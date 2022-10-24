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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Барракас Централь
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
18' Желтая карточка
Лусиано Мартин
30' Желтая карточка
Julian Fernandez II
0:0
31' Не забитый пенальти
Ivan Tapia
45' Желтая карточка
Моралес Лаутаро
1:0
45' Пенальти
Carlos Valenzuela
49' Желтая карточка
Braian Salvareschi
1:1
59' Гол
Сордо Рамиро
90' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
90'+4
13
Cristian
Arce
26
Maximiliano
Rodriguez1
16
Braian
Salvareschi
14
Juan
Diaz4
21
Brian
Calderara
19
Carlos
Martin
Arce
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
8
Juan
Manuel
Vazquez
7
Carlos
Valenzuela
35
Cristian
Colman
17
Моралес
Лаутаро
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
19
Захир
Факундо
Мансиллья
14
Armando
Mendez
29
Эспонда
Марсело
20
Julian
Fernandez
II
3
Лусиано
Мартин
7
Гарро
Хуан
Фернандо
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
44
Франциско
Гонсалес
I
Барракас Централь
4-1-4-1
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.22
Ivan Tapia 5 (3) 0.19
Neri Ricardo Bandiera 4 0.15
Cristian Colman 4 0.15
Facundo Mater 2 0.07
Carlos Valenzuela 2 (2) 0.07
Моуче Пабло 1 0.04
Ринкон Себастьян 1 0.04
Juan Manuel Vazquez 1 0.04
Juan Diaz4 1 0.04
Dylan Glaby 1 0.04
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 5 0.19
Сордо Рамиро 5 0.19
Дитта Вильер 3 0.11
Гарро Хуан Фернандо 2 0.07
Перес Пабло II 2 0.07
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Эспонда Марсело 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 8 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 6 0
Nicolas Ferreyra 5 0
Ivan Tapia 5 0
Bruno Christian Sepulveda 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Braian Salvareschi 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 10 0
Сфорца Хуан 8 1
Лусиано Мартин 7 0
Перес Пабло II 6 0
Лема Кристиан 4 1
Julian Fernandez II 5 0
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Моралес Лаутаро 3 0
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Веласкес Виктор 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Эспонда Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
17%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
3
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
33%
1
9%
76-90

Забито

29
21
18 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
3
10%
5
24%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
9
31%
4
19%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
3
14%
76-90

Пропущено

39
27
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 17
4
10%
3
11%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
4
10%
6
22%
31-45
9
23%
3
11%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
11
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 27 11 7 9 26 - 22 40
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
17. Барракас Централь 27 8 10 9 31 - 37 34
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Росарио Сентраль 27 7 11 9 24 - 28 32
20. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
21. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
22. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 27 7 8 12 24 - 36 29
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Барракас Централь 14 6 5 3 20 - 16 23
14. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
15. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
16. Росарио Сентраль 14 5 6 3 11 - 10 21
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 15 - 13 23
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
5. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
6. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
9. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
10. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
14. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 13 3 4 6 12 - 16 13
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
22. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Carlos Valenzuela из команды Барракас Централь забивает с точки!
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