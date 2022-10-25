  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Тигре
1:4
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
0:1
39' Гол
Julian Navas
0:2
42' Гол
Mauro Pitton
0:3
45' Гол
Juan Apaolaza
45' Желтая карточка
Lucas Blondel
0:4
52' Гол
Facundo Kruspzky
61' Желтая карточка
Sebastian Prieto
1:4
70' Гол
Blas Armoa
76' Желтая карточка
William Machado
82' Желтая карточка
Колидио Факундо
90'+3
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
8
Гальмарини
Мартин
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
11
Колидио
Факундо
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
13
Joaquin
Pombo
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
9
Juan
Apaolaza
24
Alejo
Antilef
Тигре
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Арсенал Саранди

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
С
0:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:1
П
3:2
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 19 (6) 0.7
Blas Armoa 8 0.3
Колидио Факундо 5 0.19
Кастро Алексис 2 0.07
Кабрера Виктор 2 0.07
Меносси Лукас 1 0.04
Diego Sosa 1 0.04
Ijiel Protti 1 0.04
Lucas Blondel 1 0.04
Sebastian Prieto 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Cristian Zabala 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Kruspzky 6 0.22
Sebastian Lomonaco 4 (2) 0.15
Cristian Colman 4 0.15
Mauro Pitton 3 0.11
Alexander Diaz 2 (1) 0.07
Cristian Chimino 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Leonel Picco 1 0.04
Juan Apaolaza 1 0.04
Julian Navas 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Ignacio Gariglio 1 0.04
William Machado 1 0.04
Перес Дамиан 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Виктор 7 1
Фернандес Игнасио 6 1
Lucas Blondel 7 0
Brian Abel Luciatti 3 2
Mateo Retegui 4 0
Кастро Алексис 3 0
Меносси Лукас 3 0
Ijiel Protti 3 0
Sebastian Prieto 3 0
Cristian Zabala 3 0
Martin Ortega 3 0
Колидио Факундо 1 1
Nicolas Demartini 2 0
Brian Leizza 2 0
Diego Sosa 1 0
Гальмарини Мартин 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 9 1
Dardo Federico Miloc 8 0
Перес Дамиан 7 0
Mauro Pitton 4 0
Alejandro Medina I 4 0
Julian Navas 4 0
Gustavo Canto 3 0
Braian Rivero 3 0
Leonel Picco 3 0
Gonzalo Goni 2 0
Lucas Cano 1 0
Cristian Colman 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Alexander Diaz 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0
Lucas Brochero 1 0
William Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
20%
0
0%
1-15
8
40%
2
17%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
2
17%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
2
12%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Забито

41
29
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
15%
2
7%
1-15
11
27%
3
10%
16-30
6
15%
10
34%
31-45
5
12%
9
31%
46-60
8
20%
1
3%
61-75
5
12%
4
14%
76-90

Пропущено

32
28
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
13%
5
18%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
8
25%
5
18%
31-45
5
16%
7
25%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
6
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2
Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
7. Тигре 27 11 10 6 41 - 32 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 27 11 7 9 26 - 22 40
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
17. Барракас Централь 27 8 10 9 31 - 37 34
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Росарио Сентраль 27 7 11 9 24 - 28 32
20. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
21. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
22. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
23. Арсенал Саранди 27 6 12 9 28 - 29 30
24. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
25. Колон 27 7 8 12 24 - 36 29
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 13 6 5 2 20 - 12 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Барракас Централь 14 6 5 3 20 - 16 23
14. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
15. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
16. Росарио Сентраль 14 5 6 3 11 - 10 21
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 15 - 13 23
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
6. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
14. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 13 3 4 6 12 - 16 13
18. Арсенал Саранди 14 2 6 6 12 - 16 12
19. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
20. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
21. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
24. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Тигре 1:4 Арсенал Саранди онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     