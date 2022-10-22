Тур: 27.
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
21'
22'
23'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Kevin Isa
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Атлетико Тукуман
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Alanis
|4
|0.15
|Gaston Togni
|3
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.11
|Facundo Gutierrez
|3 (1)
|0.11
|Риос Андрес
|2
|0.07
|Manuel Duarte
|2
|0.07
|Пиццини Франсиско
|2
|0.07
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Lucas Albertengo
|1
|0.04
|Отормин Леандро
|1
|0.04
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Tomas Galvan
|1
|0.04
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|7 (2)
|0.26
|Augusto Lotti
|5 (1)
|0.19
|Mateo Agustin Coronel
|4
|0.15
|Cristian Menendez
|4
|0.15
|Ramiro Ruiz
|3
|0.11
|Renzo Tesuri
|2
|0.07
|Maestro Puch Ignacio
|2
|0.07
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Matias Orihuela
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Kevin Isa
|1
|0.04
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Eugenio Isnaldo
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|7
|1
|Сото Алексис
|6
|0
|Nazareno Colombo
|4
|1
|Кардона Томас
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Adonis Frias
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|12
|0
|Bruno Felix Bianchi
|9
|1
|Ramiro Carrera
|8
|0
|Nicolas Thaller
|5
|0
|Martin Garay
|5
|0
|Manuel Capasso
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Cristian Menendez
|2
|1
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
|Kevin Isa
|1
|0
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
0
0%
3
33%
1-15
5
33%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
3
30%
2
9%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
30%
6
27%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
5
31%
4
50%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
25
31
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
3
12%
5
16%
1-15
8
32%
6
19%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
4
16%
6
19%
46-60
5
20%
2
6%
61-75
3
12%
8
26%
76-90
Пропущено
27
19
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
7%
1
5%
1-15
7
26%
3
16%
16-30
7
26%
7
37%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
26%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|16
|3
|7
|32 - 26
|51
|2.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|27
|12
|10
|5
|31 - 20
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|27
|10
|13
|4
|32 - 23
|43
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|11
|8
|7
|25 - 16
|41
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|27
|10
|10
|7
|27 - 26
|40
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|0:0
|27
|9
|9
|9
|25 - 27
|36
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|16.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|17.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|18.
|Тальерес Кордоба
|26
|8
|8
|10
|26 - 25
|32
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|27
|8
|7
|12
|26 - 40
|31
|20.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|21.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|22.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|0:2
|27
|4
|4
|19
|16 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|14
|6
|7
|1
|16 - 11
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|7.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Годой Крус
|0:0
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|14
|5
|8
|1
|18 - 12
|23
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|13.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|14.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|15.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|0:2
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|2:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Годой Крус
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|17.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|18.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|0:2
|14
|1
|3
|10
|6 - 27
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10