Тур: 27.
1:4
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаРамирес Иван
10' Желтая карточкаТоррес Кристиан
21' Желтая карточкаКалински Энсо
31' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
0:1
37' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
1:1
41' ГолDaniel Juarez
1:2
45' ГолRenzo Lopez
1:3
50' ГолRenzo Lopez
53' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
58' Желтая карточкаJunior Marabel
1:4
63' ГолRenzo Lopez
90'+2
Ход матча
8'
10'
21'
37'
41'
1:1
45'
50'
1:3
58'
63'
1:4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
32 Nicolas Paz
-
-
26 Leonel Bucca
-
34 Kevin Zenon
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Jose Amado
-
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Juarez
|5 (1)
|0.19
|Mauro Luna Diale
|3
|0.11
|Imanol Machuca
|3
|0.11
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.11
|Bryan Castrillon
|2
|0.07
|Junior Marabel
|2
|0.07
|Полента Диего
|1
|0.04
|Facundo Aguero
|1
|0.04
|Kevin Zenon
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Mariano Peralta
|1
|0.04
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Корвалан Клаудио
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|8
|0.31
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.23
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0.15
|Hernan Lopez
|4
|0.15
|Jesus Soraire
|3
|0.12
|Риано Клаудио
|3
|0.12
|Christian Torres
|2
|0.08
|Deian Veron
|1
|0.04
|Jose Amado
|1
|0.04
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|8
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|7
|0
|Santiago Mele
|4
|1
|Franco Calderon
|4
|1
|Полента Диего
|5
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Tomas Gonzalez
|3
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Facundo Aguero
|2
|0
|Junior Marabel
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|1
|Калински Энсо
|6
|0
|Jesus Soraire
|6
|0
|Matias Di Benedetto
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Рамирес Иван
|4
|0
|Nicolas Linares
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Рамос Гонсало
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
6
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
6
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
31%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
1
5%
7
44%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
28
33
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
5
18%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
9
32%
9
27%
76-90
Пропущено
36
34
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
2
6%
7
21%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
9
25%
5
15%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
9
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|16
|3
|7
|32 - 26
|51
|2.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|27
|12
|10
|5
|31 - 20
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|27
|10
|13
|4
|32 - 23
|43
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|11
|8
|7
|25 - 16
|41
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|27
|10
|10
|7
|27 - 26
|40
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|0:0
|27
|9
|9
|9
|25 - 27
|36
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|16.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|17.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|18.
|Тальерес Кордоба
|26
|8
|8
|10
|26 - 25
|32
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|27
|8
|7
|12
|26 - 40
|31
|20.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|21.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|22.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|0:2
|27
|4
|4
|19
|16 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|14
|6
|7
|1
|16 - 11
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|7.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Годой Крус
|0:0
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|14
|5
|8
|1
|18 - 12
|23
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|13.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|14.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|15.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|0:2
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Годой Крус
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|17.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|18.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|0:2
|14
|1
|3
|10
|6 - 27
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10