22%
4
12%
61-75
9
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Химнасия Ла-Плата 26 11 8 7 25 - 16 41
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Унион Санта-Фе 0:0 27 8 9 10 27 - 32 33
16. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
17. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 26 9 5 12 29 - 33 32
18. Тальерес Кордоба 26 8 8 10 26 - 25 32
19. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
20. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Тальерес Кордоба 13 6 3 4 17 - 13 21
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Унион Санта-Фе 0:0 13 5 3 5 11 - 13 18
23. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 13 5 2 6 15 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
9. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
12. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Унион Санта-Фе 0:0 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
23. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Cristian Torres получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Рамирес Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.06
3.30
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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