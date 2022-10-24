  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Барракас Централь
0:0
Первый тайм: 10'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.75
3.22
2.85
Все Коэффициенты
13
Cristian
Arce
26
Maximiliano
Rodriguez1
16
Braian
Salvareschi
14
Juan
Diaz4
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
8
Juan
Manuel
Vazquez
10
Ivan
Tapia
7
Carlos
Valenzuela
35
Cristian
Colman
17
Моралес
Лаутаро
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
4
Дитта
Вильер
14
Armando
Mendez
8
Перес
Пабло
II
29
Эспонда
Марсело
3
Лусиано
Мартин
7
Гарро
Хуан
Фернандо
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
44
Франциско
Гонсалес
I
Барракас Централь
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.23
Ivan Tapia 5 (3) 0.19
Neri Ricardo Bandiera 4 0.15
Cristian Colman 4 0.15
Facundo Mater 2 0.08
Моуче Пабло 1 0.04
Ринкон Себастьян 1 0.04
Juan Manuel Vazquez 1 0.04
Juan Diaz4 1 0.04
Dylan Glaby 1 0.04
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.04
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 5 0.19
Сордо Рамиро 4 0.15
Дитта Вильер 3 0.12
Гарро Хуан Фернандо 2 0.08
Перес Пабло II 2 0.08
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Эспонда Марсело 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 8 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 6 0
Nicolas Ferreyra 5 0
Ivan Tapia 5 0
Bruno Christian Sepulveda 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 10 0
Сфорца Хуан 8 1
Перес Пабло II 6 0
Лусиано Мартин 6 0
Лема Кристиан 4 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Веласкес Виктор 2 0
Моралес Лаутаро 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Эспонда Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
3
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
33%
1
9%
76-90

Забито

28
20
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
3
11%
5
25%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
3
11%
5
25%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
3
11%
3
15%
76-90

Пропущено

38
26
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 16
4
11%
3
12%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
8
21%
3
12%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
11
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 27 11 7 9 25 - 21 40
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
17. Барракас Централь 0:0 27 8 10 9 30 - 36 34
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
20. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
21. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
22. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Барракас Централь 0:0 14 6 5 3 19 - 15 23
14. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
15. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 14 7 2 5 14 - 12 23
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
13. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
22. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
23. Барракас Централь 0:0 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.75
3.22
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барракас Централь 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барракас Централь
Ньюэллс Олд Бойз
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 