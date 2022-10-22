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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Дефенса и Хустисия
3:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
21' Гол
Nicolas Fernandez I
22' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
23' Желтая карточка
Manuel Capasso
58' Вторая желтая карточка
Manuel Capasso
69' Желтая карточка
Nazareno Colombo
1:1
71' Пенальти
Mateo Agustin Coronel
2:1
74' Гол
Nicolas Fernandez I
3:1
83' Гол
Fabricio Dominguez
88' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
90' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
90'+5
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
29
Nicolas
Zalazar
13
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
5
Facundo
Gutierrez
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
19
Eugenio
Isnaldo
22
Joaquin
Pereyra1
11
Cristian
Menendez
37
Mateo
Agustin
Coronel
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Атлетико Тукуман

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:4
ЛП
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
П
3:0
П
3:1
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
1:2
ПБ
2:5
ПБ
0:1
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
1:1
НБ
1:1
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Alanis 4 0.15
Nicolas Fernandez I 4 0.15
Gaston Togni 3 0.11
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.11
Риос Андрес 2 0.07
Manuel Duarte 2 0.07
Пиццини Франсиско 2 0.07
Adonis Frias 2 (1) 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Julian Alejo Lopez 0 0
Cristian Jonatan Ortiz 0 0
Walter Bou 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 7 (2) 0.26
Augusto Lotti 5 (1) 0.19
Mateo Agustin Coronel 5 (1) 0.19
Cristian Menendez 4 0.15
Ramiro Ruiz 3 0.11
Renzo Tesuri 2 0.07
Maestro Puch Ignacio 2 0.07
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Matias Orihuela 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Kevin Isa 1 0.04
Bruno Felix Bianchi 0 0
Eugenio Isnaldo 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 7 1
Nazareno Colombo 5 1
Сото Алексис 6 0
Кардона Томас 5 0
Риос Андрес 3 1
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Fernandez I 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Gaston Togni 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 12 0
Bruno Felix Bianchi 9 1
Ramiro Carrera 8 0
Manuel Capasso 4 1
Nicolas Thaller 5 0
Martin Garay 5 0
Renzo Tesuri 4 0
Ramiro Ruiz 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Cristian Menendez 2 1
Ромеро Гастон 3 0
Matias Orihuela 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ди Франко Франсиско 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Ciro Rius 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Баланта Андрес 1 0
Kevin Isa 1 0
Maestro Puch Ignacio 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
0
0%
3
30%
1-15
6
33%
3
30%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
3
30%
2
9%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
30%
6
27%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
5
31%
4
50%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

28
32
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
3
11%
5
16%
1-15
9
32%
6
19%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
4
14%
8
25%
76-90

Пропущено

28
22
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
7
25%
4
18%
16-30
7
25%
7
32%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
7
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Химнасия Ла-Плата 26 11 8 7 25 - 16 41
9. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
10. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
11. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
16. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
17. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
18. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
19. Тальерес Кордоба 26 8 8 10 26 - 25 32
20. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
21. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
22. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
6. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
7. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
8. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
11. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
14. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
15. Тальерес Кордоба 13 6 3 4 17 - 13 21
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
14. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
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