Тур: 27.
1:4
Конец матча
0'
0:1
39' ГолJulian Navas
0:2
42' ГолMauro Pitton
0:3
45' ГолJuan Apaolaza
45' Желтая карточкаLucas Blondel
0:4
52' ГолFacundo Kruspzky
61' Желтая карточкаSebastian Prieto
1:4
70' ГолBlas Armoa
76' Желтая карточкаWilliam Machado
82' Желтая карточкаКолидио Факундо
90'+3
Ход матча
39'
0:1
42'
0:2
45'
45'
52'
0:4
61'
70'
1:4
76'
82'
30
Brian
Leizza
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Тигре
Арсенал Саранди
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|19 (6)
|0.7
|Blas Armoa
|8
|0.3
|Колидио Факундо
|5
|0.19
|Кастро Алексис
|2
|0.07
|Кабрера Виктор
|2
|0.07
|Меносси Лукас
|1
|0.04
|Diego Sosa
|1
|0.04
|Ijiel Protti
|1
|0.04
|Lucas Blondel
|1
|0.04
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Kruspzky
|6
|0.22
|Sebastian Lomonaco
|4 (2)
|0.15
|Cristian Colman
|4
|0.15
|Mauro Pitton
|3
|0.11
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.07
|Cristian Chimino
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Leonel Picco
|1
|0.04
|Juan Apaolaza
|1
|0.04
|Julian Navas
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Ignacio Gariglio
|1
|0.04
|William Machado
|1
|0.04
|Перес Дамиан
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Виктор
|7
|1
|Фернандес Игнасио
|6
|1
|Lucas Blondel
|7
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|2
|Mateo Retegui
|4
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Меносси Лукас
|3
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Martin Ortega
|3
|0
|Колидио Факундо
|1
|1
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Brian Leizza
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Гальмарини Мартин
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|9
|1
|Dardo Federico Miloc
|8
|0
|Перес Дамиан
|7
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Julian Navas
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Lucas Cano
|1
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
|William Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
20%
0
0%
1-15
8
40%
2
17%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
2
17%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
2
12%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90
Забито
41
29
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
15%
2
7%
1-15
11
27%
3
10%
16-30
6
15%
10
34%
31-45
5
12%
9
31%
46-60
8
20%
1
3%
61-75
5
12%
4
14%
76-90
Пропущено
32
28
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
8
25%
5
18%
31-45
5
16%
7
25%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
6
19%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2
Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|16
|4
|7
|34 - 28
|52
|2.
|Расинг Авельянеда
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Уракан
|27
|12
|11
|4
|35 - 21
|47
|4.
|Ривер Плейт
|27
|14
|5
|8
|43 - 22
|47
|5.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|6.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|7.
|Тигре
|27
|11
|10
|6
|41 - 32
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|27
|11
|7
|9
|31 - 27
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|11
|7
|9
|26 - 22
|40
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|27
|9
|8
|10
|31 - 31
|35
|14.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|15.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|17.
|Барракас Централь
|27
|8
|10
|9
|31 - 37
|34
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|19.
|Росарио Сентраль
|27
|7
|11
|9
|24 - 28
|32
|20.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|21.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|22.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|23.
|Арсенал Саранди
|27
|6
|12
|9
|28 - 29
|30
|24.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|25.
|Колон
|27
|7
|8
|12
|24 - 36
|29
|26.
|Велес Сарсфилд
|26
|5
|10
|11
|27 - 32
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|14
|9
|3
|2
|22 - 15
|30
|5.
|Патронато Парана
|14
|8
|4
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|12.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|13.
|Барракас Централь
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|15.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|6
|3
|11 - 10
|21
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|7
|4
|3
|21 - 10
|25
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|15 - 13
|23
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|10.
|Уракан
|14
|3
|8
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|18.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|6
|6
|12 - 16
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|21.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|24.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|27.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7