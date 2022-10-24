Тур: 27.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЛусиано Мартин
30' Желтая карточкаJulian Fernandez II
0:0
31' Не забитый пенальтиIvan Tapia
45' Желтая карточкаМоралес Лаутаро
1:0
45' ПенальтиCarlos Valenzuela
49' Желтая карточкаBraian Salvareschi
1:1
59' ГолСордо Рамиро
90' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
90'+4
Ход матча
18'
31'
0:0
45'
45'
59'
1:1
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
31 Mauro Gomez
-
-
24 Tomas Bernal
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6
|0.22
|Ivan Tapia
|5 (3)
|0.19
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.15
|Cristian Colman
|4
|0.15
|Facundo Mater
|2
|0.07
|Carlos Valenzuela
|2 (2)
|0.07
|Моуче Пабло
|1
|0.04
|Ринкон Себастьян
|1
|0.04
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.04
|Juan Diaz4
|1
|0.04
|Dylan Glaby
|1
|0.04
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|5
|0.19
|Сордо Рамиро
|5
|0.19
|Дитта Вильер
|3
|0.11
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.07
|Перес Пабло II
|2
|0.07
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.04
|Веласкес Виктор
|1
|0.04
|Бальци Гилермо
|1
|0.04
|Эспонда Марсело
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|8
|0
|Dylan Glaby
|5
|1
|Gonzalo Paz
|6
|0
|Nicolas Ferreyra
|5
|0
|Ivan Tapia
|5
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Carlos Valenzuela
|3
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|3
|0
|Braian Salvareschi
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|10
|0
|Сфорца Хуан
|8
|1
|Лусиано Мартин
|7
|0
|Перес Пабло II
|6
|0
|Лема Кристиан
|4
|1
|Julian Fernandez II
|5
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Моралес Лаутаро
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|1
|Веласкес Виктор
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
17%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
3
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
33%
1
9%
76-90
Забито
29
21
18 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
3
10%
5
24%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
9
31%
4
19%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
3
14%
76-90
Пропущено
39
27
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 17
4
10%
3
11%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
4
10%
6
22%
31-45
9
23%
3
11%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
11
28%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|16
|4
|7
|34 - 28
|52
|2.
|Расинг Авельянеда
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Уракан
|27
|12
|11
|4
|35 - 21
|47
|4.
|Ривер Плейт
|27
|14
|5
|8
|43 - 22
|47
|5.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|27
|11
|7
|9
|31 - 27
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|11
|7
|9
|26 - 22
|40
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|27
|9
|8
|10
|31 - 31
|35
|14.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|15.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|17.
|Барракас Централь
|27
|8
|10
|9
|31 - 37
|34
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|19.
|Росарио Сентраль
|27
|7
|11
|9
|24 - 28
|32
|20.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|21.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|22.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|23.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|24.
|Колон
|27
|7
|8
|12
|24 - 36
|29
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|26
|5
|10
|11
|27 - 32
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|14
|9
|3
|2
|22 - 15
|30
|5.
|Патронато Парана
|14
|8
|4
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|12.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|13.
|Барракас Централь
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|15.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|6
|3
|11 - 10
|21
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|7
|4
|3
|21 - 10
|25
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|15 - 13
|23
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|5.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Уракан
|14
|3
|8
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|27.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7