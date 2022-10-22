Тур: 27.
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолMalcom Braida
2:0
23' ГолВомбергар Андрес
26' Желтая карточкаБарейро Адам
40' Желтая карточкаМасьель Эмануэль
3:0
78' ГолВомбергар Андрес
90'+3
Ход матча
8'
23'
26'
40'
78'
3:0
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
50
Бритес
Элиас
77
Куэста
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Бритес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Куэста ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Торрес ДавидЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Диего Николас Виллар
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Альдосиви
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|10 (3)
|0.37
|Вомбергар Андрес
|6
|0.22
|Malcom Braida
|3
|0.11
|Ezequiel Cerutti
|2 (1)
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.07
|Ivan Leguizamon
|2
|0.07
|Ортигоса Нестор
|2 (2)
|0.07
|Мендез Начо
|1
|0.04
|Jalil Elias
|1
|0.04
|Federico Gattoni
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Agustin Giay
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|0
|0
|Кампи Гастон
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|6 (2)
|0.22
|Масиэль Леандро
|2
|0.07
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Риос Андрес
|1
|0.04
|Мартинес Томас
|1
|0.04
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.04
|Куэста Хуан
|1
|0.04
|Бульсен Патрисио
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Валентини Николас
|1
|0.04
|Мели Сесар
|0
|0
|Серро Франсиско
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|10
|0
|Federico Gattoni
|10
|0
|Gaston Hernandez
|8
|0
|Agustin Giay
|5
|1
|Ezequiel Cerutti
|5
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Siro Rosane
|2
|1
|Сапата Кристиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|7
|0
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Серро Франсиско
|6
|0
|Эскобар Ян
|3
|1
|Иньигес Эмануэль
|3
|1
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Сильва Сантьяго I
|4
|0
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Мели Сесар
|3
|0
|Масьель Эмануэль
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Писано Матиас
|1
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Бритес Элиас
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Пропущено
12
27
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
3
25%
6
22%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
3
11%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
5
42%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
32
19
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 14
3
9%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
6
19%
3
16%
46-60
6
19%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Пропущено
24
45
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
2
8%
6
13%
1-15
4
17%
8
18%
16-30
7
29%
29%
7
16%
31-45
5
21%
5
11%
46-60
2
8%
12
27%
61-75
4
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Альдосиви - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|16
|3
|7
|32 - 26
|51
|2.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|11
|8
|7
|25 - 16
|41
|9.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|16.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|18.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|19.
|Тальерес Кордоба
|26
|8
|8
|10
|26 - 25
|32
|20.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|21.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|22.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|6.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|7.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|9.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|13.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|14.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|15.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10