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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Сан-Лоренсо
3:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
8' Гол
Malcom Braida
2:0
23' Гол
Вомбергар Андрес
26' Желтая карточка
Барейро Адам
40' Желтая карточка
Масьель Эмануэль
3:0
78' Гол
Вомбергар Андрес
90'+3
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
28
Cristian
Nahuel
Barrios
21
Malcom
Braida
11
Барейро
Адам
18
Вомбергар
Андрес
7
Ezequiel
Cerutti
31
Luis
Ingolotti
4
Rufino
Lucero
26
Бульсен
Патрисио
43
Santiago
Laquidain
47
Gabriel
Paredes
50
Бритес
Элиас
37
Масьель
Эмануэль
8
Иритьер
Хавьер
77
Куэста
Хуан
48
Tobias
Cervera
45
Valentin
Mancini
Сан-Лоренсо
3-4-3
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Альдосиви

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:2
КДМЗ5
0:0
КДМЗ5
1:4
С
1:3
С
2:2
П
0:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 10 (3) 0.37
Вомбергар Андрес 6 0.22
Malcom Braida 3 0.11
Ezequiel Cerutti 2 (1) 0.07
Cristian Nahuel Barrios 2 0.07
Ivan Leguizamon 2 0.07
Ортигоса Нестор 2 (2) 0.07
Мендез Начо 1 0.04
Jalil Elias 1 0.04
Federico Gattoni 1 0.04
Gaston Hernandez 1 0.04
Agustin Giay 1 0.04
Agustin Martegani 0 0
Кампи Гастон 0 0
Фернандес Николас 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 6 (2) 0.22
Масиэль Леандро 2 0.07
Braian Martinez 1 0.04
Риос Андрес 1 0.04
Мартинес Томас 1 0.04
Сильва Сантьяго I 1 0.04
Куэста Хуан 1 0.04
Бульсен Патрисио 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Валентини Николас 1 0.04
Мели Сесар 0 0
Серро Франсиско 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 10 0
Federico Gattoni 10 0
Gaston Hernandez 8 0
Agustin Giay 5 1
Ezequiel Cerutti 5 0
Jalil Elias 4 0
Siro Rosane 2 1
Сапата Кристиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Ортигоса Нестор 2 0
Malcom Braida 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Кампи Гастон 1 0
Марони Гонсало 1 0
Cristian Nahuel Barrios 1 0
Фернандес Николас 1 0
Agustin Martegani 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Jeremias James 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 7 0
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Серро Франсиско 6 0
Эскобар Ян 3 1
Иньигес Эмануэль 3 1
Santiago Laquidain 3 1
Сильва Сантьяго I 4 0
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Mario Lopez 3 0
Мели Сесар 3 0
Масьель Эмануэль 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Писано Матиас 1 0
Миерс Маркос 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Бритес Элиас 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Пропущено

12
27
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
3
25%
6
22%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
3
11%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
5
42%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

32
19
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 14
3
9%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
6
19%
3
16%
46-60
6
19%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Пропущено

24
45
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
2
8%
6
13%
1-15
4
17%
8
18%
16-30
7
29%
29%
7
16%
31-45
5
21%
5
11%
46-60
2
8%
12
27%
61-75
4
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Альдосиви - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Химнасия Ла-Плата 26 11 8 7 25 - 16 41
9. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
10. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
11. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
16. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
17. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
18. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
19. Тальерес Кордоба 26 8 8 10 26 - 25 32
20. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
21. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
22. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
6. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
7. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
8. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
9. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
10. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
11. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
14. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
15. Тальерес Кордоба 13 6 3 4 17 - 13 21
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
14. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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