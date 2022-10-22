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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Унион Санта-Фе
1:4
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
8' Желтая карточка
Рамирес Иван
10' Желтая карточка
Торрес Кристиан
21' Желтая карточка
Калински Энсо
31' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
0:1
37' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
1:1
41' Гол
Daniel Juarez
1:2
45' Гол
Renzo Lopez
1:3
50' Гол
Renzo Lopez
53' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
58' Желтая карточка
Junior Marabel
1:4
63' Гол
Renzo Lopez
90'+2
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
21
Facundo
Aguero
3
Корвалан
Клаудио
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
39
Imanol
Machuca
10
Martin
Ezequiel
Canete
29
Daniel
Juarez
22
Junior
Marabel
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
50
Калински
Энсо
27
Nicolas
Linares
52
Торрес
Кристиан
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
Унион Санта-Фе
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Juarez 5 (1) 0.19
Mauro Luna Diale 3 0.11
Imanol Machuca 3 0.11
Алвес Хонатан 3 (1) 0.11
Bryan Castrillon 2 0.07
Junior Marabel 2 0.07
Полента Диего 1 0.04
Facundo Aguero 1 0.04
Kevin Zenon 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Mariano Peralta 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Корвалан Клаудио 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 8 0.31
Мартинес Алекс 6 (4) 0.23
Francisco Gonzalez Metilli 4 0.15
Hernan Lopez 4 0.15
Jesus Soraire 3 0.12
Риано Клаудио 3 0.12
Christian Torres 2 0.08
Deian Veron 1 0.04
Jose Amado 1 0.04
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Juan Ignacio Nardoni 7 0
Santiago Mele 4 1
Franco Calderon 4 1
Полента Диего 5 0
Корвалан Клаудио 5 0
Imanol Machuca 4 0
Federico Vera 4 0
Tomas Gonzalez 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Mauro Luna Diale 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Facundo Aguero 2 0
Junior Marabel 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Enzo Roldan 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 1
Калински Энсо 6 0
Jesus Soraire 6 0
Matias Di Benedetto 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Рамирес Иван 4 0
Nicolas Linares 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Jonathan Bay 3 0
Рамос Гонсало 1 1
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Торрес Кристиан 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
6
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
6
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
5
31%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
1
5%
7
44%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

28
33
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
5
18%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
9
32%
9
27%
76-90

Пропущено

36
34
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
2
6%
7
21%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
9
25%
5
15%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
9
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 0:1 27 12 10 5 31 - 20 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 2:0 27 10 13 4 32 - 23 43
8. Химнасия Ла-Плата 26 11 8 7 25 - 16 41
9. Дефенса и Хустисия 1:0 27 10 10 7 27 - 26 40
10. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
11. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 0:0 27 9 9 9 25 - 27 36
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
16. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
17. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
18. Тальерес Кордоба 26 8 8 10 26 - 25 32
19. Эстудиантес Ла Плата 0:0 27 8 7 12 26 - 40 31
20. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
21. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
22. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 0:2 27 4 4 19 16 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 0:1 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Дефенса и Хустисия 1:0 14 6 7 1 16 - 11 25
6. Эстудиантес Ла Плата 0:0 14 7 4 3 18 - 14 25
7. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
8. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Годой Крус 0:0 13 6 5 2 13 - 7 23
11. Сан-Лоренсо 2:0 14 5 8 1 18 - 12 23
12. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
13. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
14. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
15. Тальерес Кордоба 13 6 3 4 17 - 13 21
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 0:2 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 2:0 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
11. Атлетико Тукуман 0:1 13 4 4 5 9 - 12 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Дефенса и Хустисия 1:0 13 4 3 6 11 - 15 15
14. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Годой Крус 0:0 14 3 4 7 12 - 20 13
17. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
18. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
19. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
20. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 0:0 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 0:2 14 1 3 10 6 - 27 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • 70'
    Junior Marabel уходит с поля. Мариано Перальта выходит вместо него
  • 70'
    Facundo Aguero уходит с поля. Мауро Диале выходит вместо него
  • 69'
    Мартин Канете уходит с поля. Bryan Castrillon выходит вместо него
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    58'
    Junior Marabel получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Cristian Torres уходит с поля. Абель Бустос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    53'
    Matias Di Benedetto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Даниэль Хуарес бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Francisco Gonzalez Metilli бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Хуан Нардони получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Cristian Torres получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Рамирес Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:4 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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